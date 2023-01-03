Правила гигиены, которые нам всем стоило бы запомнить, как таблицу умножения

О необходимости ежедневной чистки зубов знают, пожалуй, все. Однако существуют правила личной гигиены, о которых мы даже и не догадываемся: тогда нам приходится постигать тонкое искусство ухода за собой на собственных ошибках.



Чтобы помочь вам их избежать, мы собрали лучшие советы рекомендательного характера и готовы поделиться своими находками с вами.

Не принимайте горячий душ слишком долго, так как он вреден для кожи, и особенно если у вас есть акне. Старайтесь держать температуру воды постоянной: так вам проще будет выходить из душа и не мерзнуть при этом.

После чистки зубов выплюньте зубную пасту, но не полощите рот водой. Так ваше дыхание останется свежим надолго, а зубная паста принесет больше пользы.





Лучшее средство против старения — это обычный солнцезащитный крем. Приличное средство с SPF работает не хуже дорогих увлажняющих кремов, так что, чтобы в несколько раз усилить свойства ваших антивозрастных средств, просто смешайте их с солнцезащитным кремом.

Многие недооценивают важность тщательного мытья ступней и верят, что если во время приема душа вода стекает по ногам, то те волшебным образом становятся от этого чистыми. А еще неплохо бы начать пользоваться пемзой и щеточкой для чистки ногтей, так как это помогает бороться с грибком, который размножается на омертвевших клетках кожи вокруг ногтевой пластины.







Пользоваться зубной нитью абсолютно необходимо каждый день. Она удаляет мягкий налет между зубами, не давая ему возможности затвердеть, и тем самым избавляет вас от лишних походов к стоматологу.

Если ваша кожа склонна к жирности, старайтесь еженедельно менять простыни и наволочки. Стирайте их в горячей воде, и у вас не только пройдет акне, но и улучшится качество сна.





Если у вас тонкие длинные волосы, расчесывайте их и заплетайте в косу перед сном. Так вы сэкономите время на их распутывании утром.

Купите себе хороший ночной крем. Даже если вы редко увлажняете кожу — использование хорошего ночного крема пару раз в неделю однажды принесет вам огромную пользу.

Чтобы к 48 годам у вас, как и у меня, не было бы и намека на морщины, как можно раньше начните пользоваться ночными кремами. Вот увидите, кожа скажет вам огромное спасибо! Чтобы эффект был лучше, никогда не ложитесь спать, предварительно не сняв макияж. Косметика забивает поры, вызывает заломы и подавляет в коже выработку коллагена.





Наносите скраб на все тело, включая лицо, 1–2 раза в неделю. Отшелушивание улучшает кровообращение и убирает омертвевшую кожу, из-за которой на лице появляются прыщи. (Прежде чем воспользоваться этим советом, убедитесь, что у вас отсутствуют противопоказания к применению скрабов). tПри пользовании общественным туалетом оторвите пару кусочков от туалетной бумаги, чтобы использовать лишь ее свежий участок, к которому никто до вас не прикасался грязными руками. Потом скажете мне спасибо.







Если вдруг вы оказались в общественном месте, а ваши подмышки пахнут далеко не розами, используйте обычный санитайзер для рук. Он убьет бактерии, вызывающие запах. Главное, не делать так постоянно, так как кожа в области подмышек все-таки довольно чувствительная.







Знаете, какое самое грязное место в помещении? Это дверь! Так как все прикасаются к одному и тому же месту при открывании, на ней скапливается больше всего грязи. То же происходит и с подлокотниками на креслах. Однажды после их уборки мне даже пришлось дважды принять душ — настолько грязными они оказались.





Чтобы ваши подмышки ничем не пахли, просто нанесите на них немного гликолевой кислоты после похода в душ. Эффект у средства волшебный: эта кислота борется с бактериями, вызывающими запах, и при этом не закупоривает поры.





Перед тем как нанести любой парфюм, убедитесь, что ранее вы не использовали ароматизированные мыло или шампунь, так как даже самый слабый их аромат вступает в реакцию с вашими дорогими духами.





Если у вас плохо пахнет изо рта после ужина, а зубной нити под рукой нет, съешьте ломтик лимона целиком с кожурой. Его сок не только нейтрализует неприятные запахи, которые образуются в желудке, но и избавит вас от некоторых проблем со здоровьем.

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