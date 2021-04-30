10 стильных аксессуаров для кухни, которые вернут желание есть дома, а не в ресторане

1. Компактный набор разделочных досок

На кухне должно быть несколько разделочных досок для разных продуктов. / Фото: ozon.ru

2. Сервировочная доска

Круглая деревянная доска используется и для нарезки, и для подачи. / Фото: ivd.ru

3. Декоративное украшение

Своими руками можно оформить свечу или оформить композицию на срезе дерева

4. Стильный заварочный чайник

Стильная посуда превратит чаепитие в настоящий ритуал. / Фото: oboi.ws

5. Термокружка

Термокружка - незаменимый аксессуар, особенно в холода. / Фото: artskills.ru

6. Емкости для хранения

Емкости для хранения в скандинавском стиле всегда уместны. / Фото: kakpostroit.su

7. Хлебница

Хлебница позволит выпечке долго оставаться свежей. / Фото: kuhnya-radost.ru

8. Ваза для цветов

Живые цветы в лаконичной вазе всегда актуальны. / Фото: mykaleidoscope.ru

9. Набор чашек для эспрессо

Чашки с иллюстрациями художника Тома Фроста. / Фото: pinterest.ru

10. Праздничная скатерть или дорожка

Новогодняя дорожка создаст праздничное настроение. / Фото: private-comfort.ru