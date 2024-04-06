Зачем люди обнимаются

Редко кто задумывался над этим. А ведь интересно, человек рождается с этой особенностью, или она приобретается им в процессе его жизни? Ответы на этот вопрос могут быть разными. Так же как и разными могут быть виды объятий. Но, ясно одно, с годами, потребность в них у людей увеличивается.







«Человеку нужны четыре объятия ежедневно, чтобы выжить, восемь, чтобы сохранять себя в хорошей форме, и двенадцать, чтобы развиваться дальше». Примерно так, если донести смысл, говорила известная американская писательница, общественный деятель, и домашний терапевт Вирджиния Сатир. Ее книги, да и вся ее деятельность, были посвящены вопросам изучению человеческих отношений в семье и в обществе в целом. Так зачем вообще человеку дана способность обниматься и зачем он это делает? Попробуем войти в темy на основании некоторых примеров.







Объятия, выражающие приветствие. Они могут быть разными. Когда люди близко не знакомы, то их объятия могут напоминать одно легкое прикосновение тел. Сдержанных поцелуй в щеку или обычное рукопожатие, конечно, будут намного официальнее таких объятий. Напротив, если люди долго не виделись, то из объятия будут очень крепкиe и полные радости от выпавшей долгожданной встречи.







Замена поцелуя объятьями. Этот жест как нельзя будет уместен на свидании, если, к примеру, один человек выражает свое намерение поцеловать другого, но тот не расположен. тогда это можно красиво заменить объятием. Почти всегда это воспринимается и все становится на свои места. Этот умный ход помогает избежать выяснения отношений на данный момент и оставляет их на потом. Ну, а потом – будет видно.







Ощутить себя ближе к кому-то. Очень часто желание обнять кого-то приходит как-то сразу, об этом даже и не приходится задумываться. Это может служить подтверждением того, что это движение приходит инстинктивно, и наверняка заложено в человеке самой природой. Вот идешь по дороге с собеседником и внезапно по ходу разговора приходит желание остановиться и обнять его прямо посреди дороги, совершенно позабыв о том, что вокруг есть другие люди.







Выражение одобрения, восхищения. Крепкие,дружеские, прерывистые объятия, говорящие «молодец», когда человеком гордятся за то, что он такой вот, или добился очередного успеха. Причины бывают разные – принятие на хорошую работу, рождение ребенка в семье, получение долгожданного диплома и другие события которые происходят в жизни человека сравнительно редко и которых он ждал определенное время.







Выражение сочувствия и поддержки. В трудные минуты жизни, когда случается беда, природные бедствия, крепкие объятия очень важны, так ка они дают понять, что рядом есть другие люди и они помогут, если надо, чтобы ни случилось. Даже ни говоря ни слова, а просто обнимая другого человека в трудную для него минуту, даешь ему понять, что он не один.







Объятия, что говорят: «Прощай!». Когда теряешь близкого, родного, любимого человека, и знаешь, что никогда его не увидишь больше. Это может быть расставание двух влюбленных, которые должны расстаться по определенным причинам. Это и последнее объятие близкого человека, так как жизнь его в этом мире закончилась и ему предстоит далекий путь в миры иные.







Самые счастливые объятия. Молодая мама держит в руках новорожденного, появление которого она так долго ожидала. Ее руки дрожат, слезы радости на глазах, и она вся дрожит от переполняющих ее чувств. Объятия двух горячо влюбленных людей, которые,кажется, врастают один в другого и их ничто не может разъединить.



Становится ясным, что человеку просто необходима способность обниматься. Это еще один из естественных способов выражения его эмоций. Но так хочется, чтобы из всех перечисленных именно самых счастливых объятий было как можно больше!!!



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