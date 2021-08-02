«Хороший, плохой, злой»: револьверы, которые покорили Дикий Запад

Освоения Дикого Запада один из самых «романтических» периодов американской истории: безжалостные бандиты, дерзкие грабители, шерифы, индейцы, китайские эмигранты и, конечно же, оружие. Много действительно крутого оружия. Конкретно сегодня речь пойдет о наиболее интересных револьверах, которые в то время хотел раздобыть для себя каждый местный житель.
1. Colt Paterson
Первый блин комом. /Фото: pinterest.ru.
Один из последних пятизарядных револьверов «Кольт», производство которого началось в 1834 году. Оружие впускалось под калибр .28 дюйма. Первые образцы револьвера отличались низкой надежностью, а потому часто заклинивали и даже полностью выходили из строя. Процесс заряжания был малоудобным и откровенно небезопасным. Особого интереса к этому оружию со стороны армии США не было по понятным причинам. В итоге, мануфактура, которая выпускала Colt Paterson, разорилась из-за низкого спроса.
Полный набор. /Фото: postimg.cc.
Интересный факт: револьвер Colt Paterson «принял активное участие» в грандиозном сражении на перевале Бандер, где столкнулись техасские рейнджеры и мексиканская армия.
Револьвер весил 1.2 кг и имел длину в 350 мм. Начальная скорость пули калибра .36 дюймов достигала 270 м/с.
2. Colt Walker
Грозный револьвер. /Фото: historypistols.ru.
Данный револьвер был разработан лично Сэмюелем Кольтом совместно с Сэмюелем Гамильтоном Уокером, капитаном техасских рейнджеров. По итогу работы творческого коллектива, получился один из самых мощных револьверов Дикого Запада калибра .44. Новый капсульный шестизарядный револьвер оказался намного лучше своего предшественника. Несмотря на это вышел на рынок относительно небольшим (по тем временам) тиражом в 1100 экземпляров.
Оружие было очень тяжелым, его масса составляла 2.5 кг! Полная длина – 394 мм. Начальная скорость пули могла достигать 370 м/с.
3. Colt Dragoon Model 1848
По заказу армии США. /Фото: antiqueguns.com.
Этот мощный револьвер был разработан Кольтом в 1948 году по заказу правительства США. Предназначался он в первую очередь для вооружения конных горных стрелков. Модель получила ряд важных доработок по сравнению со своим предшественникам, в частности стала намного легче. Весил револьвер для драгунов 1.9 кг. Длина револьвера составляла 375 мм. Стрелял Сэмюелем Гамильтоном Уокером патронами .44 калибра. Самое главное было в том, что образец стал первым действительно массовым оружием компании «Кольт».
4. Colt Navy 1851
Выглядит красиво. /Фото: rebelrelics.com.
Данный револьвер примечателен в первую очередь тем, что в свое время был разработан специально для вооружения офицеров армии США. Выпускался револьвер с 1961 по 1973 год. В отличие от многих других моделей компании, данный револьвер активно шел на экспорт, в первую очередь в Великобританию. Современные эксперты считают Colt Navy одним из самых совершенных и что не менее важно – стильных капсульных револьверов своей эпохи.
Была и вот такая экзотика. /Фото: steamforgedstudios.com.
Интересный факт: в XIX веке можно было увидеть Colt Navy 1851 на вооружении не только США, но также Австро-Венгрии, Пруссии, Великобритании и даже Российской Империи.
Весил револьвер 1.2-1.3 кг. Полная длина составляла 330 мм. Основной калибр - .36. Начальная скорость пули достигала 230 м/с.
5. Remington M1858
Грубоватый, но действенный. /Фото: fb.ru.
Данный револьвер куда чаще узнают под названием Remington New Model. С самого начала выпускался компанией Eliphalet Remington & Sons под два калибра - .36 и .44. Примечательно, что держателем патента на данный револьвер была компания Colt. Выпускалось оружие 17 лет, вплоть до 1875 года. Оба образца имели схожие технические характеристики и пользовались большой популярностью на рынке.
Вес револьвера – 1.27 кг. Длина – 337 мм. Начальная скорость пули могла достигать показателя в 350 м/с.
6. Colt Army Model 1860
Легенда своего времени. /Фото: rebelrelics.com.
Данный образец револьвера был разработан и выпущен на рынок в 1860 году. Выпускалось оружие на протяжении 13 лет и смогло стать самым узнаваемым револьвером Гражданской войны США. Благодаря высоким характеристикам, пистолет пользовался спросом не только среди военных, но и среди гражданских лиц. Револьвер стоил 20 долларов, что немало для своего времени.
Весит оружие 1.2 кг. Длина револьвера – 355 мм. Начальная скорость пули составляет 305 м/с. Стреляет оружие патронами .44 калибра.
7. Peacemaker
Выпускался вплоть до XX века. /Фото: en.e-pard.com.
Наконец, в 1873 году компания Colt выпустила едва ли не свой самый успешный револьвер под названием M1873 Single Action Army. Куда чаще его узнают за «ироничным» прозвищем Peacemaker. Данное оружие смогло стать культовым еще при жизни. В наши дни у этого револьвера целые армии поклонников. Производились «Миротворцы» для гражданского рынка оружия вплоть до 1940 года. На вооружении армии США они стояли вплоть до 1892 года.
Первоначально револьвер был рассчитал под патрон .45 Long Colt. Весит оружие 1.048 кг. Длина – 318 мм. Энергия пули составляет 710-750 Дж.
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