«Хороший, плохой, злой»: револьверы, которые покорили Дикий Запад

1. Colt Paterson

Первый блин комом. /Фото: pinterest.ru.

Полный набор. /Фото: postimg.cc.

2. Colt Walker

Грозный револьвер. /Фото: historypistols.ru.

3. Colt Dragoon Model 1848

По заказу армии США. /Фото: antiqueguns.com.

4. Colt Navy 1851

Выглядит красиво. /Фото: rebelrelics.com.

Была и вот такая экзотика. /Фото: steamforgedstudios.com.

5. Remington M1858

Грубоватый, но действенный. /Фото: fb.ru.

6. Colt Army Model 1860

Легенда своего времени. /Фото: rebelrelics.com.

7. Peacemaker

Выпускался вплоть до XX века. /Фото: en.e-pard.com.