5 популярных замороженных продуктов, которые не стоит есть



 

Пельмени, вареники, блинчики, голубцы, котлеты – и любые другие полуфабрикаты не только экономят время, а и облегчают жизнь, сокращая прибывание на кухне за приготовлением пищи. Как оказалось, у подобного рода замороженных продуктов есть и обратная, тёмная сторона. Во-первых, большинство заморозок не содержит никаких полезных веществ, а во-вторых – злоупотребление таких продуктов пагубно сказывается на общем состоянии организма. Чтобы избежать проблем со здоровьем, делимся списком «запрещённых» продуктов на скорую руку, которые раз и навсегда стоит исключить из своего рациона.

1. Готовые обеды


Замороженные готовые обеды. \ Фото: packagingstrategies.com.

Замороженные готовые обеды. \ Фото: packagingstrategies.com.

 

Замороженные обеды — это предварительно упакованные блюда, которые можно быстренько разогреть, тем самым сэкономив время на готовке. Несмотря на то, что они удобны, доступны, питательны и пестрят энным количеством всевозможных вкусов и вариантов, у них также имеются минусы, о которых всё же не стоит забывать.
Как правило, такие блюда чаще всего бывают с высоким содержанием натрия, сахара и вредных для здоровья жиров. Также есть вероятность появления бактерий пищевого происхождения, особенно при приготовлении без соблюдения рекомендуемой температуры. Некоторые замороженные блюда содержат много калорий и могут способствовать увеличению веса, а ещё некоторые из них могут обойтись дороже, чем приготовление в домашних условиях. В целом, замороженные готовые блюда могут быть удобным и потенциально питательным вариантом, но важно помнить о составе и ингредиентах, дабы не столкнуться с чередой проблем на почве пищеварения и не только.

2. Пицца


Замороженная пицца. \ Фото: assets.isu.pub.

Замороженная пицца. \ Фото: assets.isu.pub.


Замороженная пицца — привлекательное блюдо с изобилием различных вариантов начинок и соусов, которым часто наслаждаются многие люди, поскольку его легко и быстро приготовить. Однако в некоторых замороженных пиццах может быть высокое содержание натрия и других вредных для здоровья ингредиентов, которые при чрезмерном употреблении могут привести к негативным последствиям. Кроме того, срок годности замороженной пиццы ограничен, а ингредиенты и питательная ценность могут сильно различаться в зависимости от марки. При выборе такого полуфабриката важно читать этикетки с составом, уделяя особое внимание перечисленным ингредиентам и тому, в какой последовательности и процентом соотношении они идут.

3. Десерты


Десерты. \ Фото: cdn.hswstatic.com.

Десерты. \ Фото: cdn.hswstatic.com.

 

Замороженные десерты — это, как правило, расфасованные, готовые к употреблению блюда или закуски, которые можно хранить в морозильной камере от трёх до шести месяцев. Обычно они не требуют никакой подготовки, такой как выпечка или варка, и ими можно наслаждаться, просто переложив десерт в миску или другое блюдо. Они обычно продаются в продуктовых магазинах, на заправочных станциях и в других торговых точках и часто являются популярным и удобным вариантом перекуса. Большинство замороженных десертов содержат чрезмерное количество транжиров, сахара и консервантов, соответственно, многие из них считаются высококалорийными, а это в свою очередь пагубно сказывается на здоровье всего организма.

4. Картошка фри


Замороженная картошка фри. \ Фото: wellplated.com.

Замороженная картошка фри. \ Фото: wellplated.com.

 

Картофель фри — распространённый вариант, который можно найти в отделах охлаждённых или замороженных продуктов во многих магазинах и супермаркетах. Такие полуфабрикаты легко приготовить, просто разогрев в микроволновой печи или обычной духовке. Благодаря этому они являются удобным вариантом как для перекуса на скорую руку, так и в качестве полноценного обеда, ужина. Однако замороженный картофель фри может содержать много натрия и других вредных для здоровья ингредиентов, и его следует употреблять в умеренных количествах. Важно ознакомиться с этикетками продуктов питания и ингредиентами каждой конкретной торговой марки, прежде чем сделать свой выбор.

5. Хот-доги и гамбургеры


Гамбургеры и хот-доги. \ Фото: bing.com.

Гамбургеры и хот-доги. \ Фото: bing.com.

 

Замороженные гамбургеры и хот-доги — это удобный вариант полуфабрикатов, которые можно найти в отделе замороженных продуктов во многих продуктовых магазинах и супермаркетах. Их можно быстро разморозить и приготовить в микроволновой печи, духовке или на гриле. Однако важно отметить, что замороженные гамбургеры и хот-доги могут содержать большое количество натрия, транжиров и других вредных для здоровья ингредиентов, поэтому важно употреблять их в умеренных количествах и читать этикетки с составом, прежде чем выбрать тот или иной продукт. Такие полуфабрикаты рекомендуется дополнять свежими фруктами и овощами для достижения сбалансированного питания и улучшения пищеварения.

