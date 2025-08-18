10 продуктов, которые помогают в борьбе со стрессом

На протяжении всей своей жизни человек практически ежедневно, сам того не замечая, испытывает раздражительность и стресс, которые пагубно сказываются на общем состоянии здоровья и организме в целом. Поэтому, чтобы привести себя в норму и успокоить пошаливающие нервишки, специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на перечень этих продуктов, которые в миг помогут справиться с проблемой, снимут напряжение и нормализуют работу нервной системы.
1. Бразильские орешки
Бразильские орехи. \ Фото: bing.com.
Поговаривают о том, чтобы достигнуть хорошего настроения и выйти из состояния стресса, необходимо ежедневно съедать по несколько штук бразильских орешков (не более пяти). Ко всему прочему, бразильские орехи улучшают память, избавляют от депрессивного состояния, препятствуют накоплению холестерина, а также помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний.
Но прежде, чем бежать в магазин и скупать орехи с полок, стоит помнить о главном, что чем он свежее, тем больше от него пользы. Самыми лучшими считаются плотные, хрустящие и тяжёлые орешки.
2. Клюква
Клюква. \ Фото: pinterest.com.
Богатая фруктозой и глюкозой, а также витаминами и органическими кислотами – клюква снижает уровень кортизола в организме, а он, как известно, является главным источником стресса, плохого настроения, утомляемости, апатии и депрессии. Поэтому ягоды клюквы рекомендуются всем тем, чьё настроение буквально скачет.
3. Чай из ромашки
Ромашковый чай. \ Фото: cmx.weightwatchers.com.
Чай из ромашки – отличное средство не только от простуды, усталости или от бессонницы, а и от стресса. Тёплый ромашковый отвар за считанные минуты способен привести организм в норму, успокоить нервную систему и нормализировать настроение, устранив все раздражители.
4. Кинза и петрушка
Свежая кинза. \ Фото: bing.com.
Кинза и петрушка также могут похвастаться своими магическими свойствами поднимать настроение за считанные минуты. Пара веточек сочной ароматной зелени и все беды и невзгоды, а также раздражительность и тревожное состояние исчезают, как по мановению волшебной палочки.
5. Латук
Салат-латук. \ Фото: google.com.
Латук в свою очередь также может похвастаться тем, что он стоит на страже психически-эмоционального здоровья. Настоятельно рекомендуется всем тем, кто испытывает чрезмерную раздражительность, бессонницу и ничем необоснованную злость.
Ко всему прочему, он помогает снять усталость с глаз, поддерживает иммунную систему в хорошем состоянии и препятствует накоплению холестерина.
6. Горький шоколад
Горький шоколад. \ Фото: twitter.com.
Ещё один источник хорошего настроения и самочувствия – горький шоколад (и чем выше в нём процент содержания какао, тем лучше). Всего пару кусочков шоколада и вы тут же почувствуете себя значительно лучше. Пройдёт раздражительность и нервозность, а также нормализуется общее состояние всего организма.
7. Абрикосы
Абрикосы. \ Фото: misremedios.com.
О пользе абрикосов наверняка знают многие. Богатые витаминами, они помогают снять головную боль, спазм сосудов, улучшить концентрацию внимания. Ко всему прочему они снижают агрессию, усталость и раздражительность. Их можно есть как в свежем, так и высушенном виде. Поэтому с абрикосами можете быть спокойны за своё душевное и психическое состояние круглый год.
8. Миндальные орешки
Миндальные орешки. \ Фото: th.bing.com.
Не верьте тому, что стресс нельзя заедать. Надо. Ещё и как. Но важно чем именно и в каком количестве. Если вы оказались на грани и ваше эмоциональное состояние зашкаливает аж настолько, что вокруг всем мало места, не спешите всё ломать и крушить. Лучше присядьте и съешьте несколько штук свежих миндальных орешков. Вот увидите, как через несколько минут состояние на взводе постепенно сойдёт на нет, раздражительность уйдёт, а плохое настроение снимет, как рукой.
9. Морковка
Морковка. \ Фото: google.com.
Морковка хороша не только для красоты цвета лица и поддержания зрения, а и для борьбы со стрессом и плохим настроением. Съеденная в течение дня морковь я, а выпитый перед сном морковный сок избавит от тревожного состояния и душевных терзаний.
10. Нут
Нут. \ Фото: pinterest.com.
Замыкает список антидепрессантов – нут. Употребление этой разновидности гороха в пищу поможет снизить эмоциональную нагрузку, стабилизировать раздражительность, агрессию и взвинченность. Поэтому, если вы хотите всегда оставаться в форме и чувствовать себя максимально комфортно и спокойно, то не забывайте о вышеперечисленных продуктах, которые помогут вам в борьбе с плохим настроением и не только.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии