Самые громкие скандалы вокруг Нобелевской премии

Впервые Нобелевская премия была вручена в 1901 году и с тех пор стала одной из самых престижных наград в мире. Но и эту премию не обошли скандалы и интриги, потрясающие, без преувеличения, весь мир. В её истории были сомнительные победители и предполагаемые конфликты интересов. В нашем сегодняшнем обзоре – самые громкие скандалы за всю историю вручения Нобелевской премии.
Личность создателя
Альфред Нобель, основатель премии, имел в обществе далеко не самую лучшую репутацию из-за того, что он являлся не только изобретателем динамита и нескольких видов взрывчатки, но и владел концерном Бофорс, который стал одним из самых крупных производителей оружия. На этом фоне неудивительной выглядит история о преждевременном выходе некролога Нобеля. Тогда скончался брат изобретателя, а одна из французских газет опубликовала сообщение о кончине «торговца смертью», имея в виду самого Альфреда Нобеля. В статье, помимо всего прочего, речь шла о стремительно разбогатевшем учёном, сколотившем состояние на создании смертоносного оружия. Нельзя исключать возможность того, что создание премии было попыткой учёного восстановить свою репутацию и доброе имя.
Гендерное неравенство
За всю историю вручения премии, среди победителей насчитывается всего 5% женщин из общего числа награждённых. Это стало причиной подозрений в пренебрежении к достижениям представительниц прекрасного пола. Самый громкий скандал был связан с британским астрофизиком Джоселин Белл Бернелл. Именно она открыла космические источники излучений (пульсары) в 1967 году и опубликовала статью об этом в соавторстве с Энтони Хьюишем.получили Энтони Хьюиш и его коллега, а имя женщины-первооткрывателя, которая на момент открытия ещё продолжала учёбу, даже не было упомянуто.
Спорная премия мира
Это направление является одним из самых спорных в истории премии, а самым ярким примером неоднозначности выбора победителя является Ясир Арафат. Именно он в 1994 году вместе с Ицхаком Рабином и Шимоном Пересом был удостоен награды за работу над соглашением, касавшимся урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Причина спора заключалась в том, что Ясир Арафат был лидером Организации Освобождения Палестины, которую небезосновательно называли сосредоточием и воплощением международного террора.
В шутку и всерьёз
Трудно себе представить, но в 1939 году на получение Нобелевской премии мира был номинирован Адольф Гитлер. Правда, его кандидатуру отозвали после разразившегося скандала, объявив выдвижение Гитлера не слишком удачной шуткой.
«Честь имею отказаться»
Получение Нобелевской премии считается очень престижным и значимым, однако существуют случаи отказа от получения награды. К примеру, французский философ Жан Поль-Сартр принципиально никогда и ни при каких обстоятельствах не получал официальные награды. Не сделал он исключения и для Нобелевской премии по литературе в 1964 году. А в 1974 вьетнамский политик Ле Дык Тхо, представленный к награде за работу во имя установления мира во Вьетнаме, не стал получать премию мира, заявив, что до установления мира в его стране ещё слишком далеко.
Запретный плод
Всё тот же Адольф Гитлер запретил всем своим согражданам получать Нобелевскую премию после того, как в 1935 году победителем стал Карл фон Осецкий, выступавший с резкой критикой самого Гитлера и проводимой им политики. Когда же журналист получил премию мира, Адольф Гитлер был разгневан и создал альтернативную немецкую премию в области науки и искусства. В результате Ричард Кун и Адольф Бутенандт отказались в 1938 и 1939 годах соответственно от премии за заслуги в области химии, а Герхард Домагк в 1939 не стал получать премию по физиологии и медицине. К счастью, после они всё же получили свои награды.
Конфликт интересов
Много споров возникло вокруг вручения в 2008 году премии Харальду цур Хаузену, который открыл связь вируса папилломы человека с развитием онкологического заболевания. Но позже выяснилось, что компания «AstraZeneca», являющаяся производителем вакцины против ВПЧ, была спонсором сайта Нобелевской премии. Кроме того, с этой же компанией были связаны двое из проголосовавших за победу Харальда цур Хаузена. Последовавшая проверка никаких нарушений не выявила, однако вручение награды вызвало шквал критики.
