Стильная летняя резиденция на греческом острове Сирос с видом на Эгейское море

Стараниями специалистов афинской архитектурной студии Block722 на крутом пустынном холме острова Сирос появилась удивительная летняя резиденция, мастерски адаптированная к каменистому рельефу. Стильный дом с видом на завораживающую морскую гладь залива Плагия (Эгейское море), а также гостевая резиденция с четырьмя сьютами, предлагают идеальное место отдыха для молодоженов, их родственников и друзей, предпочитающих проводить выходные вдали от душного и суетливого города.
Стильный средиземноморский дом на греческом острове Сирос с умопомрачительными видами на Эгейское море (Syros Summer House, Греция).
Специалисты Block722 мастерски интегрировали масштабный архитектурный ансамбль в скалистый склон холма (Syros Summer House, Греция). | Фото: bestdesignideas.com.
Загородные дома давно уже превратились в особый вид архитектурных творений, которые не сражают наповал вычурными формами, а как раз наоборот – полностью теряются в ландшафте. Особенно если речь идет о строительстве в природной зоне, и не важно, будет это непроходимый тропический лес или скалистый склон холма, больше напоминающий декорации к фантастическому фильму с сюрреалистичными «лунными пейзажами». Живописные пейзажи как нельзя лучше подходят для ярких экспериментов камуфляжной архитектуры, когда построенный объект «растворяется» на фоне окружающей природы.
Замысловатые структуры летнего ансамбля, состоящего из двух резиденций, спрятанных на склоне холма (Syros Summer House, Греция).
Именно по такому пути и пошли специалисты греческой студии архитектуры и дизайна Block722, базирующейся в Афинах, во время разработки проекта загородной резиденции, точнее сказать комплекса для летнего отдыха молодоженов, их многочисленных родственников и друзей.
Расположение архитектурных объектов на сложном участке прибрежного холма (план Syros Summer House). | Фото: block722.com.
Проект, получивший название Syros I и Syros II, подразумевал строительство масштабной резиденции и 4 гостевых домиков, которые должны были потеряться на скалистом крутом склоне прибрежного холма на острове Сирос. Разработчики старались учесть пожелание клиентов, мечтавших расслабляться под шум морских волн и крики чаек. Поскольку летняя резиденция Syros I, предназначалась для молодоженов, а второй жилой блок для гостей, то разработка проекта велась в разном направлении, хотя и имелись объединяющие факторы.
Несколько очаровательных двориков и переходов приведут к летней резиденции, интегрированной в склон скалистого холма (Syros Summer House, Греция).
Пример того, как гармонично соседствуют традиционные строительные материалы и современный бетон (Syros Summer House, Греция). | Фото: bestdesignideas.com.
Процесс проектирования определялся желанием клиентов максимально расширить вид на Эгейское море, точнее сказать на один из романтических заливов острова. При этом различные пространства резиденции должны были находиться под одной крышей, не создавая при этом выступающих объемов, которые бы смотрелось чужеродными на фоне природной безмятежности (хоть и довольно суровой).
Открытая терраса перед основным домом является общей зоной отдыха у большого панорамного бассейна (Syros Summer House, Греция).
Захватывающая дух зона отдыха с видом на Эгейское море (Syros Summer House, Греция). | Фото: block722.com.
Примечательно: Несмотря на некоторые сложности, разработчикам удалось воплотить в жизнь все пожелания клиентов, которые теперь могут наслаждаться отдыхом практически в тайной резиденции, затерявшейся на склоне, куда они можно добраться лишь со стороны вершины холма (оттуда ведет массивная каменная лестница) и только пешком. Чтобы попасть в основную резиденцию, представляющую собой несколько объемов, заглубленных в скалистый склон, владельцам придется прогуляться по небольшим дворикам, засаженным благоухающими травами, наслаждаясь открывающимися красотами залива Плагия.
Открытая планировка общих жилых зон сделала пространство более объемным (Syros Summer House, Греция). | Фото: karmatrendz.wordpress.com.
Кухня с островом, выступающем в роли барной стойки (Syros Summer House, Греция). | Фото: architizer.com.
Вход в резиденцию находится в основном объеме, где предусмотрены общие жилые зоны. Поскольку эта часть дома имеет открытую планировку, то гостиная, столовая и кухня не имеют особого разграничения. При этом гостиная и столовая расположены ближе к окнам, которые можно закрыть ставнями, когда отдых заканчивается и нужно снова отправляться в город. Отсюда имеется выход на открытую террасу, где предусмотрен видовой бассейн, сливающийся с горизонтом морской глади, и обширная зона отдыха.
Основная спальня находится в более выступающем над склоном объеме. Хотя, где бы не находились новоиспеченные владельцы, они обеспечены восхитительными видами, от которых ничто не отвлекает, при этом интерьер не является безликим.
Колоритные предметы мебели, фактурный текстиль и оригинальные аксессуары создают домашнюю, умиротворенную обстановку (Syros Summer House, Греция).
Спальные комнаты могут похвастаться не только захватывающими видами на морское побережье, но и отдельно стоящими ваннами (Syros Summer House, Греция). | Фото: architizer.com.
Наполненный яркими контрастами изысканный интерьер, радует домашним теплом и уютом, и это, несмотря на обилие бетона, белых стен и каменной кладки, то и дело виднеющейся из окон резиденции. Наличие камина, фактурного дерева, как в элементах мебели, так и акцентных аксессуарах, обилие текстурированного текстиля, в особенности в качестве обивки оригинальных предметов мягкой мебели, изголовья кроватей или диванных подушек, придают особый колорит и очарование внутреннему пространству, плавно переходящему на открытые террасы, предназначенные для отдыха в кругу семьи и друзей. Хотя имеется еще одна терраса, скрытая от всех, и находится она возле главной хозяйской спальни, куда есть доступ только из нее.
Гостиная в основном доме располагает к непринужденному общению родственников и друзей (Syros Summer House, Греция). | Фото: homedesignlover.com.
С видом на море предусмотрена летняя столовая и практически все зоны отдыха (Syros Summer House, Греция).
Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, что гостевая резиденция Syros II находится на противоположной стороне участка и также имеет общую крышу. Хотя более крутой и динамичный рельеф этой зоны внес свои коррективы в ее структуру и распределение пространства. При этом вмешались и сами заказчики, пожелавшие разместить апартаменты, предназначенные для узкого круга родственников и друзей, поближе к своей резиденции. А вот два дальних гостевых дома (скорее благоустроенных сьюта) имеют отдельные входы, так что в периоды затишья их можно будет сдавать в аренду всем желающим.
Несмотря на то, что летняя резиденция и гостевые домики располагаются рядышком, на территории можно найти и более уединенные зоны отдыха (Syros Summer House, Греция).
Особой гордостью являются видовые бассейны, поверхность которых сливается с морской гладью (Syros Summer House, Греция). | Фото: homedesignlover.com.
Стоит отметить, что гостевая часть летнего комплекса для отдыха отличается лишь размерами и отсутствием максимально приватной зоны, спрятанной от всех, даже близких друзей. Зато здесь предусмотрено больше открытых террас и миниатюрных внутренних двориков, где можно приятно провести время как в относительном одиночестве, так и у пейзажного бассейна, поверхность которого сливается с морским горизонтом, что особенно впечатляет в лунную ночь. Кстати сказать, открытые террасы хоть и выходят все на побережье, но расположены так, чтобы на каждой из них можно было спрятаться от палящих лучей солнца, от ветра, от гнетущей тени или любопытных взглядов (пусть даже издалека).
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии