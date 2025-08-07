Стильная летняя резиденция на греческом острове Сирос с видом на Эгейское море

Стильный средиземноморский дом на греческом острове Сирос с умопомрачительными видами на Эгейское море (Syros Summer House, Греция).

Специалисты Block722 мастерски интегрировали масштабный архитектурный ансамбль в скалистый склон холма (Syros Summer House, Греция). | Фото: bestdesignideas.com.

Замысловатые структуры летнего ансамбля, состоящего из двух резиденций, спрятанных на склоне холма (Syros Summer House, Греция).

Расположение архитектурных объектов на сложном участке прибрежного холма (план Syros Summer House). | Фото: block722.com.

Несколько очаровательных двориков и переходов приведут к летней резиденции, интегрированной в склон скалистого холма (Syros Summer House, Греция).

Пример того, как гармонично соседствуют традиционные строительные материалы и современный бетон (Syros Summer House, Греция). | Фото: bestdesignideas.com.

Открытая терраса перед основным домом является общей зоной отдыха у большого панорамного бассейна (Syros Summer House, Греция).

Захватывающая дух зона отдыха с видом на Эгейское море (Syros Summer House, Греция). | Фото: block722.com.

Открытая планировка общих жилых зон сделала пространство более объемным (Syros Summer House, Греция). | Фото: karmatrendz.wordpress.com.

Кухня с островом, выступающем в роли барной стойки (Syros Summer House, Греция). | Фото: architizer.com.

Колоритные предметы мебели, фактурный текстиль и оригинальные аксессуары создают домашнюю, умиротворенную обстановку (Syros Summer House, Греция).

Спальные комнаты могут похвастаться не только захватывающими видами на морское побережье, но и отдельно стоящими ваннами (Syros Summer House, Греция). | Фото: architizer.com.

Гостиная в основном доме располагает к непринужденному общению родственников и друзей (Syros Summer House, Греция). | Фото: homedesignlover.com.

С видом на море предусмотрена летняя столовая и практически все зоны отдыха (Syros Summer House, Греция).

Несмотря на то, что летняя резиденция и гостевые домики располагаются рядышком, на территории можно найти и более уединенные зоны отдыха (Syros Summer House, Греция).

Особой гордостью являются видовые бассейны, поверхность которых сливается с морской гладью (Syros Summer House, Греция). | Фото: homedesignlover.com.