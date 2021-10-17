Как предотвратить появление грибка: 10 важных советов

Причины появления плесневого грибка самые разнообразные: повышенная влажность, плохая вентиляция в холодное время года, отсутствие качественной гирдроизоляции.

Кроме того, что грибок портит внешний вид помещения, он может вызывать ряд кожных заболеваний, заболевания дыхательной и пищеварительной систем.

Бороться с грибком очень трудно и в данном случае самым эффективным приёмом борьбы с грибком будет профилактика его появления. В нашей статье мы расскажем, как избежать появления плесневого грибка.

Сохраняйте квартиру или дом в тепле и сухости. Влажные холодные помещения являются идеальными с точки зрения появления и размножения плесневого грибка.



Следите за уровнем влажности. Оптимальный уровень влажности в помещении 50% - 60%, не более того. Измерить влажность можно с помощью специального прибора - гигрометра.

Регулярно проветривайте все помещения. При проветривании, обязательно открывайте двери в ванную комнату, также, зоной риска является кухня.



Обеспечивайте хорошую циркуляцию воздуха. Расставляйте мебель так, чтобы между стеной и задней поверхностью мебели оставался небольшой зазор, который обеспечит циркуляцию воздуха.



Не храните засушенные цветы. Постарайтесь не держать в доме или квартире большое количество засушенных цветов на них часто селится грибок.

В былые времена, деревянные строения пораженные грибком сжигали, чтобы не заразить соседние дома, так как вывести его было практически невозможно. В современной Америке до сих пор можно встретить такие же “профилактические” меры.

В былые времена, деревянные строения пораженные грибком сжигали, чтобы не заразить соседние дома, так как вывести его было практически невозможно. В современной Америке до сих пор можно встретить такие же “профилактические” меры.

Просушивайте белье. Хорошо просушивайте одежду и постельное бельё перед тем как спрятать их в шкаф или комод.



Будьте внимательны при уборке. Во время уборки, а именно мойки полов, следите за тем, чтобы вода не попадала под мебель где её будет трудно вытереть.



Заботьтесь о предотвращении появления плесени еще при ремонте. Во время ремонта добавляется в краску и штукатурку специальные антисептические добавки, которые препятствуют появлению плесени.

Регулярно проводите чистку кондиционера. Фильтры кондиционеров идеальное место для размножения грибков, на его фильтрах оседает вся пыль, а повышенная влажность только способствует размножению грибка.

Устраните "мостики холода".

Совет

Мостики холода - это участки, на которых нарушена теплоизоляция, из-за чего происходит повышенная теплоотдача (обычно это окончание бетонных элементов,стыкистен и потолков и т.д.).