3 действенных способа, как подарить бритвенному станку вторую жизнь

Безусловно, когда затупился бритвенный станок, то лучше сразу же взять новый или сменить бритвенную кассету. Однако, в жизни бывают разные ситуации и иногда, когда очень нужна бритва, под рукой просто нет никакой другой, кроме той, что уже основательно затупилась и не на что (казалось бы) больше не годится.