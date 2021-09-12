3 действенных способа, как подарить бритвенному станку вторую жизнь

Безусловно, когда затупился бритвенный станок, то лучше сразу же взять новый или сменить бритвенную кассету. Однако, в жизни бывают разные ситуации и иногда, когда очень нужна бритва, под рукой просто нет никакой другой, кроме той, что уже основательно затупилась и не на что (казалось бы) больше не годится.
Важно: использовать вторично точеные бритвы для бритья настоятельно не рекомендуется. Пользоваться такими станками следует только в крайних случаях на свой страх и риск быть порезанным. Тем не менее, ненужный точенный станок может найти применение в быту.
1. Заточка джинсами и кожаным ремнем
Ткань при этом не пострадает. /Фото: kursremonta.ru.
Заточить бритву можно при помощи куска джинсовой ткани. Кладем материал на твёрдую ровную поверхность, вывернув ее изнаночной стороной вверх. После этого берем бритву и начинаем водить ей в противоположном направлении. В зависимости от качества лезвий и степени их износа придется сделать от 30 до 100 движений. Джинсовая ткань при такой заточке не пострадает.
Аналогичным образом можно осуществить заточку при помощи ремня из качественной натуральной кожи. Кладем его на твердую поверхность обратной стороной вверх и начинаем водить станком «против шерсти».
2. Заточка при помощи камня и наждачной бумаги
Нужна как можно мельче. /Фото: yandex.ru.
Некоторые станки получается точить даже при помощи обычного камня. Единственное важное условие, он должен быть хорошо смочен водой. Для заточки совершаются все те же движения «против шерсти». После такой заточки станок нужно обязательно помыть. Чаще всего достаточно будет сделать 20-30 движений.
Если под рукой есть наждачная бумага мелкой зернистости (выше 2000), то можно для заточки бритвы использовать и ее. Как и в случае с точильным камнем, бумагу рекомендуется хорошенько намочить. После этого совершается 20-30, реже 50 обратных движений станком. После заточки – помыть под проточной водой.
3. Заточка при помощи фольги
Один из лучших способов. /Фото: youtube.com.
Быстрый и достаточно эффективный метод заточки бритвы. Важное условие – на фольге не должно быть вмятин (и прочих деформаций). Лучше всего использовать для заточки торец нового рулона. Водим 30-40 раз кассетой по фольге. Движения совершаются точно такие же, как и при использовании методик, описанных выше.
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