Американская мечта: как доступные автомобили и хорошее жилье изменили жизнь всей страны

Наиболее распространенное выражение в мире «американская мечта» стало идеалом, к которому стремится каждый человек независимо оттого, в какой стране он живет. Все цивилизованные люди мечтают практически об одном и том же – процветании и успехе в своих начинаниях, комфортном доме и достатке семьи. В свое время в Соединенных Штатах получилось создать условия, чтобы все, кто стремился, смогли добиться карьерных/политических высот, при этом практически каждая семья могла позволить приобрести хороший автомобиль и благоустроенное жилье.
1. Что значит выражение «американская мечта»
«Американская мечта» не чужда любому человеку, где бы он не жил.
Четкого определения, что такое «Американская мечта», не существует. В разные периоды истории в это выражение вкладывался определенный смысл. При этом каждый житель Соединенных Штатов по-своему представляет, каким должно быть для него счастливое и прекрасное будущее.
Континентальный конгресс 4 июля 1776 г. принял Декларацию независимости.
Справка от Novate.ru: Принципы, изложенные в Декларации Независимости от 1776 года, стали первой ласточкой в определении идеальной среды обитания для граждан страны: «Люди созданы равными и наделены их Творцом неотчуждаемыми правами, включающими право на жизнь, свободу и стремление к счастью, независимо от социального класса или обстоятельств рождения». В Европе и России же, например, в этот период еще процветало крепостное право, которое было отменено через 50-100 лет (в зависимости от государства). В тот период США воспринимались как удивительная «страна свободы», куда устремлялись авантюристы и те, кто мог себе это позволить.
Власти страны не перекрывали путь к самореализации, что и привело к тому, что даже бродяга, найдя золотую жилу, мог в считанные дни превратиться в миллионера, или обычный лодочник в кратчайшие сроки превращался во владельца десятков пароходов. Главное было первому найти нишу и постараться как можно скорее реализовать оригинальную бизнес-идею. Именно так начинали свое дело первые миллионеры и владельцы крупнейших корпораций. Вспомним хотя бы Корнелиуса Вандербильта, Джона Рокфеллера, Эндрю Карнеги, Дж. П. Моргана – удачливых предпринимателей, которые внесли немалый вклад в развитие США.
"Джеймс
А ввел выражение «американская мечта» в оборот американский историк Джеймс Адамс в своей книге The Epic of America («Эпос об Америке», 1931 г.), вышедшей в свет в самом начале мирового экономического кризиса. Главной темой изысканий были мысли о том, какой бы он хотел видеть жизнь в США: «Каждому человеку в Америке должны быть предоставлены равные возможности для достижения нематериальных благ независимо от пола, цвета кожи и политических взглядов».
2. Ворота в Великую депрессию
В начале 30-годов в США разразился экономический кризис, приведший к безработице, голоду и остановке предприятий.
Считается, что воротами в Великую депрессию оказались 1920-е годы. Этот период ознаменовал не только финансовое благополучие страны и большие возможности для каждого гражданина, но и непомерные амбиции народа, который чуть ли не всем составом превратился в заемщиков. Красивые автомобили, роскошные особняки, посещение фешенебельных ресторанов были недоступны основной массе людей, а очень хотелось. Вот тогда-то и посуетились банки и фондовая биржа, которые давали надежду на лучшую жизнь.
Во времена Великой депрессии американцы толпились у предприятий в надежде получить работу или временный заработок. | Фото: vremenynet.ru.
Одни ринулись за кредитами для покупки домов, другие – покупать акции процветающих предприятий, которые можно было чуть позже продать и получить хороший навар. Но переизбыток производства товара, который так и остался нереализованным на складах, повлек за собой остановку большинства предприятий и безработицу. Заемщики так и не смогли расплатиться с долгами (кредитами или ипотечными займами), что и привело к обвалу фондового рынка в 1929 г. Вот так стремление граждан к красивой жизни и желание банковских структур побольше заработать на кредитах стали причиной глубокого экономического кризиса в США, который ощутимо зацепил большинство стран мира.
3. Кардинальная смена приоритетов в жизни
До середины XX века американские женщины не помышляли о карьере, они должны были поддерживать семейную идиллию и воспитывать детей.
После удачного выхода США из Великой депрессии приоритеты в мечтаниях граждан резко поменялись. С рекордным ростом промышленности появились рабочие места с хорошими зарплатами, которые зависели от производительности, а это значит, что каждый трудился на износ, чтобы больше заработать. Всем известно, что в основном именно деньги открывают путь в большой бизнес, политику, помогают получить достойное образование и позволяют повыше вскарабкаться по карьерной лестнице (а это значительная прибавка к жалованию).
Рекордный рост экономики в 1940-1950 -х годах позволил поднять благосостояние народа на более высокий уровень.
Поскольку же все без исключения предприятия заработали с удвоенной силой, то и продукция (бытовая техника, мебель, вещи и т.д.) стала более доступной. При этом хорошая оплата труда дала возможность значительной части населения приобретать все больше и больше товаров, что в свою очередь подталкивало к увеличению ассортимента и улучшению качества. А если к этому процветанию и идиллии прибавить более продуманную политику активизации банков, которые снова принялись раздавать кредиты на дома и мебель, то можно считать, что каждая семья получила реальную возможность жить комфортней и лучше.
Американцы радовались изобилию в магазинах и могли позволить себе посидеть в пивных барах.
Примечательно: В Соединенный штатах в преддверии Второй мировой войны на законодательном уровне установили минимальную почасовую отплату труда и максимальное количество рабочих часов в неделю. Работодателю разрешалось поднимать размер оплаты на свое усмотрение, а вот уменьшать ее никто не имел права. К середине века рабочее время ограничивалось 48 часами (на данный момент 40 часов) в неделю, хотя те, кто стремился больше заработать, могли трудиться сверхурочно за дополнительную плату.
4. Как изменились мечты американцев после Второй мировой войны
К середине прошлого века «Американская мечта» стала ассоциироваться с семейными ценностями и большим домом.
Если в начале 20-х годов прошлого века все, кто не боялся перемен и стремился к лучшей жизни, старались перебраться в большие города с неограниченными возможностями, то в 50-е годы приоритеты поменялись. А это значит, что и стандарты счастья в обществе потребления стали немного другими. Середину XX века можно считать поистине счастливым периодом в истории страны, где во главу угла ставились семейные ценности и благосостояние народа. Благодаря стабильности и процветанию государства, граждане не опасались брать кредиты для покупки/строительства дома за городом, чтобы семья не находилась в душной и тесной квартире, а могла спокойно отдыхать в большом доме, в собственном дворе с бассейном и зелеными лужайками.
В 1950-е годы стоимость легковых автомобилей стартовала от 1400 долларов.
Реализованная мечта американцев середины 1950-х годов.
Поскольку автомобили были по доступной цене, то процесс поездки на работу не забирал много времени и сил. При этом, взяв кредит, глава семьи стремился поскорее его отдать (банки уже научились регулировать процесс возврата долгов), так что заемщикам приходилось работать еще больше и усердней.
«Розовая мечта» американских девушек до замужества.
Пропаганда женского счастья матери большого семейства.
Интересный факт: Среднемесячная зарплата американцев (в целом по стране) в 1950-е годы варьировалась от 205 дол. до 334, все зависело от года, штата и от рода деятельности (в некоторых отраслях могла достигать 400-800 дол.). При этом легковой автомобиль Chevrolet Bel Air первого поколения стоил около 1741 дол., а Chevrolet Deluxe – в пределах 1,5 тыс. долларов. Ford можно было приобрести за 1,8 тыс. - 2 тыс. дол. (зависело от модификации). За модели премиум класса более состоятельные граждане отдавали гораздо больше денег, но для основной массы американцев было вполне достаточно приобрести средний автомобиль и спокойно путешествовать вместе с семьей по стране.
Изобилие продуктов, наличие холодильника и бытовой техники значительно упрощало жизнь американской женщины.
Стоит отметить, что в начале 1950-х в США каждая четвертая семья уже имела один автомобиль, 5 миллионов домохозяйств могли позволить покупку телевизора, к концу же этого десятилетия появилось цветное телевидение и счастливых обладателей чудо-приемников стало намного больше. Также стали доступными холодильники, пылесосы, посудомоечные и стиральные машины, которые значительно упрощали быт граждан, освобождая время на отдых, развлечения и поездки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии