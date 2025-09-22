Американская мечта: как доступные автомобили и хорошее жилье изменили жизнь всей страны

1. Что значит выражение «американская мечта»

«Американская мечта» не чужда любому человеку, где бы он не жил.

Континентальный конгресс 4 июля 1776 г. принял Декларацию независимости.

Процветание экономики США отразилось на потребительской способности граждан.

2. Ворота в Великую депрессию

В начале 30-годов в США разразился экономический кризис, приведший к безработице, голоду и остановке предприятий.

Во времена Великой депрессии американцы толпились у предприятий в надежде получить работу или временный заработок. | Фото: vremenynet.ru.

3. Кардинальная смена приоритетов в жизни

До середины XX века американские женщины не помышляли о карьере, они должны были поддерживать семейную идиллию и воспитывать детей.

Рекордный рост экономики в 1940-1950 -х годах позволил поднять благосостояние народа на более высокий уровень.

Американцы радовались изобилию в магазинах и могли позволить себе посидеть в пивных барах.

4. Как изменились мечты американцев после Второй мировой войны

К середине прошлого века «Американская мечта» стала ассоциироваться с семейными ценностями и большим домом.

В 1950-е годы стоимость легковых автомобилей стартовала от 1400 долларов.

Реализованная мечта американцев середины 1950-х годов.

«Розовая мечта» американских девушек до замужества.

Пропаганда женского счастья матери большого семейства.

Изобилие продуктов, наличие холодильника и бытовой техники значительно упрощало жизнь американской женщины.