Американская мечта: как доступные автомобили и хорошее жилье изменили жизнь всей страны




Наиболее распространенное выражение в мире «американская мечта» стало идеалом, к которому стремится каждый человек независимо оттого, в какой стране он живет. Все цивилизованные люди мечтают практически об одном и том же – процветании и успехе в своих начинаниях, комфортном доме и достатке семьи. В свое время в Соединенных Штатах получилось создать условия, чтобы все, кто стремился, смогли добиться карьерных/политических высот, при этом практически каждая семья могла позволить приобрести хороший автомобиль и благоустроенное жилье.
Но все ли так красиво и радужно, и как эти невероятные достижения сказались на дальнейшем развитии страны?

1. Что значит выражение «американская мечта»



«Американская мечта» не чужда любому человеку, где бы он не жил.

 

Четкого определения, что такое «Американская мечта», не существует. В разные периоды истории в это выражение вкладывался определенный смысл. При этом каждый житель Соединенных Штатов по-своему представляет, каким должно быть для него счастливое и прекрасное будущее.
Континентальный конгресс 4 июля 1776 г. принял Декларацию независимости.

Континентальный конгресс 4 июля 1776 г. принял Декларацию независимости.


 

Справка от Novate.ru: Принципы, изложенные в Декларации Независимости от 1776 года, стали первой ласточкой в определении идеальной среды обитания для граждан страны: «Люди созданы равными и наделены их Творцом неотчуждаемыми правами, включающими право на жизнь, свободу и стремление к счастью, независимо от социального класса или обстоятельств рождения». В Европе и России же, например, в этот период еще процветало крепостное право, которое было отменено через 50-100 лет (в зависимости от государства). В тот период США воспринимались как удивительная «страна свободы», куда устремлялись авантюристы и те, кто мог себе это позволить.
Процветание экономики США отразилось на потребительской способности граждан.

Процветание экономики США отразилось на потребительской способности граждан.

 

Власти страны не перекрывали путь к самореализации, что и привело к тому, что даже бродяга, найдя золотую жилу, мог в считанные дни превратиться в миллионера, или обычный лодочник в кратчайшие сроки превращался во владельца десятков пароходов. Главное было первому найти нишу и постараться как можно скорее реализовать оригинальную бизнес-идею. Именно так начинали свое дело первые миллионеры и владельцы крупнейших корпораций. Вспомним хотя бы Корнелиуса Вандербильта, Джона Рокфеллера, Эндрю Карнеги, Дж. П. Моргана – удачливых предпринимателей, которые внесли немалый вклад в развитие США.

"Джеймс


 

А ввел выражение «американская мечта» в оборот американский историк Джеймс Адамс в своей книге The Epic of America («Эпос об Америке», 1931 г.), вышедшей в свет в самом начале мирового экономического кризиса. Главной темой изысканий были мысли о том, какой бы он хотел видеть жизнь в США: «Каждому человеку в Америке должны быть предоставлены равные возможности для достижения нематериальных благ независимо от пола, цвета кожи и политических взглядов».

2. Ворота в Великую депрессию


В начале 30-годов в США разразился экономический кризис, приведший к безработице, голоду и остановке предприятий.

В начале 30-годов в США разразился экономический кризис, приведший к безработице, голоду и остановке предприятий.

 

Считается, что воротами в Великую депрессию оказались 1920-е годы. Этот период ознаменовал не только финансовое благополучие страны и большие возможности для каждого гражданина, но и непомерные амбиции народа, который чуть ли не всем составом превратился в заемщиков. Красивые автомобили, роскошные особняки, посещение фешенебельных ресторанов были недоступны основной массе людей, а очень хотелось. Вот тогда-то и посуетились банки и фондовая биржа, которые давали надежду на лучшую жизнь.

 
Во времена Великой депрессии американцы толпились у предприятий в надежде получить работу или временный заработок. | Фото: vremenynet.ru.

Во времена Великой депрессии американцы толпились у предприятий в надежде получить работу или временный заработок. | Фото: vremenynet.ru.

 

Одни ринулись за кредитами для покупки домов, другие – покупать акции процветающих предприятий, которые можно было чуть позже продать и получить хороший навар. Но переизбыток производства товара, который так и остался нереализованным на складах, повлек за собой остановку большинства предприятий и безработицу. Заемщики так и не смогли расплатиться с долгами (кредитами или ипотечными займами), что и привело к обвалу фондового рынка в 1929 г. Вот так стремление граждан к красивой жизни и желание банковских структур побольше заработать на кредитах стали причиной глубокого экономического кризиса в США, который ощутимо зацепил большинство стран мира.

3. Кардинальная смена приоритетов в жизни


До середины XX века американские женщины не помышляли о карьере, они должны были поддерживать семейную идиллию и воспитывать детей.

До середины XX века американские женщины не помышляли о карьере, они должны были поддерживать семейную идиллию и воспитывать детей.

 

После удачного выхода США из Великой депрессии приоритеты в мечтаниях граждан резко поменялись. С рекордным ростом промышленности появились рабочие места с хорошими зарплатами, которые зависели от производительности, а это значит, что каждый трудился на износ, чтобы больше заработать. Всем известно, что в основном именно деньги открывают путь в большой бизнес, политику, помогают получить достойное образование и позволяют повыше вскарабкаться по карьерной лестнице (а это значительная прибавка к жалованию).

 
Рекордный рост экономики в 1940-1950 -х годах позволил поднять благосостояние народа на более высокий уровень.

Рекордный рост экономики в 1940-1950 -х годах позволил поднять благосостояние народа на более высокий уровень.

 

Поскольку же все без исключения предприятия заработали с удвоенной силой, то и продукция (бытовая техника, мебель, вещи и т.д.) стала более доступной. При этом хорошая оплата труда дала возможность значительной части населения приобретать все больше и больше товаров, что в свою очередь подталкивало к увеличению ассортимента и улучшению качества. А если к этому процветанию и идиллии прибавить более продуманную политику активизации банков, которые снова принялись раздавать кредиты на дома и мебель, то можно считать, что каждая семья получила реальную возможность жить комфортней и лучше.
Американцы радовались изобилию в магазинах и могли позволить себе посидеть в пивных барах.

Американцы радовались изобилию в магазинах и могли позволить себе посидеть в пивных барах.

 

Примечательно: В Соединенный штатах в преддверии Второй мировой войны на законодательном уровне установили минимальную почасовую отплату труда и максимальное количество рабочих часов в неделю. Работодателю разрешалось поднимать размер оплаты на свое усмотрение, а вот уменьшать ее никто не имел права. К середине века рабочее время ограничивалось 48 часами (на данный момент 40 часов) в неделю, хотя те, кто стремился больше заработать, могли трудиться сверхурочно за дополнительную плату.

4. Как изменились мечты американцев после Второй мировой войны


К середине прошлого века «Американская мечта» стала ассоциироваться с семейными ценностями и большим домом.

К середине прошлого века «Американская мечта» стала ассоциироваться с семейными ценностями и большим домом.

 

Если в начале 20-х годов прошлого века все, кто не боялся перемен и стремился к лучшей жизни, старались перебраться в большие города с неограниченными возможностями, то в 50-е годы приоритеты поменялись. А это значит, что и стандарты счастья в обществе потребления стали немного другими. Середину XX века можно считать поистине счастливым периодом в истории страны, где во главу угла ставились семейные ценности и благосостояние народа. Благодаря стабильности и процветанию государства, граждане не опасались брать кредиты для покупки/строительства дома за городом, чтобы семья не находилась в душной и тесной квартире, а могла спокойно отдыхать в большом доме, в собственном дворе с бассейном и зелеными лужайками.

 
В 1950-е годы стоимость легковых автомобилей стартовала от 1400 долларов.

В 1950-е годы стоимость легковых автомобилей стартовала от 1400 долларов.

 

 
Реализованная мечта американцев середины 1950-х годов.

Реализованная мечта американцев середины 1950-х годов.

 

Поскольку автомобили были по доступной цене, то процесс поездки на работу не забирал много времени и сил. При этом, взяв кредит, глава семьи стремился поскорее его отдать (банки уже научились регулировать процесс возврата долгов), так что заемщикам приходилось работать еще больше и усердней.

«Розовая мечта» американских девушек до замужества.

 

 
Пропаганда женского счастья матери большого семейства.

Пропаганда женского счастья матери большого семейства.

 

Интересный факт: Среднемесячная зарплата американцев (в целом по стране) в 1950-е годы варьировалась от 205 дол. до 334, все зависело от года, штата и от рода деятельности (в некоторых отраслях могла достигать 400-800 дол.). При этом легковой автомобиль Chevrolet Bel Air первого поколения стоил около 1741 дол., а Chevrolet Deluxe – в пределах 1,5 тыс. долларов. Ford можно было приобрести за 1,8 тыс. - 2 тыс. дол. (зависело от модификации). За модели премиум класса более состоятельные граждане отдавали гораздо больше денег, но для основной массы американцев было вполне достаточно приобрести средний автомобиль и спокойно путешествовать вместе с семьей по стране.

 
Изобилие продуктов, наличие холодильника и бытовой техники значительно упрощало жизнь американской женщины.

Изобилие продуктов, наличие холодильника и бытовой техники значительно упрощало жизнь американской женщины.

 

Стоит отметить, что в начале 1950-х в США каждая четвертая семья уже имела один автомобиль, 5 миллионов домохозяйств могли позволить покупку телевизора, к концу же этого десятилетия появилось цветное телевидение и счастливых обладателей чудо-приемников стало намного больше. Также стали доступными холодильники, пылесосы, посудомоечные и стиральные машины, которые значительно упрощали быт граждан, освобождая время на отдых, развлечения и поездки.

