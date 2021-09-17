Гибкая черепица
Основное и прямое назначение кровли, это надежная защита конструкций от последствий, причиняемых атмосферными осадками. Насколько правильно Вы выберете покрытие для сооружения, и как грамотно произведете его монтаж, настолько действенной станет защита вашей постройки.
Гибкая черепица соответствует стандартам и качеству предъявляемых к кровельным материалам. Для устройства скатной крыши мягкая черепица - идеально подходящий материал. Её уникальность заключена в грамотном сочетании эластичности и высоким уровнем прочности. Мягкая крыша широко применяется для покрытия крыш различных конфигураций и любых форм сложности. Её безукоризненный внешний вид будет радовать вас на протяжении десятков лет.
Цены на гибкую битумную черепицу достаточно привлекательны и вполне себя оправдывают. Она обладает рядом таких нужных свойств, как небольшой вес, компактная упаковка и удобный размер.
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