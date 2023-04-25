Как в Средние века отапливали огромные замки, не имея газа и электроэнергии

Средневековый замок - это настолько масштабное сооружение, объединенное с инфраструктурой в огромный автономный комплекс, что по сути, оно является подобным городу-государству. Однако столь немалое по площади здание было довольно трудно обслуживать, учитывая доступные на тот момент для человечества ресурсы и технологии. Особенно остро стоял вопрос поддержания необходимого температурного режима. Поэтому придумывались или заимствовались из прошлых времён целые системы отопления, которые помогали средневековым аристократам не околеть в собственных роскошных замках.
В огромных замках одних каминов для обогрева было недостаточно. /Фото: pinterest.fr
Если задумываться о том, каким образом в средневековых замках поддерживалась пригодная для нормального существования температура, большинство из нас, понимая, что газового или электрического отопления там и в помине не было, обычно вспомнит разве что о многочисленных каминах, которые старались размещать в как можно большем количестве комнат. Однако их одних не могло хватать для обогрева больших площадей, окружённых толстыми каменными стенами. От этих очагов можно было согреться, разве что находясь в непосредственной близости от них. К слову, и эта возможность использовалась - в замках обычно оборудовались специальные каминные залы, где собирались его жители, чтобы провести в тепле время за приятным разговором.
Каминный зал Несвижского замка. /Фото: livejournal.com
Само собой, что обитатели замка в холодных стенах замка старались как можно больше времени проводить в спальнях, кутаясь в тёплые одеяла. К тому же, в особенно морозные дни хозяева и вовсе предпочитали принимать посетителей в собственных спальнях. Кроме того, чтобы согреться по ночам в самих постелях, в них укладывали грелки, а голову защищали от низкой температуры, надевая ночной колпак. И эти меры были вполне оправданы: по данным редакции Novate.ru, Средняя температура в замковых покоях обычно не превышала 15-17 градусов.
У спального колпака было чёткое практическое назначение. /Фото: wordpress.com
Другим распространённым способом сохранить и удержать тепло в просторных комнатах средневековых замков было завешивание как можно большего количества стен гобеленами. Таким образом, можно сказать, что своеобразная мода на этот тип изображений был обусловлен не только историческим контекстом, но и чисто практическими соображениями. К слову, именно с этой целью и в Советском Союзе завешивали стены коврами, ведь система централизованного отопления была налажена не сразу, и не во всех областях большого государства.
Гобелены - это не только красиво, но и полезно. /Фото: tochka-na-karte.ru
Ещё с самого начала распространения замков в средневековой Европе архитекторы предпринимали попытки оснастить их системами отопления. Так, первыми модификациями. которые претерпели камины для улучшения проводимости тепла было обкладывание их кафельными плитами из обожжённой глины - они удерживали температуру, и несколько распространяет её по комнатам. В 13-14 столетиях сооружения оснащали уже каминами, которые имели открытые трубы и угольные противни, однако до внедрения в замках центрального отопления тёплым воздухом было ещё далеко.
Большие площади помещений требовали централизованной системы отопления. /Фото: uatraveller.com
Интересно, что для поддержания необходимой температуры в замках позднего Средневековья и позднее использовалась система, которую впервые спроектировали ещё в античные времена. Речь идёт о гипокаусте - изобретении древних римлян. Работала она следующим образом: на цокольном уровне закладывалась специальная печка, задача которой состоит в накаливании больших камней. Они нагревали воздух, а он, в свою очередь, распространялся по трубам и попадал в комнаты сквозь отверстия в полу. Ещё одной отличительной особенностью гипокауста - это специальные заслонки, которые открываются и закрываются вручную в зависимости от необходимости выпускать нагретый от камней воздух.
Через эти отверстия тёплый воздух проникал в комнаты, согревая их. /Фото: spiritedtravelers.com
В дальнейшем систему гипокауста подвергли модернизации. Так, например, в эпоху правления царицы Елизаветы Первой в России покои дворцов обогревались посредством полностью закрытых печей, в которых раскалялись камни, а вытяжка шла одновременно по нескольким трубам, что увеличивало её эффективность. Со временем гипокауст стали заменять более универсальными в размещении изразцовыми очагами, однако до изобретение римских инженеров в отдельных поместьях продолжал использоваться вплоть до позапрошлого столетия.
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