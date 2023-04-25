Как в Средние века отапливали огромные замки, не имея газа и электроэнергии

В огромных замках одних каминов для обогрева было недостаточно. /Фото: pinterest.fr

Каминный зал Несвижского замка. /Фото: livejournal.com







У спального колпака было чёткое практическое назначение. /Фото: wordpress.com

Гобелены - это не только красиво, но и полезно. /Фото: tochka-na-karte.ru

Большие площади помещений требовали централизованной системы отопления. /Фото: uatraveller.com

Через эти отверстия тёплый воздух проникал в комнаты, согревая их. /Фото: spiritedtravelers.com