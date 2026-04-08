5 трендов родом из СССР, которые ворвались в этом году

Советский период оставил глубокий след не только в мировой истории, но и в обществе, которое вышло из СССР. Зачастую то, что было популярно или просто нормой при Союзе, сегодня кажется пережитком прошлого. И все же история циклична - и те привычки периода страны советов, что еще вчера считались архаикой, уже завтра будет писком моды.
1. Продукты с огорода
В советский период для большинства граждан было нормой выстаивать многолетнюю очередь и за квартирой, и за земельным участком в каком-нибудь кооперативе от завода или предприятия. Причем, получив заветные шесть соток, их не превращали в сплошной газон или бассейн - создавать огород и выращивать овощи и фрукты своими усилиями не казалось чем-то странным, или, того хуже, бесполезным.
После развала СССР многие бывшие дачники были вынуждены продавать свои участки, чтобы в тяжелые девяностые попросту получить денег. А из тех, у кого земля оставалась, далеко не все продолжали заниматься огородом, предпочитая использовать дачу только для отдыха, без труда. Однако в 2020-м году ситуация, судя по всему, будет меняться.
Сегодняшние условия вновь возвращают многих из нас к тем славным временам, когда с наступлением тепла на выходных вместо отдыха люди семьями выезжают на дачу и работают уже на огороде. Все-таки, как бы общество не вводило тренд на экологичность и органическую пищу, полезнее овощей, чем те, что выращены собственными руками, не найти.
2. Платья в цветочек
В 1940-е и 1950-е особую популярность среди советских женщин получили платья с мелким цветочным узором - наши мамы и их мамы слыли настоящими модницами, если имели в своем гардеробе такие вещи. Полвека спустя фэшн-тренды претерпели серьезные изменения, а те самые платья получили меткое прозвище «бабушкины».
А вот в грядущем десятилетии, похоже, происходит триумфальное возвращение этого легендарного принта, который еще вчера считался максимум винтажным. Последние показы коллекций мировых модных домов наглядно демонстрируют, что платья в мелкий цветочек спустя несколько десятков лет снова оказались в тренде. Поэтому можно смело открывать бабушкины шкафы и доставать оттуда самые модные сегодня вещи.
3. Домашняя еда
Еще несколько лет назад в главных трендах была практика публикации в Инстаграме фотографий еды, причем он был ярким показателем другой популярной тенденции - есть не дома, а в кафе или ресторанах. А вот приготовление домашней пищи представлялось как удел больших семей, которые к тому же не имеют достаточных финансовых ресурсов, чтобы чаще бывать в заведениях общественного питания.
В Советском Союзе было наоборот: готовить дома было нормой, причем этой тенденции не мешали даже сложные условия, в которых находились некоторые граждане - например, небольшая коммунальная кухня. А чтобы не голодать на работе, люди либо приносили что-нибудь из дома, либо обращались к походу в заводскую столовую.
И вот, уже в 2020-е, тенденция к возвращению домашней пищи все больше набирает обороты. Причем происходит это довольно масштабно: тренд на фотки красивой еды прошел, многие из тех, кто раньше завтракал и ужинал в ресторане, даже при недостатке средств на частые походы, просто потому, что это модно - также отходят от такой практики. А вот те, кто все еще «по-советски» готовит дома, перестали быть только небогатыми, а стали любящими семьянинами и заботливыми родителями.
4. Косынка
В Советское время идеалом женщины была розовощекая работница, а потому даже их одежда была на пике моды. Рабочая же униформа, хоть и была однотипной, могла заиграть красками при помощи яркой косынки с красивым узором. Со временем и отходом в историю советской эпохи перестала быть модной и косынка, которая у большинства стала ассоциироваться если не напрямую с «колхозом», то разве что с дачницами.
Так было до недавнего времени. А теперь косынка вновь возвращается в фэшн-тренды, причем сегодня ее можно увидеть даже на модных показах. Оказалось, что такой кусочек ткани может стать отличным элементом практически любого образа - модницы с удовольствием экспериментируют не только с цветом или принтом косынки, но и даже со способом завязывания на голове.
5. Концепция zero waste
Все, кто жил в Советском Союзе, помнят не только вкусные продукты, но даже упаковки из-под последних, которые можно смело назвать экологичными. Напитки разливали только в стеклянные бутылки, большую часть продуктов заворачивали в бумагу или картон. Даже пакеты появились лишь в 1980-х и поставлялись в СССР из-за границы, а отечественными сумками для продовольствия были знаменитые авоськи. К тому же, советские люди не покупали лишнего - часто по причине дефицита или отсутствия лишних средств.
Сегодня, когда пластик катастрофически загрязняет планету, все больше людей обращается к концепции zero waste (с англ. «ноль отходов»), которая строиться на отказе от полимеров и максимальном использовании перерабатываемых материалов, а также практике осознанного употребления. Вот только на постсоветском пространстве концепция zero waste больше похожа на возвращение к авоське и отсутствию пластика.
