Как выглядел личный поезд Гитлера внутри и снаружи: Передвижная ставка фюрера

Поезд Гитлера для дальних поездок. /Фото: museumsyndicate.com.

Использовался в качестве передвижной ставки. /Фото: densegodnya.ru.

Об этом поезде вспоминал телохранитель Гитлера Рохус Миш в своей книге. /Фото: autogear.ru.

Состоял из 15 вагонов. /Фото: originalgermanhelmets.com.

В личный вагон Гитлера Рохус Миш никогда не заходил. /Фото: fbcdn.net.