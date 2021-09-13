Как выглядел личный поезд Гитлера внутри и снаружи: Передвижная ставка фюрера

Многие лидеры государств XX века имели свои собственные специальные поезда, которые использовали для официальных поездок в другие страны. Впоследствии, данный вид транспорта передаст свои правительственные функции самолетам. Был подобный поезд и у главы нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Назывался правительственный состав «Америка».
Поезд Гитлера для дальних поездок. /Фото: museumsyndicate.com.
Сегодня о железнодорожном составе-ставке Адольфа Гитлера «Америка» хорошо известно благодаря рассказам Рохуса Миша (1917-2013 год), обершарфюрера СС, входившего в команду сопровождения фюрера. К слову, Миш является последним свидетелем смерти Гитлера и его супруги Евы Браун, а также семьи Геббельса и некоторых других событий апреля-мая 1945 года, произошедших в фюрербункере в Берлине. Рохус Миш написал несколько книг, посвященных тем событиям. Но вернемся к поезду, который сам бывший обершарфюрер описывал в «Hitler's Last Witness: The Memoirs of Hitler's Bodyguard».
Использовался в качестве передвижной ставки. /Фото: densegodnya.ru.
Первый раз в составе Рохус Миш оказался 10 апреля 1941 года, когда Гитлер отправился в командный пункт в Альпах после бомбардировки Берлина британской авиацией. Этот поезд использовался для более или менее длительных поездок. Состоял состав из 15 вагонов (пример, по воспоминаниям свидетеля) и в нем могла уместиться почти вся верхушка вермахта, ближайшие соратники Гитлера, а также пресс-служба рейха и представители канцелярии. Чаще всего состав отправлялся с вокзала Анхальтер-Банхоф в квартале Кройцберг, реже с вокзала Грюнвальд (на нем же он хранился).
Об этом поезде вспоминал телохранитель Гитлера Рохус Миш в своей книге. /Фото: autogear.ru.
Как только Гитлер поднимался в вагон, поезд превращался в мобильный штаб. В случае угрозы во время поездки состав «Америка» по протоколу безопасности скрывался в ближайшем тоннеле. В состав входили самые разные вагоны, был в том числе вагон-ресторан, передвижной штаб, вагон связи, вагон охраны, два «контрольных» вагона, которые шли в самом начале состава.
Состоял из 15 вагонов. /Фото: originalgermanhelmets.com.
Рохус Миш писал о том, что один из вагонов был отведен полностью под личное купе Гитлера. Охранник никогда в него не заходил, однако знал, что помимо спальни там есть рабочий кабинет и гостиная, для разговоров с ближайшими соратниками по партии. Состав не был бронированным, однако Миш предполагал, что вагон фюрера все-таки был защищен, во всяком случае, стекла там были (по предположение обершарфюрера) бронированными. Интересно и то, что «Америка» в своих поездка очень много времени проводила на запасных путях, так как Гитлер всегда настаивал на необходимости не нарушать порядок движения обычных поездов.
В личный вагон Гитлера Рохус Миш никогда не заходил. /Фото: fbcdn.net.
Всего Рохус Миш побывал в вагонах «Америки» четыре раза. Он также вспоминал, что после того, как в 1944 году произошла высадка союзнических войск в Нормандии, состав переименовали в «Специальный поезд Бранденбург».
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