20 известных и стильных мужчин в возрасте 50+, которые изменят представление о зрелом возрасте

Стильные мужчины-модели, которым более 50 лет.

1. Энтони Варрекчия (Anthony Varrecchia), 55 лет

Седые волосы и спортивная фигура как гарант армии поклонниц .

2. Эрик Рутерфорд (Eric Rutherford), 50 лет

После успешной карьеры в модельном бизнесе, Эрик решил проверить свои силы в кинематографе и стал продюсером.

3. Томас Пескод (Thomas Pescod), 52 года

Помимо работы профессиональной моделью, Томас пробовал свои силы в актерском мастерстве, снявшись в нескольких фильмах.

4. Марк Рей (Mark Reay), 59 лет

Американский фэшн-фотограф, модель и актер очень любит путешествовать в свободное от работы время.

5. Рон Джек Фоли (Ron Jack Foley), 51 год

Этот канадский профессор с великолепной бородой лишь недавно стал моделью и успешно покоряет модельный бизнес.

6. Брэд Веллинг (Brad Welling), 57 лет

После рождения дочки папа-адвокат на личном примере показал , что возраст не помеха новым свершениям – и стал успешной моделью.

7. Антон Нильссон (Anton Nilsson), 54 года

Настоящий возраст этого профессионального манекенщика выдают разве что седые волосы.

8. Гильермо Сапата (Guillermo Zapata), 50 лет

Профессиональный актер и модель занимается ресторанным бизнесом .

9. Сет Эндрю Сильвер (Seth Andrew Silver), 51 год

Профессиональный татуировщик, модель и дизайнер с пиратской фамилией увлекается мотоциклами.

10. Ирвин Рэндл (Irvin Randle), 56 лет

Американский учитель и фотомодель прославился своими стильными снимками в Instagram.

11. Уилл Уиллитс (Will Willitts), более 50 лет

Австралийский актер и модель поддерживает спортивную форму с помощью йоги.

12. Андреас фон Темпельхофф (Andreas Von Tempelhoff), 58 лет

Андреас - профессиональный фотограф , который также работает в модельном бизнесе.

13. Андре ван Ноорд (Andre Van Noord), 54 года

Успешный киноактер и супермодель из Голландии, к которому слава пришла вместе с возрастом.

14. Бен Десокре (Ben Desombre), возраст 50+

Французский мужчина, работающий моделью, запоминается, прежде всего, своей сединой, которую называют «соль с перцем».

15. Джереми Ли (Jeremy Lea), 53 года

Актер и профессиональная модель , который сотрудничает со многими известными брендами.

16. Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi), 50 лет

Итальянский богач стал известен после публикации видео с зажигательным танцем, после которого получил прозвище «танцующий миллиардер».

17. Пол Мейсон (Paul Mason), 54 года

Возраст совершенно не мешает канадцу Мейсону работать востребованной моделью.

18. Ник Вустер (Nick Wooster), 57 лет

Владелец сети магазинов модной одежды помимо всего прочего является иконой стритстайла и преуспевающим дизайнером.

19. Лоран де Монси (Laurent De Moncey), 52 года

Лоран работает моделью во Франции и с возрастом его популярность только увеличивается.

20. Ванг Дешун (Wang Deshun), 82 года

После многолетней успешной актерской карьеры господин Ванг приобрел впечатляющий титул - самый знойный дедушка Китая!