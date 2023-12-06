Чем поразил египтологов текст, обнаруженный в гробнице «короткого» фараона Интефа

Иногда кажется, что про Египет уже всё давным-давно известно. Великие фараоны, священные кошки, фантастические пирамиды и величественный Нил. Эта земля насчитывает более 5000 лет истории, менялись фараоны, а вместе с ними государство. Фараон Интеф VII правил очень недолго. При жизни он даже не успел построить себе гробницу. Когда учёные нашли место его захоронения, то на стенах был очень странный текст. Это было прекрасное стихотворение слепого арфиста. Что же так поразило учёных, когда они полностью перевели стихи?
«Короткий» фараон
Сейемра-Херхормаат Интеф (известный как Интеф VII) был фараоном, правившим во Второй промежуточный период Древнего Египта, между 1593 и 1588 годами до нашей эры. Он был правителем Верхнего Египта со своей столицей в Фивах. Этот фараон принадлежал 17 династии. Именно преемники этого правителя победят гиксосов в Нижнем Египте и положат начало Новому Царству.
После смерти Интеф VII был похоронен в некрополе Дра Абу эль-Нага. Период правления его был очень коротким. Одни исследователи говорят, что это были пять лет. Другие настаивают на том, что всего несколько месяцев. У фараона не было времени, чтобы подготовить для себя саркофаг и гробницу. Поэтому, когда Интеф умер, то его похоронили в обычном саркофаге, а не в том, что использовали для членов королевской семьи. Также не было времени приготовить для него урео, защитную эмблему в виде кобры, использовавшуюся фараонами.
Дра Абу эль-Нага.
Когда археологи нашли в Амарне гробницу Паатенемхеба, высокопоставленного чиновника времён Эхнатона (1353-1336 гг. до н. э.), они обнаружили на её стенах красивое и очень странное стихотворение, выгравированное вместе с рисунком слепого арфиста. За это она известна как «Песня Арфиста». В самой первой строке значится, что текст скопирован из гробницы царя Интефа двумя веками ранее. Большинство учёных считают, что Интеф, о котором идёт речь в тексте, является именно тем самым «коротким» Интефом VII. Они уверены, что стихотворение будет копией подлинного текста Второго промежуточного периода.
«Одолженный» саркофаг фараона Интефа (слева на снимке).
Таким образом, это самый древний текст песни, который появляется в гробницах, стелах и папирусах. Эти тексты часто сопровождаются изображениями слепых арфистов, поэтому учёные считают, что они исполнялись с музыкальным сопровождением в погребальных ритуалах. Это стихи и песни, которые посредством восхваления пытаются успокоить усопшего в его судьбе после смерти. Однако «Песнь арфиста» в гробнице фараона Интефа звучит очень странно скептически и чрезвычайно пессимистично.
Изображение слепого арфиста на стенах гробницы.
Песня слепого арфиста
В отличие от остальных стихотворений подобного рода, «Песнь арфиста» выражает сомнения в существовании загробной жизни, оплакивает смерть и советует тем, кто читает или слышит её, наслаждаться жизнью, пока они могут. Для фараона совершенно необычно позволять начертать на своей гробнице текст, ставящий под сомнение вечную жизнь.
Арфисты исполняли свои песни на погребальных церемониях.
Один из многих переводов «Песни арфиста» звучит так:
Поколения увядают и исчезают, их место во времена предков занимают другие.
Давно жившие боги покоятся в своих пирамидах.
Вельможи и блаженные погребены в своих гробницах.
Они построили дома, которых больше не существует.
Что же с ними стало?
Я слышал слова Имхотепа и Хардедефа, приведённые в пословицах, и они все сохранились.
Что случилось с их имуществом?
Стены их домов рухнули, богатства исчезли, как будто их никогда не было.
Никто не возвращается оттуда, чтобы рассказать нам, какова их судьба, сказать нам, что им нужно, и успокоить наши сердца, пока мы не достигнем того места, куда они уже прибыли.
Пусть твое сердце успокоится.
Забвение благоприятно для вас.
Подчиняйся своему духу как можно дольше.
Миром чело твоё помажь, оденься в виссон, благоухай истинными чудесами, составляющими часть божественного приношения.
Увеличивайте содержание, чтобы сердце не томилось.
Следуй своему желанию и своему счастью, исполни своё предназначение на земле.
Не подвергай сердце твоё беспокойству, пока до тебя не дойдет день погребального плача.
Тот, чьё сердце устало, не слышит его вопля.
И его крик никого не спасает от могилы.
Тогда устрой пир и ешь досыта.
Смотри, никто не берёт с собой своё имущество.
Смотри, никто из ушедших не возвращается.
В песне упоминается Имхотеп, инженер и архитектор, а также самый высокопоставленный чиновник в государстве. Он в то время уже был мифическим персонажем, а также Хардедеф, чьи Наставления являются самыми древними из известных и датируются 25 веком до нашей эры. В Песне арфиста их имена упоминаются спустя десять веков после их смерти.
Некрополь Амарны, где была найдена гробница Паатенемхеба.
«Песня арфиста» в Британском музее, Папирус Харрис.
Версия этого стихотворения также сохранилась на папирусе Харриса. Этот древний документ хранится в Британском музее.
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