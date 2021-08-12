Фотографии из личного архива знаменитого писателя Джека Лондона, которые были опубликованы недавно

Классик мировой литературы ХХ столетия.

1. Джек Лондон

Портретный снимок Джека Лондона в возрасте девяти лет со своей собакой Ролло, 1885 год.

2. Знаменитый американский писатель

Американский писатель, наиболее известный как автор приключенческих рассказов и романов, 1903 год.

3. Джек Лондон сидит на скамейке из ствола

Джек Лондон отдыхает в Богемианской роще в 1904 году.

4. Джек Лондон в нижнем белье

Один из самых выдающихся и известных американских писателей

5. Джек Лондон в 1905 году

Джек Лондон - американский прозаик и новеллист.

6. За работой

Джек Лондон вблизи ранчо в Глен-Эллене. Штат Калифорния, 1905 год.

7. Автор приключенческих рассказов и романов

Портретная фотография Джека Лондона, сделанная в 1911 году.

8. В объективе фотокамеры Джека Лондона

Бухта Антунг, Маньчжурия, 1904 год. Последствия русско-японской войны в объективе Джека Лондона.Бухта Антунг, Маньчжурия, 1904 год.

9. Фотография, сделанная Джеком Лондоном

Американский путешественник Мартин Джонсон с аборигеном Соломоновых островов, 1908 год.

10. Второй по издаваемости в СССР зарубежный писатель

Портретный снимок юного Джека Лондона.

11. Джон Гриффит Чейни

Классик мировой литературы ХХ столетия.

12. Мастер приключенческих романов

Портретная фотография Джека Лондона, сделанная легендарным Арнольдом Генте.

13. Классик приключенческой литературы

Настоящий король неожиданных сюжетных поворотов и знаток человеческой души.

14. Американский писатель и социалист Джек Лондон

Американский писатель, общественный деятель и классик мировой литературы.

15. Снимок, сделанный в последний год жизни Джека Лондона

Джек Лондон в своём кабинете в 1916 году.