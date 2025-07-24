Дом, высеченный в скале 40 лет назад, ждет новых хозяев, которые сами назовут цену

Хорошая новость для тех, кто мечтает спрятаться подальше от огромного количества людей, городской суеты и шума. В штате Юта, в поистине райском месте, выставлено на продажу необычное ранчо, в котором помимо фруктового сада, виноградника, фантастического окружения имеется самый настоящий пещерный дом со всеми удобствами, удовлетворяющими потребности современного человека.
1. С чего все начиналось
Живописный горный район каньона Монтесума привлек супругов Хоутон, которые мечтали провести старость вдали от цивилизации и людей (штат Юта, США).
Не все в этом мире мечтают о том, чтобы после пенсии поселиться в бетонной коробке и с газетой в руках коротать появившееся свободное время. Находятся энтузиасты, для которых жизнь после выхода на заслуженный отдых только начинается, точнее сказать к тому времени цели уже определены, и их реализация идет полным ходом. Речь идет о супругах Филе и Барбаре Хоутон, которые заблаговременно построили планы на старость и следовали им пока были силы и средства. Поскольку жизнь в городе и даже в деревне им казалась ограниченной условностями, стенами квартир или крошечным клочком земли в пригородах, они решили отправиться как можно дальше от цивилизации, и пустынный участок в районе потрясающего каньона Монтесума (штат Юта, США), полностью отвечал их мечтаниям и средствам, которые они готовы были вложить в свое будущее жилище.
После взрывных работ, призванных расширить внутреннее пространство пещеры, вырубкой камня и планировкой Фил Хоутон занимался самостоятельно (Cliff Haven, США).
В тот момент, когда был найден подходящий участок, у Хоутонов возник поистине безумный план, они решили расширить имеющуюся природную пещеру на скалистом склоне каньона, чтобы обустроить внутри скалы дом. Для большинства жителей планеты, такие фантазии влетели бы в копеечку еще на первом этапе планирования, ведь взрывные работы и процесс выемки горной породы – сложное и дорогостоящее мероприятие. Но в случае с энтузиастами, эта часть проекта не составила большого труда по той причине, что Фил всю свою жизнь проработал в горнодобывающей промышленности, поэтому тонкости расчетов и процесса рубки камня в подземелье знал не понаслышке.
По сведениям авторов Novate.ru первые работы по трансформации пещеры и ее обустройству начались в 1986 году. Именно тогда были приглашены специалисты, которые мастерски провели взрывные работы, ну а остальную работу супруги делали самостоятельно.
Восхитительный пейзаж и бурное историческое прошлое сделало каньон Монтесума привлекательным туристическим направлением (штат Юта, США).
Дом получился довольно просторным, общая площадь вместе с террасой и всеми «тайными» ходами составляет около 650 кв. метров (Cliff Haven, США). | Фото: onlyinyourstate.com.
Примечательно: Решение построить пещерный дом под названием Cliff Haven возникло не на пустом месте. Оказывается, район каньона Монтесума, который всегда радовал благоприятным климатом и плодородными землями в долине, населяли древние племена еще с незапамятных времен. Исследуя территорию, даже сейчас каждый желающий может увидеть впечатляющие петроглифы, пиктограммы, руины, черепки глиняной посуды и другие артефакты, говорящие о древней истории региона, в котором люди селились в подобных пещерах и строили целые пещерные города (например, Меса-Верде), особенно разросшиеся в период властвования империи Ацтеков.
2. Что получилось с затеи обжиться в пещере на склоне каньона
Попасть в подземную резиденцию, созданную энтузиастами собственными руками, можно через террасу (Cliff Haven, США).
В переходах, ведущих в бытовые помещения сохранили атмосферу подземелья (Cliff Haven, США).
Семейной паре Хоутонов понадобилось несколько лет, чтобы в свободное от работы время расширить небольшую пещеру до размеров просторной резиденции. Главной проблемой для энтузиастов стало отсутствие инженерных коммуникаций, таких как электросети и водопровод, ведь ближайший населенный пункт, город Монтиселло, находится в 20 минутах езды на автомобиле. Это обстоятельство вынудило искать источник воды и устанавливать сначала дизельный генератор, а затем и солнечные панели, чтобы можно было использовать электрический инструмент, освещать внутреннее пространство в глубине образовавшейся пещеры и качать воду из скважины.
В просторной гостиной нашлось место и для рояля, и для уединенных зон отдыха (Cliff Haven, США).
В интерьере «пещерной» резиденции преобладает деревенский стиль (Cliff Haven, США). | Фото: dailymail.co.uk.
В ходе расширения и обустройства террасы в природном «кармане» получилась довольно просторная резиденция с большой гостиной, кухней-столовой, тремя спальнями и двумя ванными комнатами. Все эти пространства изначально сохраняли природную структуру камня, но в ходе реконструкции, которую произвели в 2007 году, интерьеры Cliff Haven обрели более мягкий деревенский характер. В жилых комнатах были полностью оштукатурены и побелены стены, а также потолки, появились массивные деревянные балки, которые привнесли не только сельский колорит, но и сделали атмосферу теплой и уютной.
Благоустроенную кухню Барбара Хоутон готова передать новой хозяйке, которая должна поддерживать дом в надлежащем состоянии (Cliff Haven, США).
Без дровяной печи и фрески на тематику коренных народов также не обошлось (Cliff Haven, США).
Стоит отметить, что к 2012 году было проведено еще одно расширение Cliff Haven и связано это с тем, что необычный дом в пещере привлекал много любителей экзотического отдыха и супруги решили открыть отель. Для постояльцев было оформлено гостевое крыло, состоящее из небольшого бревенчатого домика и двухуровневой пещерной резиденции.
Бревенчатый гостевой домик, спрятанный под раскидистыми платанами, может похвастаться колоритным интерьером в деревенском стиле (Cliff Haven, США).
Домик станет идеальным местом отдыха для влюбленной парочки, ищущей уединение в окружении живописного ландшафта (Cliff Haven, США).
Бревенчатый домик прекрасно обеспечивает уединение для парочки влюбленных или одинокого интроверта, для которых вполне достаточно одной кровати, небольшой зоны кухни со всем необходимым для приготовления пищи и организации обеда, завтрака или ужина, а также ванной и уютной гостиной. Бревенчатый домик спрятан под роскошной кроной платанов, что обеспечивают прохладу в знойные дни не только внутри него, но и на террасе, с видом на роскошные плантации винограда, благоухающие сады и живописный каньон.
Гостевое крыло имеет отдельный вход, чтобы постояльцы чувствовали себя более свободно (Cliff Haven, США).
В гостевом доме есть как «пещерные» номера, так и более привычные помещения (Cliff Haven, США).
Двухъярусный дом, частично углубленный в скалу, а частично пристроенный к западному крылу, имеет две изолированные спальни и одну ванную комнату с дополнительным душем на открытом воздухе. Здесь также предусмотрена просторная гостиная с зоной отдыха у дровяной печи, благоустроенная кухня, столовая и большая крытая терраса практически с панорамным обзором. Интерьер же самих комнат завит от того, где они расположены. Те, что находятся внутри скалы, сохранили атмосферу таинственного подземелья, а в пристройке предприимчивые владельцы отдали предпочтение деревенскому стилю. Также на территории ранчо имеется гараж, рассчитанный на 4 автомобиля, так что гостям оставлять своих железных коней под палящими лучами солнца не приходится.
К услугам постояльцев просторная благоустроенная кухня и уютная гостиная с дровяной печкой (Cliff Haven, США).
Из террасы открывается потрясающий вид на живописную долину и каньон (Cliff Haven, США). | Фото: dailymail.co.uk.
3. Как пустынный ландшафт превратился в цветущий рай и почему его выставили на продажу
Супруги Хоутон помимо туристического бизнеса занимались и сельским хозяйством (Cliff Haven, США).
Учитывая то, что семья Хоутон решила продать незаурядное ранчо (под таким же названием Cliff Haven), стоит упомянуть о том, что их владения раскинулись почти на 5 гектаров, которые они превратили в цветущие сады и виноградник, приносящие отличный доход. Из-за удаленности от промышленных городов и автомагистралей, выращенные яблоки, груши, вишни, абрикосы, сливы, персики и вызревший виноград, пользуются большим спросом у оптовых покупателей и винодельни, так что думать куда девать обильные урожаи хозяевам не приходится.
На ранчо имеется и огород, где неугомонные супруги выращивали экологически чистые овощи для себя и своих гостей (Cliff Haven, США). | Фото: trulia.com.
Для того чтобы сады, виноградники, посаженные более 25 лет назад, а также небольшой огород, обрабатываемый для своих нужд, обильно плодоносили, неугомонные «отшельники» внедрили оросительную систему, питаемую из 2 источников, которые обеспечивают питьевой водой и их самих, и постояльцев атмосферного отеля. Поскольку «пещерная» резиденция, дополненная отелем, расположены в природной зоне, то охране окружающей среды также уделили достаточно внимания. Для утилизации сточных вод и отходов жизнедеятельности предусмотрено 4 биосептика, объединенных в автономную канализационную систему.
«Пещерный» дом в каньоне полностью автономный, что делает жизнь и отдых здесь вполне комфортными (Cliff Haven, США).
На территории ранчо имеется гараж на 4 автомобиля и несколько хозяйственных помещений внутри скалы (Cliff Haven, США).
А вот электричество вырабатывают солнечные панели, хотя имеется и резервный генератор, которые обеспечивают бесперебойной подачей энергии. Благодаря инновационным внедрениям в резиденции имеется освещение, спутниковое телевидение и Wi-Fi, работают бытовые приборы и специальное оборудование (насосы, вентиляторы, отопительные приборы, водонагреватели, принудительная вентиляция), которые создают привычные условия для комфортной жизни и отдыха вдали от шумных городских улиц и любопытных соседей.
Новым владельцам достанется ранчо около 5 гектар с «пещерной» резиденцией, благоухающими садами и виноградниками (Cliff Haven, США).
Кстати сказать, Хоутоны продают прекрасно обустроенную пещерную резиденцию, доходный гостевой и сельскохозяйственный бизнес, потому что уже в преклонном возрасте, и уже не в состоянии поддерживать обширное ранчо в надлежащем виде. Хотя пожилые люди очень любят Cliff Haven и будут скучать по жизни здесь, но все же надеются найти кого-то, кто примет этот образ жизни, с почтением отнесется к истории каньона и будет заботиться об их детище, садах и винограднике, как делали это они в течение многих лет. Супруги не озвучивают цену, они говорят о том, что рассмотрят предложения покупателей и выберут тех, кому действительно придется по душе их ранчо.
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