Дом, высеченный в скале 40 лет назад, ждет новых хозяев, которые сами назовут цену

1. С чего все начиналось

Живописный горный район каньона Монтесума привлек супругов Хоутон, которые мечтали провести старость вдали от цивилизации и людей (штат Юта, США).

После взрывных работ, призванных расширить внутреннее пространство пещеры, вырубкой камня и планировкой Фил Хоутон занимался самостоятельно (Cliff Haven, США).

Восхитительный пейзаж и бурное историческое прошлое сделало каньон Монтесума привлекательным туристическим направлением (штат Юта, США).

Дом получился довольно просторным, общая площадь вместе с террасой и всеми «тайными» ходами составляет около 650 кв. метров (Cliff Haven, США). | Фото: onlyinyourstate.com.

2. Что получилось с затеи обжиться в пещере на склоне каньона

Попасть в подземную резиденцию, созданную энтузиастами собственными руками, можно через террасу (Cliff Haven, США).

В переходах, ведущих в бытовые помещения сохранили атмосферу подземелья (Cliff Haven, США).

В просторной гостиной нашлось место и для рояля, и для уединенных зон отдыха (Cliff Haven, США).

В интерьере «пещерной» резиденции преобладает деревенский стиль (Cliff Haven, США). | Фото: dailymail.co.uk.

Благоустроенную кухню Барбара Хоутон готова передать новой хозяйке, которая должна поддерживать дом в надлежащем состоянии (Cliff Haven, США).

Без дровяной печи и фрески на тематику коренных народов также не обошлось (Cliff Haven, США).

Бревенчатый гостевой домик, спрятанный под раскидистыми платанами, может похвастаться колоритным интерьером в деревенском стиле (Cliff Haven, США).

Домик станет идеальным местом отдыха для влюбленной парочки, ищущей уединение в окружении живописного ландшафта (Cliff Haven, США).

Гостевое крыло имеет отдельный вход, чтобы постояльцы чувствовали себя более свободно (Cliff Haven, США).

В гостевом доме есть как «пещерные» номера, так и более привычные помещения (Cliff Haven, США).

К услугам постояльцев просторная благоустроенная кухня и уютная гостиная с дровяной печкой (Cliff Haven, США).

Из террасы открывается потрясающий вид на живописную долину и каньон (Cliff Haven, США). | Фото: dailymail.co.uk.

3. Как пустынный ландшафт превратился в цветущий рай и почему его выставили на продажу

Супруги Хоутон помимо туристического бизнеса занимались и сельским хозяйством (Cliff Haven, США).

На ранчо имеется и огород, где неугомонные супруги выращивали экологически чистые овощи для себя и своих гостей (Cliff Haven, США). | Фото: trulia.com.

«Пещерный» дом в каньоне полностью автономный, что делает жизнь и отдых здесь вполне комфортными (Cliff Haven, США).

На территории ранчо имеется гараж на 4 автомобиля и несколько хозяйственных помещений внутри скалы (Cliff Haven, США).

Новым владельцам достанется ранчо около 5 гектар с «пещерной» резиденцией, благоухающими садами и виноградниками (Cliff Haven, США).