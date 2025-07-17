Назад в СССР: как и из чего делали докторскую колбасу

«Докторская колбаса» появилась благодаря Анастасу Микояну

За этим продуктом выстраивалась огромная очередь/ Фото: podmoskovye.bezformata.com

Диетологи разработали специальную рецептуру / Фото: ld7.ru

Советский магазин/ Фото: du-lya.ru

Изначально этот продукт был предназначен лишь для больных граждан/ Фото: funik.ru

Сейчас данная колбаса имеет совершенно иную рецептуру

«Докторская колбаса» и сейчас продается в магазинах / Фото: produkt.by