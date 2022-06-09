9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Не спешите избавляться от старого хлеба. Во многих странах хлеб является жизненно важным продуктом, а выбрасывать его – плохая примета. Хлеб – всему голова, даже если он уже не так свеж, как вчера.
Моментальная пицца
Нужно нарезать квадратиками черствый хлеб, плотно уложить его на противень, смазать томатной пастой, положить любую начинку и посыпать сыром.
Такая пицца получится не менее вкусной, чем оригинальная. Через 15 минут она будет дымиться у вас на столе.
Яичница с хлебом
Нарежьте хлеб без корочек, обжарьте его на сливочном масле и залейте яйцами. Получается сытный и вкусный завтрак.
По вкусу в такую яичницу можно добавлять помидоры, различные специи и травы, а также зелень и лук.
Сладкая запеканка с морковью
Черствые кусочки хлеба надо замочить в молоке, затем отжать и смешать с натертой морковью, сахаром по вкусу, взбитым яйцом. Далее нужно перемешать все до однородности и запекать как любую запеканку. То же самое можно делать с яблоком, сухофруктами.
Пудинг из белого хлеба
Нужно замочить в молоке черствый пшеничный хлеб и выдержать в течение часа, добавить яичные желтки, сахар, перебранную малину, перемешать. Ввести, осторожно помешивая, взбитые яичные белки, выложить в смазанную маслом и посыпанную молотыми сухарями форму. Варить на водяной бане 40— 50 минут. Готовый пудинг выложить из формы на блюдо, посыпать сахарной пудрой или полить фруктовым сиропом.
Тертый хлеб со взбитыми сливками
Поджарить на масле натертый на терке пшеничный черствый хлеб. Сливки взбить в пышную массу с добавлением сахарной пудры. Разложить в вазочки поджаренный хлеб, на него — взбитые сливки, полить вареньем.
Квас
Подсушить ломтики черствого ржаного хлеба. Сложить в неокисляющуюся посуду, залить кипятком и, когда остынет до темпера туры 35 °С, ввести растворенные в хлебном настое дрожжи. Накрыть крышкой, поставить на два дня в теплое место, процедить через марлю. Добавить сахар, изюм и настоять еще 12 часов. Разлить в бутылки, плотно закупорить и поставить на холод.
Внимание! Пропорция: Хлеб ржаной — 1 булка, вода — 5 л., изюм — 0,5 стакана, сахар — 1 стакан.
Гренки с чесноком
Нарезать ржаной черствый хлеб тонкими ломтиками, обжарить нa растительном масле и посыпать толченым чесноком с солью. Все элементарно просто, а главное – очень вкусно!
Холодный хлебный суп
Залить кипяченой холодной подсоленной водой кусочки ржаного черствого хлеба, добавить растительное масло, мелко нарезанный зеленый лук, лимонную кислоту и посыпать укропом.
Тюря молочная (детская)
Берём белый хлеб, нарезаем, отрезаем корочки. Молоко можно нагреть, можно брать, наоборот, холодное, ну а в идеале использовать парное! Кладём хлеб на противень и ставим в разогретую духовку (на максимальную температуру на 5-7 минут). После чего, нарезаем хлеб на кубики, заливаем молоком и добавляем мед или варенье.
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