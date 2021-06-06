5 самых дорогих покупок, которые нельзя потрогать руками

У большинства вещей в мире есть цена. В одних случаях совсем небольшая, в других же - запредельная. Вот только одно дело, когда богачи выкладывают целое состояние за что-то материальное, и совсем другое, когда огромные суммы денег отдаются за то, чего нельзя коснуться. Вашему вниманию 5 самых дорогих нематериальных покупок в мире.
1. Парковочное место
Место на парковке почти за миллион долларов. /Фото: mag.auto.ru, interesnosti.mediasole.ru
Казалось бы, сколько может стоить обычное место на парковке? Как показывает практика, порой очень много. В нашем случае речь идёт почти о миллионе долларов. В октябре 2019 года на подземной парковке небоскрёба The Center, что в Гонконге, было выкуплен место для автомобиля за невероятные 969 тысяч американских долларов, или 7,6 миллиона гонконгских долларов.
Интересный факт: забавно, но предыдущий такой рекорд также принадлежит Гонконгу. Тогда владелец крупной компании выкупил парковочное место в паркинге престижного жилого комплекса за 664 200 тысяч американских долларов.
2. Ужин с Михаилом Горбачевым
Необычный лот за 325 тысяч долларов. /Фото: alebedev.ru
Ещё с начала века звезды политики и шоу-бизнеса запустили интересный тренд - выставлять на благотворительные аукционы лоты, связанные лично с ними, но не только в виде каких-то вещей.
Именно такой лот приобрёл себе Хью Грант в 2008 году. Им стал ужин с первым и последним президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Причем отдал за эту возможность актер немалые деньги - при начальной цене лота в 50 тысяч фунтов стерлингов, итоговой цифрой стали почти четверть миллиона фунтов, или примерно 325 тысяч долларов.
3. Полет в космос
Две «турпоездки» в космос. /Фото: wikipedia.org, restbee.ru
Космический туризм - это занятие, которое появилось сравнительно недавно, но всегда стоило огромных денег. Первопроходцем в этом деле стал американский мультимиллионер Деннис Тито, который в уже далёком 2001 году за возможность отправиться в космос отдал 20 миллионов долларов.
С тех пор эту тенденцию подхватили и другие богачи. Но рекордсменом вот уже 11 лет является программный архитектор Чарльз Симони. Все дело в том, что носит почётный титул единственного в мире двухкратного космического туриста, а за каждый свой вояж к звёздам венгерский богач заплатил по 35 миллионов долларов.
4. Игровое имущество
Дома и персонажи по цене элитной недвижимости.
Геймеры - это особая каста людей, которые относятся к созданному ими виртуальному миру в игре порой даже серьёзнее, чем к реальной жизни. Поэтому неудивительно, что суммы, что некоторые из них тратят на апгрейд своей личной Вселенной в компьютере, бывают за гранью понимания большинства.
Так, на сегодняшний день абсолютным рекордом среди подобных покупок является приобретение одним из игроков научно-фантастической многопользовательской онлайн-игры Entropia Universe виртуальной недвижимости за 2,5 миллиона долларов. Да и персонажи игр не особо отстают - как-то одного такого игрового человечка продали за 1 миллион долларов.
5. Свадьба
Шикарная индийская свадьба. /Фото: rediff.com, uznayvse.ru
Миллиардеры зачастую не скупятся на торжества для родных, особенно когда речь заходит о свадебной церемонии. Но вот рекорд в этой негласной гонке поставил один индийский миллиардер.
Речь идёт о свадьбе 23-летней дочери индийского промышленного магната Лакшми Миттала Ваниши и ее избранника Амита. Торжество проходило сразу в нескольких исторических местах Франции: в частности, сама церемония бракосочетания состоялась в Версальском дворце Людовика ХІV. Всего же свадьба обошлась индийском багачу примерно в 65 миллионов долларов.
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