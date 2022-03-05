5 совершенно ненужных глупостей на даче весной

Экологическое земледелие — это не только просто, но ещё и выгодно со всех точек зрения. Ведь для этого эко-садоводы используют всё, что подарила мать-природа, включая «мусор» — листья, которые многие садоводы сжигают по весне.

Что ещё не стоит делать весной на даче, ведь это не только энергозатратно, но ещё и совершенно бесполезно?







Перекопка — пожалуй, самый ненужный и очень трудоёмкий процесс на небольшой даче. Вместо перекопки лучше сделайте постоянные грядки, в которые посейте сидераты. После посадки основной культуры укройте междурядье органикой толщиной 5-10 см. Только от этих манипуляций почва станет, как пух — рыхлая, насыщенная воздухом, да ещё и питательная.







Весенняя обработка деревьев купоросом и другими ядохимикатами — ещё одно ненужное и даже вредное занятие на даче. До 90 % использованных ядохимикатов попросту «пролетит» мимо веток ввиду нестабильной весенней погоды. К тому же, когда вы используете препараты весной, все вредители ещё спят, а к моменту их пробуждения от ядохимикатов не останется и следа.







Если вы, заботясь о природе и о своём здоровье, используете биопрепараты для обработки культур, а заодно, «на всякий случай» вместе с ними чуть-чуть добавляете обычного химического препарата (чтобы «уж наверняка» подействовало), то это самая большая ошибка в садоводстве.

Можно смело сказать, что это просто выброс ваших денег на ветер. Следует определиться, какой именно препарат вы используете — био или химию, так как одно другое взаимоисключает.Побелка деревьев весной, кроме эстетического наслаждения, больше ничего не даёт. Деревья следует белить не весной, а осенью, ведь главная задача побелки — защита от морозов. Вот почему весной это занятие не приносит никакой пользы вашему саду.Сжигание листьев и прочего «мусора» — ещё одно любимое весеннее занятие многих садоводов. Даже не говоря о причинённом вреде экологии, вы попросту тратите собственные деньги, и вот почему. Листья — это естественное, природное удобрение для почвы и микроорганизмов, живущих в огороде. Из опавших листьев получается шикарный компост. Если же вам лень возиться с компостом, то просто укройте листьями грядки. Результат получится лучше, чем от навоза! А стебли томатов, огурцов и перцев, присыпанных сверху соломой, можно разложить под деревьями в качестве мульчи — тогда фитофтора и мучнистая роса будут им не страшны. Да ещё и урожай будет богатым! Каждый сам решает, что ему выбирать — химию и много ненужных, трудоёмких работ или экологию и приятное пребывание на даче.Подробнее о том, чего не стоит делать на даче весной, смотрите в видео ниже: