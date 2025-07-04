22 принципа хорошего воспитания глазами ребенка
В частной школе «Мэрри Моппетс» прибрежного городка рядом с Сан-Франциско к душевному благополучию учеников относятся серьезно. Каждую пятницу дети могут приносить c собой любимую игрушку, а любимые книжки — ежедневно. Каждую неделю школа устраивает какое-нибудь веселое мероприятие, допустим, объявляет День сумасшедшей прически или даже День пижамы.
В этой школе у каждого ребенка в классе есть свой маленький ящик. Учитель может оставить в нем материалы для домашнего задания, план занятий на месяц или записки родителям. Именно там читательница Psychologies Ольга Журавская нашла письмо. В нем 21 правило воспитания счастливых детей, записанное со слов ребенка.
Не балуй меня, ведь я знаю, что ты не обязана исполнять каждое мое желание.
Не бойся быть со мной прямолинейной.
Не давай мне привыкать к плохим привычкам. Отвыкать от них мне будет еще тяжелее.
Не заставляй меня чувствовать себя так, будто мое мнение не имеет значения. В такие моменты я начинаю вести себя еще хуже. Ты должна знать об этом.
Не поправляй меня в присутствии других людей. Я лучше воспринимаю информацию, когда ты делаешь замечание с глазу на глаз.
Не заставляй меня чувствовать себя так, будто мои ошибки — это страшные преступления.
Не защищай меня все время от последствий моих поступков. Я должен научиться понимать, что у действий бывают противодействия.
Не обращай внимания на мои мелкие придирки — иногда мне просто хочется пообщаться с тобой.
Не расстраивайся слишком сильно, когда я говорю, что ненавижу тебя, — я не ненавижу тебя, а бунтую против твоей власти.
Не повторяй все по сто раз, а иначе я буду делать вид, будто оглох.
Не давай опрометчивых обещаний. Я расстроюсь, если ты их не выполнишь.
Не забывай, что пока я еще не могу вдумчиво объяснить то, что чувствую.
Не требуй от меня правды, когда сердишься. От страха я могу случайно обмануть тебя.
Не будь непостоянной, меня это сильно портит.
Не оставляй мои вопросы без ответов. Я все равно пойду искать ответы, но в другом месте.
Не говори, что мои страхи — неважные. Они очень важные, совсем не мелкие, и мне становится еще страшнее, когда ты этого не понимаешь.
Не притворяйся совершенной и не совершающей ошибок. Я расстроюсь, когда пойму, что это не так.
Не думай, что извиниться передо мной — ниже твоего достоинства. Когда извиняешься, если не права, ты учишь меня поступать так же.
Не забывай, что я быстро расту. Тебе придется перестраиваться очень часто.
Не запрещай мне экспериментировать. Без этого я не могу развиваться.
Так уж, пожалуйста, делай на это скидку.
И последнее: помни, что я не могу вырасти счастливым человеком, если меня не любят дома сильно-сильно. Но ты это знаешь и так!
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