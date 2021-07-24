Пора убирать озимый чеснок с грядки

Древнее культурное растение, упоминавшееся еще в мифологии Древнего Египта и в христианской Библии, великолепная приправа, мощное антибактериальное и противогрибковое средство, иммуностимулирующий препарат – а вы выращиваете на своем участке чеснок обыкновенный?





На дворе – июль, самое время заняться уборкой озимого чеснока. Если, конечно, вы вовремя посадили его осенью, а весной и летом грамотно за ним ухаживали. Проверим?



Чеснок озимый и яровой – в чем отличия

Уборка урожая озимого чеснока

Хранение озимого чеснока

Посадка озимого чеснока

Даже если вы огородник или кулинар с совсем малым стажем, отличить озимый чеснок от ярового несложно.Озимый чеснок состоит из крупных зубчиков, расположенных в один ряд вокруг твердого стержня – обычно их насчитывается 4-12 в зависимости от сорта. Он обладает ярко выраженным жгучим вкусом, но срок хранения составляет от силы четыре месяца – придется употреблять его в пищу свежим либо использовать в кулинарных заготовках.Яровой же чеснок отличается многочисленными (до 30) мелкими зубчиками, расположенными сразу в несколько рядков, и гораздо более мягким вкусом. Да и хранится он всю зиму прекрасно, радуя хозяек свежестью вплоть до самой весны.Что же касается посадки и выращивания, то чеснок озимый (как и следует из его названия) высевают осенью (под зиму) и убирают в середине лета, а яровой – сажают весной и собирают осенью.Озимый чеснок созревает быстрее ярового, зато последний меньше подвержен различным заболеваниям и нападению вредителей. К тому же эти виды чеснока предпочитают разные типы почв и различаются урожайностью (у озимого урожайность выше, чем у ярового).Когда созревает озимый чеснок? Обычно уборку урожая проводят с середины июля до начала августа, точнее сказать сложно, не зная конкретных климатических условий вашего региона и выбранного сорта. Раннеспелые сорта чеснока обычно готовы к выкапыванию спустя 85-95 дней после появления всходов, а позднеспелые – через 100-110 дней. Кроме того, сроки уборки зависят от посадочного материала, в частности от фракций чеснока. Однозубковые молодые головки созревают на 25 дней раньше, чем даже самые раннеспелые сорта озимого чеснока, за ними созревают растения, выращенные из мелких зубков, и последними – из средних и крупных.По внешнему виду растений вы сами поймете, когда чеснок пора убирать. Для мониторинга не обрывайте стрелки у пары растений – когда семена созреют, и оболочки соцветий начнут лопаться, чеснок готов к выкапыванию. Кроме того, у созревшего чеснока желтеют листья. Как только это произойдет, уборку летнего чеснока нужно провести в течение 5-7 дней – передержанные в земле головки впоследствии будут плохо храниться и могут загнить.Выкапывать озимый чеснок для хранения лучше всего утром или вечером, днем жаркое солнце может пересушить головки и лишить зубки сочности. При обрезке стеблей следует оставлять длинную (до 10 см) шейку. Выкопанный и обрезанный чеснок до закладки на длительное хранение обязательно надо подсушить на воздухе или в сушилке.Правильно подсушенные головки чеснока при пересыпании шелестят.Важно знать не только, как правильно убрать растения с грядки, но и как подольше сохранить озимый чеснок в домашних условиях.Для хранения выбирают только здоровые, неповрежденные экземпляры – малейшая трещина или вмятость при хранении могут стать благодатным плацдармом для развития инфекции. Затем очищенные от верхней шелухи зубчики можно поместить в холодильник, где температура не выше 3°С – в простерилизованной, плотно закрытой банке. Можно держать такой чеснок на нижней полке холодильника и в полиэтиленовом пакете, если у вас есть прибор для откачки воздуха и создания вакуума.Некоторые умудряются надолго сохранять головки чеснока свежими и при комнатной температуре, правда, используют для этого хитрости. Например, можно поместить чеснок в стеклянную емкость или кастрюлю, слоями пересыпав луковой шелухой, мукой или солью. Перед этим желательно отщипнуть все оставшиеся корешки и обжечь донышки (например, прямо на горелке газовой плиты).Также промытые и просушенные головки можно хранить в банке с растительным маслом и даже – перед закладкой окунуть каждую головку в расплавленный парафин (он защитит нежный чеснок от потери влаги и высыхания).А еще необрезанный, заплетенный в «косы» чеснок некоторое время можно хранить в сухом прохладном месте при влажности воздуха не выше 75%. Такие «косы» подвешивают на стену или под потолок подальше от отопительных приборов или возможных источников влажности. То же самое касается хранения чеснока в картонных коробках или полотняных мешочках.В любом случае, не забывайте время от времени осматривать головки чеснока на хранении – не появились ли признаки заболеваний (черный или серый налет, гниль, пятна). Поврежденные экземпляры сразу же удаляйте.Снова высаживать озимый чеснок можно, уже начиная с конца августа – все дело в глубине заделки зубчиков. Если вы хотите подстраховаться, или зимы в ваших краях достаточно суровые, подойдет августовская и сентябрьская посадка на глубину 10-15 см – так чеснок лучше укоренится и переживет холода. Если же с климатом в вашем регионе все в порядке, отложите посадку чеснока под зиму до второй декады октября и в этом случае заделывайте зубки уже на глубину около 5-7 см.Сортов озимого чеснока на сегодняшний день выведено немало (как говорится, на любой вкус и цвет), так что выбор у вас достаточно богат. Помните только, что желательно подбирать посадочный материал отечественной селекции, районированный в вашем регионе, отличающийся неприхотливостью и простотой в выращивании. Так как очень красивые на картинке зарубежные сорта могут оказаться капризными в уходе или предназначаться исключительно для теплого климата и не перенесут холодных зим средних широт.Посадочный материал должен быть абсолютно здоровым. Головки чеснока следует разобрать на зубки и внимательно их осмотреть. Выбирайте крупные зубчики без гнили и вмятин, без трещин в донце, перед посадкой ни в коем случае не счищайте их внешнюю оболочку.Для профилактики в сам день посадки посадочный материал на полчаса замочите в слабом растворе марганцовки. Вместо перманганата калия можно также использовать 1%-ный раствор медного купороса. Данная процедура позволит защитить чеснок от возбудителей болезней.Грядку под озимый чеснок готовить несложно – следует выбрать солнечный участок с плодородной почвой, можно слегка защелоченной. Лучше, если до чеснока тут росли томаты, огурцы, бобовые культуры, крестоцветные. В этом случае почва для чеснока будет максимально насыщена органическими удобрениями. Сам чеснок на прежнее место посадки можно возвращать не раньше, чем через 4-6 лет.Чтобы обогатить грунт на участке, где вскоре будет расти чеснок, за 2-3 недели до посадки следует внести в почву удобрения. На 1 кв.м должно приходиться 10 кг перегноя, 2 стакана золы, 1 стакан мела, 2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата. После внесения подкормки землю нужно перекопать на глубину не менее 20 см и дать «отстояться» для усадки.Не сажайте озимый чеснок на участки, куда в недавно вносили навоз: растение даст обильную ботву, рыхлые головки и будет менее устойчиво к грибковым заболеваниям как в процессе роста, так и последующего хранения.Собирайте и храните озимый чеснок правильно, тогда запас свежих витаминов на целую зиму вам будет обеспечен!