Как максимально уберечь себя от близкого взрыва гранаты

Стандартная ручная граната состоит из нескольких элементов: корпуса, взрывчатого вещества и взрывателя. Спастись от близкого взрыва практически невозможно, ведь поражение наносится не только осколками корпуса, но и ударной волной.







Два смелых блоггера решили на собственной шкуре проверить, как можно минимизировать повреждения от близкого взрыва. Интересно, что эксперимент проводился как на земле, так и под водой.







Казалось бы, сила сопротивления воды настолько выше, чем сила сопротивления воздуха, что здесь должно быть безопаснее. В самом деле, пули и осколки под водой довольно быстро теряют скорость. Но взрыв гранаты под водой будет означать для человека почти гарантированную смерть: ударная волна рассеивается на суше, зато под водой бьет гигантским молотом.



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