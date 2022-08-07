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Как максимально уберечь себя от близкого взрыва гранаты

Стандартная ручная граната состоит из нескольких элементов: корпуса, взрывчатого вещества и взрывателя. Спастись от близкого взрыва практически невозможно, ведь поражение наносится не только осколками корпуса, но и ударной волной.

Как максимально уберечь себя от близкого взрыва гранаты

Два смелых блоггера решили на собственной шкуре проверить, как можно минимизировать повреждения от близкого взрыва. Интересно, что эксперимент проводился как на земле, так и под водой.



Казалось бы, сила сопротивления воды настолько выше, чем сила сопротивления воздуха, что здесь должно быть безопаснее. В самом деле, пули и осколки под водой довольно быстро теряют скорость. Но взрыв гранаты под водой будет означать для человека почти гарантированную смерть: ударная волна рассеивается на суше, зато под водой бьет гигантским молотом.

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