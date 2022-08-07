Стандартная ручная граната состоит из нескольких элементов: корпуса, взрывчатого вещества и взрывателя. Спастись от близкого взрыва практически невозможно, ведь поражение наносится не только осколками корпуса, но и ударной волной.
Два смелых блоггера решили на собственной шкуре проверить, как можно минимизировать повреждения от близкого взрыва. Интересно, что эксперимент проводился как на земле, так и под водой.
Казалось бы, сила сопротивления воды настолько выше, чем сила сопротивления воздуха, что здесь должно быть безопаснее. В самом деле, пули и осколки под водой довольно быстро теряют скорость. Но взрыв гранаты под водой будет означать для человека почти гарантированную смерть: ударная волна рассеивается на суше, зато под водой бьет гигантским молотом.
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Как максимально уберечь себя от близкого взрыва гранаты
Стандартная ручная граната состоит из нескольких элементов: корпуса, взрывчатого вещества и взрывателя. Спастись от близкого взрыва практически невозможно, ведь поражение наносится не только осколками корпуса, но и ударной волной.
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