10 загородных резиденций, надежно спрятанных от любопытных глаз

Сегодня все меньше найдется желающих выставлять напоказ свою личную жизнь, особенно если дело касается загородного отдыха. Да и критерии роскоши для большинства людей давно изменились, поэтому неудивительно, что в природной зоне все чаще можно даже не заметить летние резиденции, надежно замаскированные в зарослях дикого леса, внутри живописных холмов, прибрежной зоне и даже в скале.
1. Лесной домик GREEN BOX в итальянских Альпах
Только электричество выдает, что в лесных зарослях находится гостевой домик (GREEN BOX, Италия).
Простейшая конструкция сооружения с правильно подобранными растениями, стала надежным убежищем для владельца участка в итальянских Альпах. Владельцы небольшой фермы решили обзавестись гостевым домиком, который бы служил еще и летней верандой, когда пустовал. Чтобы максимально сэкономить, они пожертвовали старым гаражом, который выполнял функции сарая, где хранился различный инструмент.
Продолжение живописного пейзажа на самой структуре здания – идеальный способ замаскировать загородный домик (GREEN BOX, Италия).
Специалистам архитектурной студии Act Romegialli оставалось лишь установить над имеющимся строением, которое освободили от некоторых элементов, решетчатый каркас со скатной крышей из нержавеющей стали, а образовавшие пространства застеклить. Затем ландшафтные дизайнеры подобрали такие виды вьющихся растений, которые бы создавали захватывающий ковер из зеленых листьев и цветов в течение всего года. Теперь владельцам остается лишь ухаживать за буйной растительностью и наслаждаться красотой и полным уединением.
2. Загородный дом Wishing Park Estate в графстве Суррей (Великобритания)
Главное самому не потеряться в поисках собственного дома, расположенного на холме в сельской местности Хэмпшира (Wishing Park Estate, Великобритания).
В сельской местности Хэмпшира появился загородный дом-невидимка, спрятанный в зеленый холм. Участок земли в 17 га, на котором помимо холма меются еще поля, лесопосадки и пруды, стал идеальным убежищем от городской суеты.
Интересный факт: Строительство в природной зоне Великобритании сопряжено с множеством запретов и ограничений. Чаще всего разрешение на разработку диких земель получить нереально. Хотя имеется одна вполне официальная лазейка – это параграф 79 (ранее 55) Основ национальной политики планирования (NPPF). Здесь оговорен механизм строительства в открытой сельской местности, если будет предоставлен готовый проект и комиссия сочтет его дизайн «по-настоящему выдающимся или новаторским с архитектурной точки зрения».
Загородный дом Wishing Park Estate мастерски интегрирован в природный холм, покрытый зеленью (Хэмпшир, Великобритания).
Предложив новую типологию строительства в сельской местности/природной зоне, основанную на органических формах и целостном подходе к устойчивости, разработчикам проекта студии Archangels ARCHITECTS удалось получить разрешение на строительство, благодаря чему и появился «загородный дом будущего, который уважает, улучшает и оказывает минимальное влияние на окружающий ландшафт». Поскольку практически все пространство дома находится под землей и покрыт он толстым слоем земляной крыши с плотной растительностью, здесь сработал принцип пассивного дома, а в совокупности с солнечными панелями, системой рекуперации тепла, вентиляции и отоплением на биомассе, удалось создать энергоэффективное автономное жилище.
3. Дом-нора Wee Nook в Макьюэне (штат Теннесси, США)
Эта уютная хоббитская нора, надежно спрятанная в лесу Макьюэн — мечта любителя сказок и фэнтези (Макьюэн, штат Теннесси).
Владелец небольшого клочка земли в заповедной зоне Макьюэна (штат Теннесси) был большим поклонником Дж. Р. Р. Толкина, точнее сказать, его повести «Хоббит, или Туда и обратно». Изначально он строил землянку в виде норы хоббита для того, чтобы самому хоть изредка «отключаться от сети», не удаляясь слишком далеко от городских огней. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха одного двух человек (спальня, кухня, ванная комната), при этом больших энергозатрат для его обслуживания нести не приходилось, поскольку домик спрятан под землей.
Незабываемый отдых в «норе хоббита» с бонусом в виде восхитительной красоты окружающей дикой природы (Макьюэн, штат Теннесси).
В последнее время предприимчивый владелец сдает «нору хоббита» под названием Wee Nook на онлайн-площадке Airbnb всем, кто мечтает почувствовать себя в роли сказочного героя. К услугам гостей предоставляется домик площадью 32 кв. м, расположенный на склоне холма посреди леса с видом на реку, который находится далеко от туристических троп и спрятан от любопытных глаз. Единственное, что находится на виду, так это летний навес, где можно устраивать посиделки.
4. Дом в пустыне Джошуа-Три в Калифорнии (США)
Впечатляющая внешняя форма Desert House безупречно скомпонована и искусно вписана в природное окружение (Калифорния, США).
Desert House («Дом в пустыне»), появившийся среди скалистой местности Национального парка Джошуа-Три, мало похож на жилую резиденцию. Скульптурные формы органического объекта, состоящего из множества бетонных плит больше похожих на гигантские листья, прекрасно вписываются в каменистый ландшафт. Проектированием занимался известный архитектор, работавший в направлении органической архитектуры – Джон Вургин, которому понадобилось более 10 лет, чтобы построить и оформить просто фантастическое внутреннее пространство, еще меньше похожее на традиционное жилище.
Невероятные особенности дизайна экстерьера и интерьера «Дома в пустыне» на территории Национального парка Джошуа-Три (Калифорния, США).
Редакции Novate.ru стало известно, что «Дом пустыни» стал частью коллекции богатого любителя архитектуры, который планирует его превратить в музей с открытым доступом для посетителей.
5. Дом Casa Jura, спрятанный в холме возле коммуны Буа-д'Амонт (Франция)
Дом, спрятанный в холме возле коммуны Буа-д'Амонт (Casa Jura, Франция).
Внутренний дворик позволяет любоваться прекрасными лесными пейзажами, не видя соседей и односельчан (Casa Jura, Франция). | Фото: homedesignlover.com.
Загородная резиденция на окраине живописной деревушки в Буа-д'Амонте, расположенной на границе Швейцарии, является примером того, как можно строить дома для отдыха всей семьей в сельской местности и на лоне природы. Благодаря стараниям архитекторов компании JDS Julien De Smedt строение удалось частично интегрировать в холмистый ландшафт без значительного ущерба для экосистемы. Биофильный дизайн позволил свести к минимуму визуальное влияние на природную среду, при этом обеспечил прекрасные энергоэффективные характеристики архитектурного объекта, которому не нужны центральные коммуникации для существования. Также стоит отметить, что не только сам дом максимально скрыт от посторонних глаз, внутренний дворик спроектирован так, что в нем семья может отдыхать на свежем воздухе и при этом оставаться незамеченной со стороны улицы.
6. Дом Stonecliff Falls в Уислере среди скал Береговых хребтов Британской Колумбии (Канада)
Удивительный дом, встроенный в скалу, расположен в районе горнолыжного курорта Брио (Stonecliff Falls, Британская Колумбия). | Фото: whistlerwithfriendstravel.wordpress.com.
Stonecliff Falls построен на вершине скалы в районе курорта Брио, который находится в 20 минутах ходьбы к югу от деревни Уистлер. Прогуливаясь среди скал Береговых хребтов, с трудом можно разглядеть жилую резиденцию настолько замысловатых форм, что сразу и не определишь, что это дом. Главной архитектурной особенностью причудливого объекта является многоуровневая стеклянная структура, интегрированная в крутой склон утеса. При этом все подходы и двери, ведущие на территорию резиденция, замаскированы под гигантские булыжники, так что попасть в нее несведущему человеку практически невозможно. Учитывая местоположение жилого объекта и обилие стекла, нетрудно догадаться, какая красота открывается из каждой жилой зоны.
Благодаря выгодному расположению из каждой комнаты скальной резиденции открывается захватывающие дух виды (Stonecliff Falls, Британская Колумбия).
Примечательно: Совсем недавно замысловатую резиденцию Stonecliff Falls, спрятанную в скале, выставили на продажу и просят за нее около 9 млн дол. Такая внушительная стоимость обусловлена как фантастическим окружением с минимальным вниманием со стороны любопытствующих глаз, так и тем, что находится она рядом с горным курортом, куда устремляются любители экстремальных развлечений.
7. Загородное убежище Casa Biblioteca в пригороде Сан-Паулу (Бразилия)
Загородное убежище Casa Biblioteca для большого любителя живого общения с книгой на лоне природы (пригород Сан-Паулу, Бразилия).
Преимущества плоской крыши использовали для обустройства зоны чтения и отдыха в окружении верхушек деревьев (Casa Biblioteca, Бразилия). | Фото: interior.ru.
Архитектурная компания Atelier Branco Arquitetura стала автором уникального дома-студии, точнее сказать, дома-библиотеки, появившегося недалеко от колоритного финансового центра Бразилии – Сан-Паулу. Выполняя пожелания заказчика, мечтавшего отдыхать на выходные в окружении первозданной природы и огромной коллекции книг, архитекторы создали интересный проект жилища, прекрасно вписавшегося в живописный пейзаж с массой мест для отдыха и чтения в окружении желанной природы. Слегка тонированные стеклянные стены и ровная крыша, на которой обустроили просторную зону отдыха, позволили максимально замаскировать строение, при этом владелец получил все то, о чем так мечтал.
8. Ранчо Cave Palace в штате Юта (США)
В пещерах живописного каньона Montezuma Canyon удалось обустроить роскошную резиденцию (Cave Palace, штат Юта).
Ничто так не может спрятать архитектурные объекты, как природные или рукотворные образования в горной местности. Ярким подтверждением этих слов является загородный дом-ранчо Cave Palace, находящийся внутри естественных пещер среди «лунного» пейзажа каньона Montezuma Canyon в штате Юта. Четыре ниши, образовавшиеся за миллионы лет в красном известняке, стали идеальным местом для организации экзотического жилища, в котором получилось оформить гостиную с террасой, кухню, столовую, две спальни и лофт для отдыха.
Необычный загородный дом, спрятанный в скале, является идеальным местом для уединенного отдыха (Cave Palace, штат Юта).
Современные технологии позволяют создавать комфортабельные резиденции в самых удаленных местах, поэтому владельцам оставалось лишь установить солнечные панели и пробурить скважину, чтобы жить вдали от цивилизации в привычных условиях.
9. Дома-близнецы Mirror Houses в итальянских Альпах
Инновационный дизайн гостевого дома идеально вписывается в окружающий пейзаж (Mirror Houses, Италия). | Фото: thepinnaclelist.com.
Благодаря зеркальным поверхностям, дома-близнецы меняются в зависимости от погоды, времени года и освещения (Mirror Houses, Италия).
Зеркальные поверхности являются прекрасным внедрением, позволяющим спрятать громоздкие архитектурные сооружения даже в городе, не говоря о прекрасных природных ландшафтах. Неподалеку итальянского городка Больцано, в живописных Альпах, архитектурная студия Peter Pichler Architecture реализовала просто фантастический проект жилой резиденции, получившей говорящее название Mirror Houses («Зеркальные дома»). Два масштабных объема, с зеркальными фасадами, меняющими свой образ в зависимости от погоды, освещения и окружения, не только превращаются в невидимку, но и усиливают красоту восхитительного альпийского пейзажа, окружающего гостевую резиденцию, которую владельцы сдают в аренду.
10. Сельский дом Green Line в Вармии (Польша)
Потрясающий сельский дом Green Line в Вармии от польского архитектора Пшемека Ольчика (Польша).
Форма и планировка сельского дома Green Line вдохновлены древней технологией создание «зеленых» крыш и амбарными строениями (Вармия, Польша).
«Зеленые крыши», которые становятся все более популярными архитектурными элементами при строительстве частных домов, также могут стать прекрасной маскировкой. Хорошо забытой технологией, которую применяли во многих странах мира много веков назад, воспользовался архитектор Пшемек Ольчик из компании Mobius Architekci, спроектировав потрясающий семейный Green Line. Чтобы максимально скрыть довольно масштабное строение в сельском ландшафте, требовалось установить А-образную крышу, покрытую толстым слоем земли и плотной растительности, а также продумать планировку объекта, чтобы получилось организовать скрытый внутренний дворик.
