10 загородных резиденций, надежно спрятанных от любопытных глаз

1. Лесной домик GREEN BOX в итальянских Альпах

Только электричество выдает, что в лесных зарослях находится гостевой домик (GREEN BOX, Италия).

Продолжение живописного пейзажа на самой структуре здания – идеальный способ замаскировать загородный домик (GREEN BOX, Италия).

2. Загородный дом Wishing Park Estate в графстве Суррей (Великобритания)

Главное самому не потеряться в поисках собственного дома, расположенного на холме в сельской местности Хэмпшира (Wishing Park Estate, Великобритания).

Загородный дом Wishing Park Estate мастерски интегрирован в природный холм, покрытый зеленью (Хэмпшир, Великобритания).

3. Дом-нора Wee Nook в Макьюэне (штат Теннесси, США)

Эта уютная хоббитская нора, надежно спрятанная в лесу Макьюэн — мечта любителя сказок и фэнтези (Макьюэн, штат Теннесси).

Незабываемый отдых в «норе хоббита» с бонусом в виде восхитительной красоты окружающей дикой природы (Макьюэн, штат Теннесси).

4. Дом в пустыне Джошуа-Три в Калифорнии (США)

Впечатляющая внешняя форма Desert House безупречно скомпонована и искусно вписана в природное окружение (Калифорния, США).

Невероятные особенности дизайна экстерьера и интерьера «Дома в пустыне» на территории Национального парка Джошуа-Три (Калифорния, США).

5. Дом Casa Jura, спрятанный в холме возле коммуны Буа-д'Амонт (Франция)

Дом, спрятанный в холме возле коммуны Буа-д'Амонт (Casa Jura, Франция).

Внутренний дворик позволяет любоваться прекрасными лесными пейзажами, не видя соседей и односельчан (Casa Jura, Франция). | Фото: homedesignlover.com.

6. Дом Stonecliff Falls в Уислере среди скал Береговых хребтов Британской Колумбии (Канада)

Удивительный дом, встроенный в скалу, расположен в районе горнолыжного курорта Брио (Stonecliff Falls, Британская Колумбия). | Фото: whistlerwithfriendstravel.wordpress.com.

Благодаря выгодному расположению из каждой комнаты скальной резиденции открывается захватывающие дух виды (Stonecliff Falls, Британская Колумбия).

7. Загородное убежище Casa Biblioteca в пригороде Сан-Паулу (Бразилия)

Загородное убежище Casa Biblioteca для большого любителя живого общения с книгой на лоне природы (пригород Сан-Паулу, Бразилия).

Преимущества плоской крыши использовали для обустройства зоны чтения и отдыха в окружении верхушек деревьев (Casa Biblioteca, Бразилия). | Фото: interior.ru.

8. Ранчо Cave Palace в штате Юта (США)

В пещерах живописного каньона Montezuma Canyon удалось обустроить роскошную резиденцию (Cave Palace, штат Юта).

Необычный загородный дом, спрятанный в скале, является идеальным местом для уединенного отдыха (Cave Palace, штат Юта).

9. Дома-близнецы Mirror Houses в итальянских Альпах

Инновационный дизайн гостевого дома идеально вписывается в окружающий пейзаж (Mirror Houses, Италия). | Фото: thepinnaclelist.com.

Благодаря зеркальным поверхностям, дома-близнецы меняются в зависимости от погоды, времени года и освещения (Mirror Houses, Италия).

10. Сельский дом Green Line в Вармии (Польша)

Потрясающий сельский дом Green Line в Вармии от польского архитектора Пшемека Ольчика (Польша).

Форма и планировка сельского дома Green Line вдохновлены древней технологией создание «зеленых» крыш и амбарными строениями (Вармия, Польша).