Аборт собственными руками, или на что идут женщины, чтобы избавиться от нежеланного ребенка?

Если вы считаете, что аборты собственными руками ушли далеко в прошлое, то можем смело вас разуверить. Очень большое количество современных женщин, находясь в отчаянии, собственноручно убивали своих еще нарождённых детей без какой-либо медицинской помощи и специальных инструментов.
Из-за антиабортных законов в сфере здравоохранения и давления со стороны религиозных групп некоторые беременные женщины чувствовали себя просто в ловушке и вынуждены были идти на ужасные и временами смертельные меры. То, что должно было быть безопасным и практически безболезненным, превратилось в кошмар для этих отчаянных женщин и девочек, которым пришлось обратиться к незаконным методам и даже средневековым способам, чтобы избавиться от своего будущего ребенка. Некоторые беременные женщины в этом списке пытались использовать изогнутые вешалки, другие искали незаконные препараты, в поисках которых даже покидали страну. Итак, сегодня мы расскажем вам о нескольких женщинах, которые решили избавиться от своего нарождённого ребенка собственными руками и тем, что было под рукой.
1. Травяной отвар вместо Мизопростола
Согласитесь, выкидыш для женщины – это ужас, который не каждая способна вынести. Но страшно представить, что же на самом деле пережила эта девушка-подросток, которая решила вызвать преждевременные роды, находясь в полном одиночестве. На одном анонимном форуме эта девушка решила рассказать, как избавлялась от нежелательной беременности посредством отвара из трав. Одна из них называется черный кохош.
Черный кохош используется в нетрадиционной медицине коренными американцами, чтобы излечиться от судорог и бессонницы. Поскольку высокая доза может вызвать преждевременные схватки, девушка решила испробовать действие этой травы на себе. Последствия были ужасны. Девушка «родила» 4-дюймовый плод. «Он не был жив. Когда я увидела своего сына, то начала рыдать. Мое сердце практически разорвалось на части. Это было ужасно».
2. Попросила своего друга ударить ее в живот
Этот ужасный случай наглядно демонстрирует, какое отчаяние чувствуют некоторые женщины в попытке покончить с нежелательной беременностью. Женщина по имени Анжела понимала, что сейчас не самое лучшее время рожать ребенка. У девушки не было для этого ни средств, ни возможностей. Она испробовала практически все способы, которые возможны, чтобы прервать беременность. У нее не было денег, чтобы сделать аборт в специализированной клинике. Ее бойфренд категорически был против ребенка, но и денег на аборт не дал.
Девушка испробовала все, и последним, до чего она докатилась, была просьба в адрес близкого друга сильно ударить ее в живот. Неудивительно, что парень отказался выполнить ее просьбу. Она также пробовала другие методы, такие как выпить несколько бутылок водки, смешать разные травы, горячую ванну и так далее. Ни один из вышеперечисленных методов не сработал. К счастью, Анжела сумела собрать достаточно денег, чтобы сделать аборт в нормальной клинике, и для нее все прошло успешно и без осложнений.
3. Ближайшая клиника была в 200 милях от дома для 38-летней матери
Для одной мамы в штате Миссури снова забеременеть в возрасте 38 лет явно не было одним из заветных желаний, а единственная клиника, в которой женщине могли сделать аборт, была в 200 милях от ее дома. Чего только она не делала, и в итоге решила заказать онлайн специальный препарат, который должен был бы вызвать выкидыш. По прибытии лекарства женщина выпила пару таблеток и стала ждать. Целый день ничего не происходило, но ночью ей резко стало плохо. Ее рвало, а из промежности лилась кровь. «Я теряла сознание, потом снова приходила в себя. Так продолжалось несколько раз. Я думала, что умру». На утро ее нашли всю в крови и отвезли в больницу. Женщина выжила, но врачи были вынуждены вырезать ей все женские органы.
4. Использование гнутой вешалки
Вы могли уже слышать имя Анны Йокка, так как довольно сложно забыть историю, подобную этой. В 2016 году 32-летняя Йокка из Теннесси попыталась прервать беременность тем самым печально знаменитым способом – используя железную гнутую вешалку для пальто. Стоит напомнить, что женщина уже была на 24 недели беременности! Йокка решила, что на шестом месяце беременности еще сможет оборвать жизнь своему ребенку. Все это женщина делала в ванной комнате, но, когда кровь залила практически весь пол, она позвала на помощь. В больнице из нее вынули мальчика, который был сильно изувечен, но жив (вскоре его приняли в приемную семью). Йокке были предъявлены обвинения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии