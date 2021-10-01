Еда, вредная лишь на первый взгляд

А со второго взгляда вы поймёте, что именно она необходима вам для того, чтобы оставаться здоровым и счастливым. Учёные давно переоценили многие продукты и теперь утверждают, что арахисовое масло, например, или пицца — это не так уж и плохо. Иногда — даже полезно! Главное, чтобы всё в меру.



Попкорн

Картофель

Арахисовое масло

Сахар

Пицца

Сыр

Ок, мы сейчас говорим не о том жирном попкорне, который вы мечтаете купить в кино. Тот попкорн можно смело вычеркнуть, ведь он перед тем, как оказаться на прилавках, принимает ванну из растопленного солёного масла (ой, сколько там калорий!). Но вот обычный попкорн и его лёгкие вариации из микроволновки — это совсем другое дело. А именно — лёгкая цельнозерновая закуска, богатая на пищевые волокна. И без такого обилия масла в стакане попкорна всего 31 калория.Плохую репутацию горячо любимой картошке придаёт бекон, сало, сыр, сметана…всё, что вы к ней добавляете. Однако, если просто запечь её с томатным соусом, тёртым чесноком или оливковым маслом — получится хороший источник витаминов С и В6 для вашего организма. А если её не чистить, ещё и пищевых волокон.Новость о том, что арахисовое масло — это полезно, просто радость для Америки. Тут оно кочует с бутербродов (за компанию с обилием джема) на тосты, печенья и даже хлопья на завтрак.Арахисовое масло повсюду. И хоть всеми любимое лакомство содержит 200 калорий на одну столовую ложку (!), в нём содержится множество здоровых жиров, которые помогают усваивать витамины. Так что и это может пойти вам на пользу, главное — в нужных количествах.Многие ассоциируют сахар с чем-то очень калорийным, вроде конфет или торта. На деле же, когда вы употребляете сахар (опять же в разумных количествах), это стимулирует работу вашего мозга и мускул. Так что даже если вы на очень жестокой диете, не забывайте добавлять в еду мёд, иногда подслащивать кофе и есть сладкие фрукты.Немного пиццы точно вас не убьёт. Зато именно этот продукт приносит большое количество удовольствия и удовлетворения от процесса принятия пищи. Так что просто постарайтесь выбирать пиццу для вегетарианцев (там нет этого жирного бекона), не налегайте на сыр, и получите хороший, сбалансированный обед. Лучше конечно потратить немного времени и сделать пиццу из нежирных продуктов самостоятельно. И никакого майонеза/кетчупа!Ряд новых экспериментов доказывает, что сыра вовсе не стоит бояться! Теперь учёные умы человечества утверждают, что сыр эффективно понижает давление, восстанавливает уровень сахара в крови, помогает регулировать вес и даже увеличивает продолжительность жизни!