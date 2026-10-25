Эффективное средство для стирки за копейки

Каждая хозяйка мечтает после стирки брать в руки чистейшее белье и одежду без каких-либо пятен и загрязнений.
Но реальность такова, что очень часто даже дорогие порошки, гели и капсулы не справляются со своей задачей: на вещах после стирки остаются пятна. Прежде чем покупать очередное дорогое средство для стирки попробуйте приготовить стиральный порошок своими руками.
Чтобы сделать стиральный порошок, который отлично отстирывает вещи, соедините 7 столовых ложек кальцинированной соды, 7 столовых ложек натертого на крупной терке хозяйственного мыла и 2 столовых ложки уксуса.
Для того чтобы белье после стирки приятно пахло, в домашний порошок можно добавить 3-4 капли эфирного масла.
Дешевое средство для стирки, приготовленное своими руками, отлично справляется со своей задачей.
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым