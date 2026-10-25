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Эффективное средство для стирки за копейки

Каждая хозяйка мечтает после стирки брать в руки чистейшее белье и одежду без каких-либо пятен и загрязнений.

Но реальность такова, что очень часто даже дорогие порошки, гели и капсулы не справляются со своей задачей: на вещах после стирки остаются пятна. Прежде чем покупать очередное дорогое средство для стирки попробуйте приготовить стиральный порошок своими руками.

После его использования вам больше не захочется использовать дорогие средства для стирки.

Эффективное средство для стирки за копейки

Чтобы сделать стиральный порошок, который отлично отстирывает вещи, соедините 7 столовых ложек кальцинированной соды, 7 столовых ложек натертого на крупной терке хозяйственного мыла и 2 столовых ложки уксуса.

Эффективное средство для стирки за копейки

Для того чтобы белье после стирки приятно пахло, в домашний порошок можно добавить 3-4 капли эфирного масла.
Эффективное средство для стирки за копейки

Дешевое средство для стирки, приготовленное своими руками, отлично справляется со своей задачей.

Эффективное средство для стирки за копейки

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Стирка
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