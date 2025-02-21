Где живут беженцы

Кризисы во всем мире вынуждают огромное количество людей покидать свои дома в поисках более безопасного места в пределах своей собственной страны или в других странах. В мире насчитывается 65,3 млн перемещенных лиц, из них — 21,3 млн беженцев. Среди причин переселения — военные конфликты, стихийные бедствия, изменение климата, экономические условия и пр.

Новые дома делаются практически из чего попало, но даже в таких условиях хозяева стараются соблюдать какой-то уют.Мы предлагаем посмотреть фотосет журналиста Мусы Мухаммеда, который он подготовил по заказу Международной организации по миграции.Основой этого дома в Майдугури послужила мешковина. В своей деревне Бам Атай работала портнихой. Ей с детьми пришлось бежать, когда Бам захватили террористы из «Боко Харам». Они похитили одну из дочерей Атай и убили ее мужаМайк и Элис живут в Папуа — Новой Гвинее. Несколько лет назад их деревню затопило, и им пришлось разобрать свой дом, чтобы сделать дамбу. Сейчас они живут вместе с несколькими другими жителями деревни в восстановленном домеГлинобитная мазанка сирийца Ахмеда и его жены Исмах. ТурцияДжоки и Бевелин вместе со своими родителями и братом-инвалидом — единственная семья, живущая на крошечном острове Гюнея в Папуа — Новой ГвинееШалаш, сооруженный из всевозможных тканей, стал убежищем для этой женщины и ее ребенка. Майдугури, НигерияАнджело бежал на базу ООН в Малакале в Южном Судане вместе с семьей в конце 2013 года, когда в их родном городе начались бои между представителями разных этнических групп . Они жили в небольшой палатке, но в феврале 2016 года большая часть базы сгорела — и теперь они спят под грузовиком в гаражеПитер Лолл живет в разрушенном здании в районе Абьей, спорной территории между Северным и Южным Суданом. В 2011 году во время активных боевых действий он покинул место, но вернулся обратно в 2013-м. Здесь погиб его отецЭтот дом изготовлен из картона. Сезона дождей он не выдержит, но пока женщина и ее маленький сынишка нашли здесь приют. Семья покинула свою деревню в северо-восточной Нигерии из-за атак «Боко Харам». Лагерь беженцев в Майдугури, НигерияСара потеряла ногу в 1995 году в автомобильной аварии, поэтому не смогла бежать вместе с семьей в Джубу. Муж и шестеро их детей уехали в столицу без нее, а Сару приютила церковная миссия. Южный СуданЭта семья пыталась пробраться из Камбоджи в Таиланд (зарплаты там в три раза выше, чем на их родине) через недостроенную железную дорогу, но не смогла пересечь границу. Сейчас они живут на те деньги, которые им передают родственники, сумевшие пробраться в Камбоджу. Когда правительство завершит строительство железной дороги, эти неофициальные дома снесутПоследние полгода эта женщина и ее дети живут в здании размером с комнатку. Местечко Бентью, Южный СуданСемья земледельца Тина потеряла дом во время циклона 2008 года. Теперь они живут в лодке, а средства к существованию дает продажа рыбы, которую они ловят в реке. МьянмаЖенщина с внуками живет в маленьком доме из соломы. Лагерь беженцев в Майдугури, НигерияСемья Мустафы живет в старом сарае для лошадей, без отопления, воды и электричества, вместе с другими семьями. Семья бежала из сирийского города Кобани. Салинуфра, Турция Недостроенный дом стал убежищем для этой семьи из Кобани. За его аренду они платят около $200 в месяц. Салинуфра, ТурцияПожилая пара беженцев из сирийского Алеппо. Потеряв родных во время ракетных ударов, они приняли решение бежать в Турцию с оставшимися детьми и живут здесь уже больше трех летЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)