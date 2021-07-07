С нами не соскучишься!

7 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    вернуть Аляску России, а заодно и Калифорнию!Территории, купле...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!:)Даниэль Дефо: за ...
  • Альбертт
    Про министра обороны точно знаю пиздеж это , да и остальное скорее всего тоже .Обыденные вещи, з...

Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

Всем домашним животным и птицам помимо кормушек, ставят также и поилки. Можно, конечно, поставить им просто миску с водой, но тогда, например, курицы могут накидать в нее мусора, разлить или вообще искупаться в предназначенной для питья воды. Чтобы избежать таких конфузов, стоит изготовить безопасную и при этом, можно сказать, автоматическую поилку. Сделать же ее очень просто.

Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

Вам потребуются:

  • большая кулерная бутылка;
  • элементы пластиковой трубы;
  • муфты для пластиковой трубы;
  • крепеж;
  • деревянная доска;
  • инструменты

Элементы трубы подбираем, исходя из того, сколько «выходов» будет у поилки. В нашем случае их 4.

Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

Далее соединяем элементы друг с другом, собирая в единую конструкцию: центральное отверстие для бутылки и 4 выхода для воды на разные стороны.

Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

Затем подготавливаем крепления для поилки, в нашем случае это вот такие клипсы-защелки. Прикручиваем их к основанию, в качестве которого можно использовать, например, деталь из фанеры.

Конечно, можно трубы просто приклеить, но тогда они будут несъемными и почистить потом конструкцию вряд ли получится.

Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

Далее до краев наполняем трубы водой, также как и бутылку. Соединяем детали вместе и готово! После того как куры начнут пить воду, жидкость в выходах уменьшится, а дно перевернутой бутылки начнет заполняться воздухом, из-за чего воздушное давление изменится, и поилки снова пополнятся водой.

Надежное и автономное приспособление из обычной бутылки: для всех, у кого есть домашние животные и птицы

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх