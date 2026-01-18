С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Иващенко
    И они  никому не нужны ...10 вещей, которые...
  • Ирина52
    Люди перекати-поле не способны любить. Им не нужна ни семья,ни дети, ни  Родина... Они бродяги по сути своей...10 вещей, которые...
  • Светлана Кудрявцева
    В этом посте нет ни семьи, ни детей. Только жизнь как бесконечное приспособление непонятно к чему.10 вещей, которые...

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Слово «бонсай» с японского переводится по-разному. Но самое распространённое и самое близкое к реальности толкование – «дерево в плошке». Создать мини-растение, которое в точности повторяет облик большого дерева – настоящее искусство. Этот обзор – прекрасная возможность увидеть природные ландшафты в миниатюре.



Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Кленовый лес бонсай осенью

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Этому деревцу свыше 800 лет

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Глициния

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

390-летнее деревце бонсай выжившее в Хиросиме

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Цветущая яблоня

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Лес бонсай

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Азалия

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Японский красный клён

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Яблоня

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Глициния

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Домик Хоббита

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Необыкновенный бонсай в воде

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Бонсай из перца чили

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Сакура

Искусство бонсай: 15 невероятно красивых мини-деревьев, созданных людьми

Яблоня с плодами

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх