Краткий кошачий путеводитель по философии

Коты и кошки поголовно философы, и даже не спорьте. Достаточно увидеть кота, упёршегося немигающим взглядом в стену, чтобы понять – на ваших глазах происходит мучительный процесс познания Сущего. Меж тем все котики – разные, поэтому разумно предположить, что не существует единой кошачьей философии. Наверняка, в мире живут коты фрейдисты, коты – юнгианцы и коты – рационалисты по Декарту.
Ваш любимец, скорее всего, тоже является приверженцем какой-нибудь определённой философской школы, но вы об этом не задумывались. А ведь это может оказаться любопытным. Предлагаем очень краткий путеводитель по основным философским направлениям.
Кот Матроскин – эмпирик
Хозяйственный, деловитый, напористый, напрочь отрицающий всякие «высокие материи», зато отлично приспособленный к жизни в любых условиях, Матроскин вне всякого сомнения последователь Фрэнсиса Бэкона, Томаса Гоббса и Джона Локка. «Познание, на основе личного опыта» – вот основа эмпиризма (эмпирицизма). Лишь то, что можно пощупать, лизнуть, понюхать, увидеть и услышать имеет истинную ценность. Всё остальное – «фигвам» и чепуха на постном масле.
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится», – разве эта цитата не доказательство того, что Матроскин – эмпирик?
Кот Леопольд – стоик
А кто же ещё? Конечно, стоик! Разве не стоически бедняга Леопольд терпел издевательства мышей? А всё потому, что для стоика на первом месте – добродетель, долг перед обществом и нравственная чистота. Леопольд – благородный кот, отстаивающий свою идею даже во вред собственному здоровью. А еще Леопольду свойственен стоический комополитизм, уравнивающий перед лицом мирового закона всех – свободных, рабов, греков, варваров, мужчин, женщин, котов и мышей.
Песенка Леопольда: «До чего же радостно чудеса творить, Все, что есть прекрасного, людям подарить!» И каноническое «Давайте жить дружно»! – в чистом виде декларация его приверженности идеям классического стоицизма.
Кот Гарфилд – эпикуреец
Обычно стоикам противопоставляют эпикурейцев. Поэтому на смену добродетельному Леопольду приходит добродушный и толстый любитель пороков и наслаждений – кот Гарфилд. Искренний последователь Эпикура – он тоже считает, что смысл существования в отсутствии страданий, невозмутимости души (атараксии) и наличии множества добрых друзей. Главный этический принцип кота Гарфилда – удовольствие от бытия.
«Нет еды – нет счастья», – говорит он, плотно покушав. На вопрос друга: «Что же мне с тобой делать?» – Гарфилд отвечает: «Кормить, любить и никогда не покидать»! Воистину Сам Эпикур не мог сказать бы лучше.
Чеширский кот – релятивист
Всё течёт, всё изменяется, всё зависит от всего и ни от чего не зависит, всё непостоянно, всё относительно… В этом весь Чеширский кот с его несколько утомительной привычкой появляться из ниоткуда и растворяться в воздухе, оставляя за собой ехидненькую улыбочку. Манера изъясняться у Чеширского кота такова, что охота порой отшлёпать его тапком по наглой рыжей морде. Но кот в этом не виноват. Всё дело в его релятивизме, где, как и в Зазеркалье, не существует ничего устойчивого и стабильного.
«Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь, конечно, если не остановишься на полпути». Разве это не типичный софизм убеждённого релятивиста? Ничего конкретного, ничего внятного, но «чем дальше, тем чудесатее и чудесатее» (С)
Кот Бегемот – циник, скептик, гностик
Во-первых, Бегемот – гностик. Он и не может быть никем иным, потому что он – кот (должность такая), и начальство у него очень суровое. А если чуточку конкретизировать, то Бегемоту, несомненно, близка дерзкая (порой даже хамская) безудержность античных киников. Человеческие принципы для Бегемота – повод для глума. Человеческие слабости – возможность весело и жестоко пошутить. Приличия? Пфуй-пфуй! Что это такое? В общем, всем своим поведением (и примусом заодно) Бегемот демонстрирует циничное презрение к никчёмным человечишкам с их убогенькой моралью. И, конечно же, Бегемоту близок скептицизм, как манера всё подвергать сомнению, ничему не верить, никому не доверять, а также всё осмеивать и обесценивать. В своей привязанности к скептицизму и скептикам Бегемот открыто признаётся сам.
«Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволите выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно увязанных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель».
Кот в Сапогах
Кот в Сапогах смел, отважен, в каком-то смысле простодушен и, казалось бы, вовсе не озабочен онтологическими и гносеологическими вопросами. Меж тем можно смело назначать кота в Сапогах социальным философом, отлично разбирающимся в общественной иерархии, социальных лифтах и сложных отношениях внутри социума.
«За эти годы меня как только не называли. Диабло като. Пушистый Дон Жуан, Чупакабра, Игривый Дваждылюб и Рыжий Убийца. Но для большинства я Кот в сапогах. Я вне закона». – На наш взгляд, это отличная позиция для кота.
Багира (она кот, хотя и большой) – традиционалист
Да-да. Мы знаем, что Багира – мальчик, но позвольте нам привычно считать ее девочкой. Так вот, наша уважаемая Багира – типичнейший традиционалист. Для нее характерны идеализация традиции и постоянное обращение к Абсолютному Знанию, которым и является Закон Джунглей. Закон Джунглей превыше всего. Сомневаться в нём – предательство. Оспаривать его равносильно смерти. Что ж, в этом, наверное, счастье Багиры – традиционалистки. Не надо думать, не надо сомневаться, не надо выбирать – достаточно следовать букве закона.
«Что говорит Закон Джунглей? Прежде ударь, потом говори». Да-да, дорогая. Мы согласны.
Котёнок по имени Гав – постмодернист
Рефлексия, рекурсия, нарратив и фундаментальные гештальтирующие оси мыслительного пространства – всё это легендарный котёнок Гав и его постмодернистская философия. Мы понимаем, что вы сейчас не на шутку потрясены этим открытием и хотите его как следует переварить и усвоить, поэтому не будем вдаваться в детали и просто приведём подтверждающую нашу гипотезу цитату. «Это кажущееся отражение кажущейся луны». Ну? Разве это не типичнейший симулякр?
А еще мы считаем, что кот Саймона – натуралист, а кот Шредингера – откровенный экзистенциалист, но поскольку они ничего до сих пор не сказали, у нас нет возможности процитировать их философские воззрения и подтвердить нашу гипотезу.
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