Cладости из 90-х, которые казались символом изобилия, а на вкус были просто фу

Размышляя о прошлом, мы вспомнили о некоторых лакомствах, которые в 90-х пользовались невероятной популярностью. Они казались символом изобилия и элегантности, благодаря всепроникающей рекламе на телевидении, которая убеждала нас в их необходимости для ощущения полноценной жизни. Однако мы невольно задались вопросом: как их вообще можно было употреблять?
1. Первый в рейтинге самых неприятных вкусовых впечатлений!
Самый ужасный вкус детства!
Вас когда-нибудь заинтриговывала реклама с изображением ковбоя? В ней говорилось о весьма необычном десерте - «Вагон вилс». Он представлял собой сэндвич, состоящий из двух плотных бисквитов с начинкой из зефира и джема, обильно покрытых шоколадом.
Именно этот продукт открыл многим глаза на то, что бисквиты могут быть не такими мягкими, как казались. А зефир с джемом могут и вовсе обладать неожиданно «резиновой» текстурой, при этом оставляя сладкие следы на зубах.
2. Не менее интересный продукт - вафли «Куку-руку»!
Их покупали только ради наклеек!
Эти тонкие вафли, напоминавшие мне усовершенствованную версию знакомого «Артека», отличались своим составом, который мог вызвать удивление у потребителя. Впрочем, их главное преимущество заключалось в стоимости: за цену одной такой вафли можно было приобрести целую пачку вафель отечественного производства.
К тому же, каждая упаковка содержала в себе наклейку, которая затем могла украсить альбомы для коллекционирования. Крутость среди детей определялась количеством собранных наклеек. Вкус вафель был второстепенен, их ценность крылась в прилагаемых наклейках.
3. Бисквитные рулеты и кексы, которые никогда не портились!
Вечный бисквит определённо пугает!
Мысли о них заставляют нас вспомнить диалог из «Хроник хищных городов», где говорится о двухтысячелетней еде, которая, по утверждению персонажей, сохранилась благодаря высокому качеству производства.
Так и рулеты с кексами, кажется, были созданы «на совесть». Однако сегодня, несмотря на наличие в продаже, они не пользуются спросом из-за своей сомнительной съедобности. Вопрос о составе бисквитов для рулетов, которые сохраняют свою свежесть долгие месяцы, продолжает нас волновать.
4. Кто первый съест свое ожерелье?
Браслеты и ожерелья съедались моментально!
Мода на ожерелья из леденцов, которые можно было съесть, когда они надоедали, свидетельствует о детских вкусах и предпочтениях. Примерно через десять минут после начала ношения такого аксессуара желание его съесть брало верх, что неудивительно, учитывая всепоглощающий голод детства.
Носить множество браслетов одновременно, любуясь ими всего лишь пару минут до их неизбежного уничтожения, кажутся теперь странным удовольствием. Ощущения были в то же время приятными и мучительными.
5. Дети и сигареты? Конечно!
Дети с конфетами в виде сигарет - обычное дело в 90-х!
Эти сладости, в современном мире вряд ли бы нашли свое место. Однако в прошлые времена они делали вас настоящей звездой района, когда вы держали их во рту.
Шоколад оставлял желать лучшего по вкусу, но это не имело значения, когда вы чувствовали себя героем, настоящим воплощением крутости, подобно Клинту Иствуду, странствующему по прериям Дикого Запада. Такие моменты заставляли мир играть яркими красками.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии