Почему у богатой Японии нет мощных вооруженных сил

Во всем мире найдется не много стран, которые не имеют собственных вооруженных сил. Среди них – небольшие или островные государства, к примеру Самоа или Маврикий. Как в этот список попала Япония – страна с мощной экономикой и огромным технологическим потенциалом? Тем более, что она имеет древние боевые традиции самураев, вела захватнические войны.
1. В прошлом – жесткий милитаризм
Самураи были основой японской армии/ Фото: mindmaestro.co.uk
Когда-то в прошлом вооруженные силы Японии были основой самого существования государства. В современном виде Япония возродилась в 1960-е годы, когда основополагающим был принцип «Фукоку кёхэй» – то есть «Обогащай государство, укрепляя армию».
Следуя этому девизу, уже к началу 20 века Япония мало-помалу трансформировалась из государства, имеющего мощную армию, в одну большую армию, которая выполняла функции государства.
2. Разгром до основания после Второй мировой войны
Делегация поверженной Японии на борту линкора «Миссури»/ Фото: journal-neo.su
Японский тоталитарный режим, верхушку которого составлял генералитет, не рассчитал свои силы, когда объявил войну США и разрушил базу Перл-Харбор в 1941 году. К концу войны Япония была полностью разгромлена, а два города – Хиросима и Нагасаки, были практически стерты с лица земли атомными бомбардировками.
Заняв японские острова, американцы в первую очередь позаботились о том, чтобы не позволить возродиться в будущем гордому духу японского милитаризма.вооруженные силы объявлялись вне закона. С этого момента Япония будет только «хэйвакокка», или мирной нацией.
3. Вместо армии – силы самообороны
Японские Силы самообороны/ Фото: realtribune.ru
Армия была заменена на Силы самообороны – их создали в 1954 году. Но, хотя эта структура была военной, с момента своего появления и до сегодняшних дней Силы не сделали ни единого выстрела в сторону противника. Владевший когда-то японскими вооруженными силами культ милитаризма превратился в культ антимилитаризма – теперь в стране отвергались идеи любого насилия.
Это привело к тому, что сами японцы во времена холодной войны смеялись над Силами самообороны и презирали их. Мало того, когда одетые в форму военнослужащие выходили в увольнение, жители городов могли бросать в них камнями.
4. ВС Японии – миротворцы и ликвидаторы
Японские военные в Ираке/ Фото: asahi.com
И только в 1990-е годы, когда холодная война завершилась, японским вооруженным силам удалось исправить свой имидж. Но произошло это не на полях сражений, а в составе миротворческих сил в конфликтах других стран. Военная структура была отправлена в Ирак, но даже там они не сумели обеспечить собственную безопасность.
Силы самообороны заняты в другой деятельности – они используются как ликвидаторы последствий различных катастроф или стихийных бедствий. В 1995 году они спасали людей в Кобе после разрушительного землетрясения, а в 2011 году работали спасателями после катастрофы на атомной станции «Фукусима».
5. Новая милитаризация уже началась
Японский парламент рассматривает возможность изменения оборонной доктрины/ Фото: uyghurcongress.org
В наши дни привычное положение дел начинает меняться. Страна планирует пересмотреть свою оборонную доктрину – появились законопроекты, которые дают возможность прийти на помощь своим союзникам, когда самой стране ничего не угрожает.
С одной стороны, теперь для Японии существует угроза быть втянутой в международные конфликты или даже начать собственную войну. Но с другой стороны, чтобы полностью отказаться от своего пацифистского наследия, Японии предстоит еще многое пройти.
6. Когда японская армия вступит в дело
Армия Японии может начать боевые действия в самых крайних случаях/ Фото: eastasiaforum.org
Новые законы устанавливают три условия, при которых японские Силы самообороны будут направлены на военную помощь своему союзнику (читай – США):
- Если дело обернется вопросом выживания самой Японии.
- Если будут полностью исчерпаны все другие способы невоенного характера для разрешения конфликта.
- Будет использован минимум сил, которые могут потребоваться, чтобы отразить агрессию.
И теперь Силы самообороны могут первыми открыть огонь, тогда как прежде они могли стрелять лишь в целях самозащиты.
7. Сила, которая таится внутри армии Японии
Вертолет «Апач» на службе японской армии/ Фото: therandomjapan.com
У армии Японии имеется немалый потенциал превратиться во внушительную боевую силу. Не стоит забывать, что у японской нации есть традиции и принципы – сплоченность и подчинение коллективу, умение все тщательно планировать и рассчитывать. Это важно в современной насыщенной высокими технологиями боевой обстановке. Большое значение имеет также идеальная база подготовки солдат.
Оснащение Сил самообороны военной техникой – самое современное из азиатских стран. Это основной боевой танк четвертого поколения, ударные вертолеты «Апач», которые Япония производит по лицензии. Разработаны и выпущены высокотехнологичные БПЛА, а в скором времени армия ожидает поступления сверхзвуковых реактивных истребителей пятого поколения.
Морские силы технически более развиты, чем ВМС Китая – потенциального противника Японии. Помимо этого, страна располагает собственными подразделениями спецназа.
8. Наступательно оружие в Японии запрещено
Конституция Японии запрещает стране иметь наступательные вооружения/ Фото: wikimedia.org
Так считать армию Японии грозной мощной силой, или это образование не способно к наступлению? Пока во всяком случае в стране сохраняются ограничения для вооруженных сил. Наступательное вооружение до сих пор остается под запретом в рамках действующей Конституции.
Япония в ближайшем будущем не планирует обзаводиться бомбардировщиками, авианосцами, баллистическими ракетами дальнего радиуса действия.
9. Как покажет себя японская армия в случае войны?
Маневры японских вооруженных сил/ Фото: topcor.ru
Если в перспективе произойдет военный конфликт с извечным противником – Китаем, то на этот случай у Японии имеется свой сценарий, который регулярно (раз в два года) прорабатывается совместно с США. Поскольку армия Японии не имеет боевого опыта, то, вероятнее всего, в самом начале конфликта ее будут преследовать некоторые неудачи и хаотические действия на полях сражений.
Но, так как Япония регулярно проводит учения и маневры именно для такого случая, а генералы и офицеры обладают превосходными навыками планирования, то Силы самообороны быстро придут в нужное состояние боеготовности и покажут себя в обороне с наилучшей стороны.
Переходить в наступление или отражать нападение длительное время Япония самостоятельно не сможет. Не забудем, что страна не имеет собственного наступательного вооружения, а численность личного состава так же, как и запасы снабжения для армии, весьма ограничены, поэтому Японии потребуется помощь союзников.
10. Союзничество японских вооруженных сил с США
Совместные тренировки японских и американских военнослужащих/ Фото: army.mil
Если речь заходит о союзниках, то в первую очередь это США. Но вопрос военной помощи все еще решается, хотя Япония очень хотела бы, чтобы интеграция японского и американского командования была более тесной, то есть совместно управлять военными операциями.
Две страны пока не заключили договор о взаимной обороне, поэтому у Японии нет обязательства прийти на помощь США в ее вооруженных конфликтах. Она будет иметь выбор – направлять свои Силы самообороны на поле боя в интересах США или нет.
11. Начнет ли Япония воевать?
В настоящее время маловероятно, что Япония начнет воевать всерьез/ Фото: youtube.com
Есть ли шанс, что японские Силы самообороны перейдут к боевым действиям и начнут воевать всерьез? Это может произойти в случаях, которые сейчас кажутся крайне маловероятными. Например, если Китай вдруг решится на вторжение на Японские острова, или руководство Северной Кореи запустит крылатую ракету на Токио.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии