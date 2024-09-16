Посмертные изображения современников Христа, дошедшие до наших дней





Фаюмские портреты.



Фаюмские портреты – древнеримские провинциальные портреты, названные в честь египетского оазиса Фаюм, где они были найдены. Эллины, обосновавшиеся в Египте в период 1 века до н.э. - 3 века н.э., использовали такие портреты в своём погребальном культе, располагая их на саванах примерно так, как сегодня на памятниках выполняют фото.В нашем обзоре 20 из 800 известных сегодня портретов, на которых запечатлены современники Христа.