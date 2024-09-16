Посмертные изображения современников Христа, дошедшие до наших дней

Фаюмские портреты.
Фаюмские портреты – древнеримские провинциальные портреты, названные в честь египетского оазиса Фаюм, где они были найдены. Эллины, обосновавшиеся в Египте в период 1 века до н.э. - 3 века н.э., использовали такие портреты в своём погребальном культе, располагая их на саванах примерно так, как сегодня на памятниках выполняют фото.
Фаюмские портреты.
Первое описание погребальных портретов датируется 1615 годом, когда итальянский исследователь Пьетро делла Валле привёз в Европу из оазиса Саккара-Мемфиса два портрета. Они и сегодня хранятся в коллекции Государственного художественного собрания Дрездена.
Фаюмские портреты.
И хотя интерес к культуре Египта был весьма высок, следующий раз о погребальных портретах заговорили только в 19-ом веке. В 1827 году появилось ещё два портрета, правда, информация о том, откуда они были привезены, до сегодняшнего дня не дошла. Не исключено, что это были Фивы или опять Саккара.
Фаюмские портреты.
В 1820 году по заказу правительства Германии барон Минутоли приобрёл несколько погребальных портретов, но они погибли вместе с другими древними артефактами при кораблекрушении. Несколько портретов были привезены в Лондон и во Флоренцию. Людей, изображённых на портретах, считали членами семьи архонта Поллиоса Зотера из Фив, который многократно упоминается в письменных источниках, но это мнение оказалось ошибочным.
Фаюмские портреты.
Когда в 1885 году Хант и Гренфелл начали раскопки в Файюме, им даже в голову не приходило, что эта кампания сделает их всемирно известными. Во время своей экспедиции археологи обнаружили в греко-римских захоронениях Фаюма мумии, завёрнутые в куски использованного папируса.
Фаюмские портреты.
Изучив эти документы, они обнаружили совершенно уникальные фрагменты работ классических авторов. Таким образом в мир вернулись неизвестные ранее работы Аристотеля, Софокла, Менандра и многих других. Во время раскопок были так же обнаружены так называемые "портреты из Файюма". Находили погребальные портреты и позже.
Фаюмские портреты.
Историки утверждают, что римские колонисты сравнительно быстро впитали местные верования и стали хоронить своих мертвецов в египетском стиле. Но, в отличие от коренных жителей, вместо традиционных масок, они делали портреты умерших.
Фаюмские портреты.
Благодаря сухому египетскому климату поразительно реалистические изображения мужчин и женщин сохранились очень хорошо. На некоторых портретах краски выглядят ещё свежими. Главная особенность фаюмских портретов заключается в том, что при их создании использовалась сусальное золото.
Фаюмские портреты.
На некоторых портретах был позолочен весь фон, на других – только головные повязки или венки, иногда отдельные детали одежды. Выполнялись портреты на древесине различных пород как местных (тис, смоква, липа, платан), так и импортированных (сосна, кедр, кипарис, кедр, дуб).
Фаюмские портреты.
На сегодняшний день известно 800 фаюмских портретов. Кстати, в музее им. Пушкина в Москве имеется один образчик фаюмской живописи.
Фаюмские портреты.
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