Как выбрать новый хороший смартфон и подобрать к нему сим-карту

Если Вы не особо знакомы с рынком смартфонов, но захотели купить новый телефон. Вам необходимо обратить внимание на много факторов перед покупкой девайса. И вот некоторые советы, которых стоит придерживаться.

1. Необходимо определиться с выбором ОС . В наше время существует огромный выбор операционных систем. Лучше всего остановиться на трех популярных ОС iOS, Android, Windows mobile. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Например, если Вам понравилась операционная система iOS, тогда придется смириться с однотипностью, огромный выбор смартфонов на Android.

2. Теперь необходимо определиться с характеристиками. Что необходимо Вам: огромный экран и высокая производительность, стильный смартфон или компактный девайс. Также очень важно выбрать качественно сделанный смартфон, чтобы не было дефектов и прочих недостатков.

3. Стоит обратить внимание на батарею и сколько смартфон сможет работать без зарядки, ведь новые смартфоны не похвастаются рекордным временем работы, что очень прискорбно.4. И в последнюю очередь стоит смотреть на компанию, которая производителя смартфонов. Ведь у брендовых компаний цены всегда выше, чем у менее популярных .

Покупайте только хорошие смартфоны.