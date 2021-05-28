5 символов богатства, достать которые в СССР можно было исключительно по блату

Для дорогостоящей покупки приходилось искать связи / Фото:

1. Автомобиль

На новеньком авто можно было уехать, куда глаза глядят / Фото:

Волга - предел мечтаний советского человека / Фото: yandex.ua

2. Хрусталь

Хрусталь считался символом роскоши и достатка / Фото

Хрустальная посуда использовалась только по праздникам / Фото:

3. Ковер

Ковры на стенах защищали стены от быстрого остывания / Фото: yandex.ua

Ковры вешали не только на стены, но и укрывали ими диван / Фото: popmech.ru

4. Норковая шапка

Норковые шапки носили и мужчины, и женщины / Фото: guns.allzip.org

Шапка из норки пользовалась большим спросом / Фото: m.123ru.net

5. Цветной телевизор

Телевизор был предметом гордости / Фото: what.com.ua

Телевизор занимал почетное место в доме / Фото: inmyroom.ru

Переключать телевизор приходилось вручную / Фото: lixmuseum.by