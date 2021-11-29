История обычного бухгалтера, который за один вечер стал звездой НХЛ

Скотт Фостер на льду.

Скотту пришлось играть с профессиональной командой.

36-летний бухгалтер выходит на лед.

*Первый шок случился, когда я надел форму. Если честно, я тогда подумал, что сейчас потеряю сознание.*

Объявляют появление нового игрока.

Скотт Фрост на воротах.

После игры Скотта моментально окружили журналисты.

Скотт Фрост после игры.

Скотту удалось отбить все голы и сохранить счет!