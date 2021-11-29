История обычного бухгалтера, который за один вечер стал звездой НХЛ

Скотт Фостер на льду.
36-летний Скотт Фрост думал, что это будет просто хорошим вечером после рабочего дня - парень работает бухгалтером. Он собирался домой к семье, может быть посмотреть по телевизору хоккей, а уже через несколько часов сам стоял на льду вместе с профессиональной командой НХЛ, а после - раздавал интервью, позируя перед фотожурналистами.
Скотту пришлось играть с профессиональной командой.
36-летний бухгалтер выходит на лед.
Так что же произошло? На играх НХЛ присутствуют обычно 20 игроков, в том числе два вратаря. Если у основного вратаря вдруг возникают проблемы со здоровьем до или во время игры, его заменяют запасным вратарем. Но что делать, если и запасной вратарь не может играть? Вот в таких случаях клубы НХЛ заключают договор всего на одну игру с местным вратарем из любительской команды.
*Первый шок случился, когда я надел форму. Если честно, я тогда подумал, что сейчас потеряю сознание.*
Как часто такое происходит? Если коротко: очень и очень редко. Более того, каждый такой случай обычно заканчивается не самым позитивным образом. Первым "вратарем-любителем" на профессиональной игре стал Хорхе Альвес, который провел на льду ровно 7 секунд. Еще одному спортсмену, оказавшемуся в подобной ситуации в 2011 году, довелось играть немногим дольше, да и то он признался позже, что предыдущий раз он играл в хоккей аж в 1978 году. Более-менее удачным опытом смог поделиться Эрик Семборски, который 2 года назад также сыграл одну игру за команду НХЛ - что правда, Эрик был тренером детской хоккейной команды.
Объявляют появление нового игрока.
Во время игры Chicago Blackhawks с Winnipeg, команда из Чикаго "потеряла" одного за другим своих голкиперов - оба получили ранения и не могли больше выходить на поле. Оставалось целых 14 минут, и правила обязывали команду найти "хоть какого-то" вратаря, чтобы продолжить матч. Скотт Фостер последний раз играл только в университете - работа и семья оставляли время разве что просто смотреть матчи по телевидению и на стадионе, но никак не практиковаться.
Скотт Фрост на воротах.
И вот внезапно с обычным бухгалтером связываются представители НХЛ и просят его приехать и сыграть с профессиональной командой. "Это то, что нельзя отнять, это навсегда останется у меня в сердце. Я не могу дождаться, когда я приду домой и расскажу все своим детям!"
После игры Скотта моментально окружили журналисты.
Обычный бухгалтер, отец двоих детей, внезапно оказывается на стадионе в присутствии 22 тысяч зрителей и под прицелом десятков камер. "Первый шок случился, когда я надел форму. Если честно, я тогда подумал, что сейчас потеряю сознание." Счет был к тому времени 6:2, Чикаго выигрывала, и задача Скотта была не дать этой ситуации измениться.
Скотт Фрост после игры.
Скотту удалось отбить все голы и сохранить счет!
Учитывая предыдущий опыт приглашения любителей в профессиональную игру, было трудно ожидать от новичка чего-то экстраординарного. Но Скотт не подвел - он отбил абсолютно все голы! За 14 оставшихся минут ворота, на которых стоял 36-летний бухгалтер, атаковали 7 раз. И все семь раз Скотту удалось остановить шайбу. Толпа поддерживала парня овациями, комментаторы не уставали восхищаться им. "Всего несколько часов назад я сидел перед компьютером, разбираясь в числах, и вот я стою перед вами, ребята, отыграв 14 минут с командой НХЛ," - делился своим опытом Скотт во время пресс-конференции.
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