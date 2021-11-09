Впечатляющие причины, делающие муравьёв удивительными существами

Вы, скорее всего, особо про них и не думаете. Они маленькие, но их тысячи на вашем дворе, поэтому, когда приходит время косить газон, можно увидеть, как эти юркие маленькие существа начинают расползаться повсюду. Однако муравьи — это гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы понять, что мы имеем в виду, давайте присмотримся поближе к этим интересным маленьким живым существам.



Во-первых, знали ли вы, что муравьи — одни из немногих живых существ, кроме человека, которым успешно удалось одомашнить других? Более того, они не только одомашнивают других представителей фауны — они также забирают в рабство, ведут войны, используя чрезвычайно прогрессивные методы и тактику. Вы, скорее всего, никогда так много о муравьях не думали, верно?



Что ж, в следующий раз, когда увидите их мельтешащими у себя под ногами, они, возможно, напомнят вам, какими могут быть интересными! Вы знали, что некоторые муравьи невероятно хороши в математике? Они могут найти дорогу обратно в муравейник, высчитывая нужный маршрут у себя в голове!



Узнайте о них ещё больше интересного, так как перед вами — 25 впечатляющих причин, благодаря которым муравьёв можно смело назвать потрясающими созданиями!









25. Недавние исследования показали, что около 20% муравьёв являются бесполезными.

Их называют «ленивыми муравьями».24. Существует вид муравьёв, названных в честь знаменитого актёра Харрисона Форда (Harrison Ford), являющегося борцом за охрану окружающей среды. Этот вид называется Pheidole harrisonfordi.23. Средняя продолжительность жизни муравьёв — 28 лет, однако муравьиные матки (королевы) живут дольше любого другого насекомого.22. Когда муравей умирает, он выделяет химическое вещество, сигнализирующее другим муравьям о том, что он мёртв и его нужно отнести на муравьиное «кладбище» . 21. Если на живого муравья распылить это вещество, то другие муравьи поступят с ним так же, как с мёртвым, независимо от того, что он будет при этом делать.20. Учёные из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что протокол, используемый муравьями-жнецами во время кормодобывания, практически идентичен протоколам, контролирующим трафик в Интернете. Его назвали «anternet» (словообразование, состоящее из «ant» — «муравей» и «Internet» — «Интернет»).19. Кордицепс однобокий — это гриб, паразитирующий на муравьях-древоточцах (или кампонотусах), принадлежащих виду Camponotus leonardi, обитающих в тропических лесах Попадая в организм насекомого, гриб изменяет его поведение, вследствие чего муравей уходит из колонии и, забираясь на 30-сантиметровую высоту, закрепляется на листе. Через полторы недели гриб убивает заражённого муравья, прорастая сквозь всё его тело. А из головы муравья вырастает плодовое тело гриба (репродуктивная часть) красно-коричневого цвета.18. Некоторые виды муравьёв-древоточцев могут взрываться в качестве последней защиты. Они сокращают свои брюшные мышцы, после чего их внутренние органы разрываются, обдавая противника, как говорится, с ног до головы лишающими подвижности вязкими внутренностями.17. Жвалы (верхние парные челюсти) некоторых муравьёв бывают настолько крепкими, что некоторые туземные племена используют их для наложения швов. Они кладут муравья вдоль раны, и он вонзается в кожу своими мощными жвалами, тем самым стягивая порез. Затем, поворачивая тело, его отрывают от головы , получая очень прочный шов. Стоит сказать, что взрослые особи этих муравьёв (вида Dorylus) достигают 3 сантиметров в длину.16. Всего два биологических вида на нашей планете смогли одомашнить других живых существ: это человек и муравей.15. Науке известно 14 видов муравьёв, которые порабощают или используют другие виды муравьёв.14. Муравьи-листорезы действительно срезают листья, но не питаются ими, как может показаться на первый взгляд: они не способны усваивать жёсткие растительные волокна.Отрезанные кусочки листьев они разжёвывают и складируют в своём гнезде в определённое место с постоянно поддерживаемым микроклиматом. Затем этот субстрат заражается грибом, а в пищу муравьям идёт грибница, которая расползается над толщей кормовой массы, а также в ней самой.13. Вороны давят муравьёв и натираются их внутренностями. По всей видимости, они делают это из-за содержащейся в их крови муравьиной кислоты, отпугивающей паразитов.12. У самцов муравьёв, в отличие от самок, нет отцов. Всё потому, что самцы рождаются из неоплодотворённых яиц, в то время как самки — из оплодотворённых.11. Голубянка Ребеля (Phengaris rebeli) — это бабочка, чьи личинки притворяются личинками муравьёв, благодаря чему рабочие муравьи кормят их, принимая за своих. Затем эти личинки «продвигаются» по «карьерной лестнице» , имитируя звук, который издаёт муравьиная матка.10. Зачастую, когда настоящая муравьиная матка атакует личинок этой бабочки, сбитые с толку рабочие муравьи защищают их, убивая собственную королеву.9. Во время очередного прыжка с высоты 4400 метров основной парашют Джоан Мюррей (Joan Murray) не раскрылся, а резервный удалось открыть лишь на высоте около 200 метров, и то его стропы запутались… Со скоростью 130 км/час американская парашютистка упала на муравейник огненных муравьёв, действие яда которых сходно с ожогом…Джоан Мюррей получила множественные травмы и укусы муравьёв, но осталась жива. Врачи считают , что она выжила именно благодаря муравьиным укусам: её сердце продолжало биться из-за огромного выброса адреналина.8. Муравьи практикуют то, что можно назвать «социальной вакцинацией». Когда один из муравьёв в колонии заражается грибком, здоровые сородичи начинают его облизывать, тем самым убивая споры и распространяя иммунитет по всей колонии . 7. Муравьи очень продвинуты и развиты в вопросах ведения войны. У них есть «шпионы», «застрельщики». Они выставляют вперёд своих самых слабых бойцов, чтобы спасти более сильных, которые пойдут в наступление, когда противник ослабнет . 6. Благодаря отсутствию достаточной массы муравей не способен получить травму после падения с высоты, даже если вы сбросите его с самолёта.5. Британский биолог Сэр Джон Лаббок (John Lubbock) в 1800-ых годах провёл ряд интересных экспериментов на муравьях. Он обнаружил, что трезвые муравьи несут пьяных друзей (членов своей колонии) обратно в гнездо, в то время как чужаков при тех же обстоятельствах бросают в воду.4. Муравьи паразитарного вида Solenopsis daguerrei проникают в колонии огненных муравьёв и убивают королеву, занимая её место. Рабочие муравьи, ничего не подозревая , растят ненастоящих королевских детей, которые в итоге разлетаются, заражая другие колонии муравьёв.3. Африканские муравьи под забавным названием Фаэтончик красный (Cataglyphis bicolor) находят обратный путь в гнездо после кормодобывания благодаря «математической навигации». Если визуальные ориентиры отсутствуют, то они отслеживают направление и отсчитывают расстояние с помощью внутреннего шагомера. Запоминая, сколько шагов было сделано в каждом направлении, они затем интегрируют имеющуюся информацию и определяют кратчайший путь.Кстати, Фаэтончик красный — единственное наземное животное, которое выдерживает температуру выше +50°С.2. Летающие муравьи не являются отдельным видом муравьёв, как многие могут подумать. Вернее будет сказать, что это муравьи, которые готовы к спариванию. Вскоре после спаривания они, тем не менее, умирают.1. Эти муравьи для спаривания рождаются только королевой и примерно раз в год. Подавляющее большинство муравьёв, которые попадаются нам на глаза — это бесплодные, бескрылые рабочие муравьи-самки Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)