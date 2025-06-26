Бессмертное блюдо со звездой Мишлен: как появился «вечный» суп, который непрерывно готовят уже полве

В мире можно найти множество заведений общественного питания, которые способны удивить, и нередко профессионализм поваров и высокое качество обслуживания приносят им одну из самых известных наград в кулинарной среде - от гильдии Мишлен. Но если посмотреть на небольшое тайское кафе, также отмеченное заветной звездой, то не сразу и не поймёшь, что там такого выдающегося.
Звёзды гильдии Мишлен для заведения с вечным супом. /Фото: pikabu.ru
Неприметное с виду заведение под названием Wattana Panich расположено в Бангкоке и работает уже более 60 лет. Тогда дедом сегодняшнего владельца Наттапонга Кавинунтавонга было выкуплено два этажа в небольшом здании и открыто кафе. К слову, сейчас это решение первого хозяина оказалось удивительно успешным: в последние годы цены на недвижимость конкретно в этом месте резко выросли, поэтому фактически семейство хорошо сэкономило, так как им не приходится вкладывать большие деньги в аренду.
Заведение Wattana Panich, вид с улицы. /Фото: ixbt.com
К слову, первый же владелец и приобрёл в свое кафе ныне знаменитый на весь мир вок - казалось бы, привычная посуда для тайцев, однако размеры его действительно поражают. Так, по информации редакции novate.ru, один его диаметр составляет полтора метра, а глубина его доходит до 80 сантиметров. И когда в нём готовят главное блюдо заведения, его отлично видно, и это впечатляет. Впрочем, на запах тоже многие сходятся, ведь климат Таиланда предполагает отсутствие окон в месте, где постоянно жарко от плиты, поэтому ароматы распространяются по всей улице.
Вок впечатляюще большой, а запах блюда - впечатляюще аппетитный. /Фото: tripadvisor.ru
Что же касается того самого блюда, ставшего изюминкой заведения, то классифицируют его по-разному. Зачастую называют супом, некоторые определяют как похлёбку, а порой и вовсе величают рагу. А всё потому, что там очень много мяса, из которого варят бульон. По словам нынешнего хозяина, на ежедневно для качественного мясного супа они используют около 70 килограмм говядины, которую варят с дюжиной азиатских специй на протяжении аж семи часов. С добавлением чеснока, корицы, перца и кинзы мясо получается нежнейшим, а бульон - наваристым и сытным.
Готовое блюдо удивляет своей нежной говядиной и насыщенным вкусов бульона. /Фото: yaplakal.com
Собственно говоря, именно этот бульон в супе от Wattana Panich и делает его «вечным», а всё потому, что повара никогда не выливают остатки блюда вечером: они сливают его в ёмкость, вок при этом отмывают от остатков, а затем уже в чистый казан снова заливают вчерашний суп, разбавляя его новыми ингредиентами. И делается так на протяжении ровно половины столетия: по данным редакции novate.ru, эту практику начали применять как раз в 1974 году. Вот и получается, что технически в супе остаются какие-то микроскопические, но всё же частички того самого блюда, которое готовил ещё первый владелец.
Так происходит процесс мытья вока, внизу в кастрюле - те самые остатки супа. /Фото: pikabu.ru
Самое главное, что блюдо получается действительно очень вкусным, ведь туда ходят не только туристы, желающие увидеть и попробовать ту самую изюминку кафе - в Wattana Panich есть множество постоянных клиентов из местных жителей. Причём многие из них приходили есть суп, ещё когда сами были маленькими, а теперь приводят туда своих детей и даже внуков. А не так давно феномен вечного супа отметили и в знаменитой гильдии Мишлен: оказывается, в 2018 году в Wattana Panich инкогнито прибыл их эксперт, и его оценка позволила завдению получить заветную звезду, подтвердив её и в следующем году.
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