Индия является страной, на территории которой прекрасно уживаются представители всех конфессий и религий. Здесь находятся храмы, посвященные всем известным богам и божествам, к какой бы они религии не относились. Но все же самыми яркими и непредсказуемыми являются индуистские святыни, особенно если они восходят к древности., неплохо сохранившиеся среди руин древней столицы раджпутского княжества Мевар, название которых вызывает достаточный интерес. Оказывается, Храм Сахастра Баху является уникальным символом гармоничных отношений Сааса (свекрови) и Баху (невестки), что редкость не только в Индии.
1. История появления двух уникальных храмов с необычным названием
Индийские храмы-близнецы среди руин древней столицы раджпутского княжества Мевар (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: myudaipurcity.com.
В районе горного хребта Аравалли, на полпути между Удайпуром и Натхдварой, рядом с озером Багела помимо захватывающих природных достопримечательностей сохранились древние поселения и руины 108 храмов. Сейчас небольшая деревенька Нагда, в начале VI века была самой первой столицей правителей Мевара. Город был основан четвертым королем Мевара, Нагадитьей, который со временем превратил его в центр храмового строительства. Скрытая от толп туристов архитектурна жемчужина Индии по сей день продолжает привлекать посетителей со всего мира.
Все, что осталось от величественной колоннады, построенной в X-XI вв. (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: tourpedia.ru.
Особенно впечатляет два храма-близнеца, посвященных разным богам, но имеющим общее основание и похожую структуру.
Храмы хоть и не очень похожи друг на друга, но имеют общие исторические и философские корни (Sas Bahu Temple, Индия). | Фото: myudaipurcity.com.
Примечательно: Царь решил воплотить в жизнь и желание невестки, приказав построить рядом еще один храм, чтобы отдать дань уважения Шиве. Два храма находились на одной платформе и были похожи друг на друга, отличались лишь размерами. Со временем название Сахастрабаху эволюционировало, комплекс святынь все чаще называли Саас-Баху (Sas Bahu Temple), что стало символизировать гармоничные семейные отношения между свекровью и невесткой. В переводе с хинди Сааса (свекровь) и Баху (невестка). Это редкостное взаимодействие и стало причиной популярности храмов близнецов, хотя, поговаривают, что святыня, посвященная Вишну, все-таки пользовалась большей популярностью, была более роскошной и масштабной.
2. Особенности Храма Сааса
Главные ворота, ведущие в Храм Сааса-Баху (Удайпур, Индия). | Фото: upload.wikimedia.org.
Павильон Храма Сааса, где раньше проходили праздники и проводили индуистские обряды (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: tourpedia.ru
Храм, посвященный богу Вишну царь построил в подарок своей супруге – страстной поклоннице богу Вишне. Храм Сахастрабаху или Саасу (в простонародье Храм свекрови) представляет собой комплекс из десяти небольших святынь, посвященный не только богу Вишну, но и другим богам и богиням. Храм свекрови имеет арку в центральном пространстве, где устанавливалась статуя Вишну во время особых случаев и больших религиозных праздников. Главный храм имеет три двери, обращенные на три стороны света, а вот четвертая – уходит вглубь святыни, вход в нее недоступен для публики. Предполагается, что в древности эта дверь являлась входом в святилище, доступ в которое был открыт лишь царице и членам монаршей семьи.
Массивные резные колонны помогут представить, кому поклонялись жители раджпутского княжества Мевар в начале второго тысячелетия (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: tourpedia.ru
Замысловатая резьба, украшающая практически все поверхности, начиная с входа в храмовый комплекс, завораживает посетителей, прибывших увидеть индийскую жемчужину собственными глазами. Равно как и плеяда впечатляющих скульптур богини Сарасвати, богов Брамхи и Вишну, мифических существ и легендарных героев.
Сохранилась лишь малая часть историко-культурного центра в деревне Нагда (Sas Bahu Temple, Удайпур).
По сведениям редакции Novate.ru, все это великолепие было создано еще в X веке и на протяжении последующих столетий не трансформировалось, а лишь только разрушалось во время захватнических войн, продолжающихся на протяжении всего Средневековья. Из-за этих трагических событий большинство объектов находится в плачевном состоянии, тем не менее, даже руины сохраняют великолепие. Ими можно восхищаться не один час, изучая сантиметр за сантиметром уникальные рисунки, яркие сцены из легендарной Рамаяны, орнаменты и узоры, пикантные сценки, вырезанные на гранитных или мраморных колоннах и стенах искусными мастерами древности. Стоит отметить, что сохранившиеся остатки храмового комплекса, посвященного Вишну, имеют ширину 22 и длину 32 метра.
Два храма, построенных по желанию царицы и ее невестки установлены на общем высоком фундаменте (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: upload.wikimedia.org.
Впечатляющие остатки храмового комплекса, построенного в X-XI веках (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: myudaipurcity.com.
Конструктивные особенности храмов: Храмы называют близнецами не потому, что они как две капли похожи друг на друга. Их расположение на одной платформе и одинаковая структура вызывали такие ассоциации. Каждая святыня состоит из главного молитвенного зала (мандапа), закрытого зала (гудхамандапа), вестибюля, ставшего связующим звеном между частями храма (антарала) и святилища (гарбхагриха).
Богато украшенные колонны и ажурные арки украшают вход в зал бракосочетаний (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: myudaipurcity.com.
Существую свидетельства, что в начале второго тысячелетия Храм Саасу являлся местом бракосочетаний, под церемонию которых была отведена отдельная зона, окруженная четырьмя колоннами с изображениями богов Брахмы, Вишну, Шивы и бога Солнца Сурьи, которым во все времена поклонялись молодожены. Этот зал щедро украшен резьбой, помимо сюжетов из «Махабхараты», торжественной резьбы и кружевных решеток, вырезанных из белого мрамора и песчаника, можно увидеть любовно-эротические сцены из Кама-Сутры.
Некоторые залы храмового комплекса украшают барельефы с любовно-эротическими сценами из Кама-Сутры (Sas Bahu Temple, Удайпур).
К сожалению, заглянуть посетителям в каждый зал Храма Саасу все-таки не удастся, правительство штата не спешит восстанавливать уникальнейшую святыню, несмотря на ее историческую и культурную ценность и на то, что он входит в Список памятников наследия Археологической службы Индии.
3. Храм Невестки (он же Баху)
Наиболее хорошо сохранившая часть святилища Храма Баху, посвященного богу Шиве, которому поклонялась невестка царя Махипала (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: upload.wikimedia.org.
Захватывающая красота резных элементов, повествующая об истории царства, сказочных приключениях героев и пристрастиях жителей (Sas Bahu Temple, Удайпур).
Храм Баху имеет более скромные размеры, тем не менее ни в чем не уступает Храму свекрови. Одноэтажное строение, окруженное 4-мя храмами, имеет восьмигранную структуру с пирамидальной крышей и колоннами, богато украшенными резьбой, большая часть которых расположены у входной группы. Изящные резные потолки удерживают мраморные колонны и внутри залов, на них угадываются мифические мотивы, сюжеты древних легенд, неразрывно связанных с вайшнавизмом, шиваизмом и шактизмом. В украшении стен и потолков преобладают цветочные мотивы, которыми увлекались девушки и молодые женщины того времени.
Кружевные решетки, вырезанные из разных видов натурального камня – непременный атрибут декора раджпутских храмов и дворцов (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: tourpedia.ru.
Посещение храмового комплекса с необычным названием доступно всем желающим и совершенно бесплатно (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: udaipurtourism.co.in.
Стоит отметить, что храмы Саас-Баху каждый желающий может посетить бесплатно, но лучше это делать с сентября по март, когда погода не такая жаркая, да и поток туристов значительно снижается, что позволит более тщательно изучить захватывающие резные сюжеты. Приятному путешествию поспособствует удачное расположение храмов, находящихся всего в 23 км от Удайпура – популярного туристического центра Раджастхана, где находятся: аэропорт, железнодорожный вокзал и разветвленная автомобильная сеть.
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