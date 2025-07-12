1. История появления двух уникальных храмов с необычным названием

Индийские храмы-близнецы среди руин древней столицы раджпутского княжества Мевар (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: myudaipurcity.com.

Все, что осталось от величественной колоннады, построенной в X-XI вв. (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: tourpedia.ru.

Храмы хоть и не очень похожи друг на друга, но имеют общие исторические и философские корни (Sas Bahu Temple, Индия). | Фото: myudaipurcity.com.

2. Особенности Храма Сааса

Главные ворота, ведущие в Храм Сааса-Баху (Удайпур, Индия). | Фото: upload.wikimedia.org.

Павильон Храма Сааса, где раньше проходили праздники и проводили индуистские обряды (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: tourpedia.ru

Массивные резные колонны помогут представить, кому поклонялись жители раджпутского княжества Мевар в начале второго тысячелетия (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: tourpedia.ru

Сохранилась лишь малая часть историко-культурного центра в деревне Нагда (Sas Bahu Temple, Удайпур).

Два храма, построенных по желанию царицы и ее невестки установлены на общем высоком фундаменте (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: upload.wikimedia.org.

Впечатляющие остатки храмового комплекса, построенного в X-XI веках (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: myudaipurcity.com.

Богато украшенные колонны и ажурные арки украшают вход в зал бракосочетаний (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: myudaipurcity.com.

Некоторые залы храмового комплекса украшают барельефы с любовно-эротическими сценами из Кама-Сутры (Sas Bahu Temple, Удайпур).

3. Храм Невестки (он же Баху)

Наиболее хорошо сохранившая часть святилища Храма Баху, посвященного богу Шиве, которому поклонялась невестка царя Махипала (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: upload.wikimedia.org.

Захватывающая красота резных элементов, повествующая об истории царства, сказочных приключениях героев и пристрастиях жителей (Sas Bahu Temple, Удайпур).

Кружевные решетки, вырезанные из разных видов натурального камня – непременный атрибут декора раджпутских храмов и дворцов (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: tourpedia.ru.

Посещение храмового комплекса с необычным названием доступно всем желающим и совершенно бесплатно (Sas Bahu Temple, Удайпур). | Фото: udaipurtourism.co.in.