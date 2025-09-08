5 вещей, которых нельзя делать по отношению к своему ребёнку, чтобы не подавить его

1. Культовая «белая ложь» или «ложь во благо»

Мы нашли жену твоему хомячку, он теперь так счастлив! / Фото: tut.by

2. Высмеивать детские иррациональные страхи

Помогите ребенку справиться с его иррациональными страхами./ Фото: babypsy.ru

3. Заявлять, что ребёнок доведёт родителей до могилы своим поведением

Так делать нельзя. / Фото: psy-files.ru

4. Всё время говорить ребёнку, что он всё преувеличивает

Не преувеличивай! / Фото: zdorovieinfo.ru

5. Бесконечно говорить ребёнку, что он самый лучший в мире

Нельзя заставлять своего ребёнка думать, что он - пуп земли. / Фото: b17.ru