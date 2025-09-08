С нами не соску...
5 вещей, которых нельзя делать по отношению к своему ребёнку, чтобы не подавить его




В воспитании детей следует руководствоваться неизменным принципом, согласно которому вы должны дать самому себе как родителю ответ на такие вопросы, как: «Вы хотите, чтобы вам врали? Вы хотите, чтобы ваши заслуги обнуляли или преувеличивали? Вы хотите, чтобы ваши страхи считали идиотскими и яйца выеденного не стоящими?
» Ведь к другим людям следует относиться так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, а по отношению к вашим детям данный принцип нужно ещё и умножить на сто.


1. Культовая «белая ложь» или «ложь во благо»


Мы нашли жену твоему хомячку, он теперь так счастлив! / Фото: tut.by

Мы нашли жену твоему хомячку, он теперь так счастлив! / Фото: tut.by

 

Порой кажется, что проще придумать что-нибудь, чем сказать ребенку правду. Ведь иногда реальное положение вещей может расстроить малыша. Взрослые считают, что таким образом они делают своему чаду только лучше. В Великобритании провели исследования, в которых участвовали взрослые люди, и выяснилось, что среди людей, имеющие неврозы и клинические депрессии, превалировали люди, которым родители в раннем детстве врали, что их питомцы не умерли, а были отданы в хорошую семью, а правду раскрыли лишь в подростковом возрасте. Дети до определенного возраста не слишком хорошо понимают разницу между враньем и так называемой белой ложью. И, осознав, что их обманули, начинают обманывать слишком часто, вести себя провокационно, злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а во взрослой жизни часто склонны к клинической депрессии.

2. Высмеивать детские иррациональные страхи


Помогите ребенку справиться с его иррациональными страхами. / Фото: babypsy.ru

Помогите ребенку справиться с его иррациональными страхами.
/ Фото: babypsy.ru


 

Все люди чего-то боятся, и дети не являются исключением. Поэтому не стоит стыдить малыша, если он уверен, будто у него под кроватью живёт «кто-то страшный». Заявляя ребенку, что в напугавшей его ситуации нет ничего опасного и тревожиться не о чем, родитель не просто обесценивает чувства ребёнка - он лишает себя доверия своего чада к себе. Такого рода психологические травмы ведут к самым пугающим последствиям во взрослой жизни, от расстройств психики до совершения разных преступлений.

3. Заявлять, что ребёнок доведёт родителей до могилы своим поведением


Так делать нельзя. / Фото: psy-files.ru

Так делать нельзя. / Фото: psy-files.ru

 

Если родитель говорит своему чаду «Та заведёшь меня в могилу, ведя себя так», он тем самым он утверждает, что ребенок контролирует его эмоции. Это не слишком хорошая идея. В дальнейшем подросток может воспользоваться этим оправданием и заявить, что мама или папа повинны в его поведении. Когда взрослые слишком часто используют обвинения в воспитательном процессе, у ребенка не слишком чётко формируются критическое мышление и сознательность. С большой вероятностью, став взрослым, человек начнёт заявлять, что все вокруг повинны в том, что ему плохо, став манипулятором. А такая социальная модель ни к чему хорошему не приведёт.

4. Всё время говорить ребёнку, что он всё преувеличивает


Не преувеличивай! / Фото: zdorovieinfo.ru

Не преувеличивай! / Фото: zdorovieinfo.ru


 

Дети действительно могут вести себя слишком драматично. Но они только учатся справляться со своими эмоциями. И одним из важнейших примеров в этом деле для них являются родители. Если взрослые говорят своим отпрыскам, что их чувства преувеличены и не соответствуют действительности, дети этому верят. И вырастают с убеждением, что их эмоции не имеют никакого значения. Последствия для ребёнка: создание во взрослой жизни отношений, в которых он станет жертвой абьюза любого вида.

5. Бесконечно говорить ребёнку, что он самый лучший в мире


Нельзя заставлять своего ребёнка думать, что он - пуп земли. / Фото: b17.ru

Нельзя заставлять своего ребёнка думать, что он - пуп земли. / Фото: b17.ru

 

По мнению подавляющего большинства детских психологов, родителям гораздо эффективнее говорить не о том, что их «ребенок - самый лучший в мире», а о том, что при любых обстоятельствах ребёнка будут любить, и когда у него удачи, и когда у него неудачи. Так подрастающий ребенок опять же сможет избежать болезненных ощущений после неудач, а также будет застрахован от того, что из-за каких-либо промахов родители могут изменить свое мнение о нем. Да, ребёнка необходимо хвалить и научить получать удовольствие от побед. Однако не менее важно научить чадо преодолевать трудности и переживать неудачи, ведь не ошибается лишь тот, кто совсем ничего не делает.

Вместе с тем, победы и достижения ребенка очень важны, их нужно закреплять. Сын или дочь заняли первое место на конкурсе или завоевали приз на спортивных состязаниях? Долг родителей - выразить свою гордость за чадо, разделить радость ребенка, а также помочь ему не останавливаться на достигнутом. И в подобных ситуациях вполне уместно сказать лишний раз «какая ты крутая!/крутой!». Психологи также рекомендуют родителям стараться акцентировать внимание на своих ощущениях. То есть, довольная успехами чада мать вполне может сказать о том же, но в иной форме. Пример: «Когда я увидела твою прибранную комнату/пятерку за четверть/медаль в соревновании/крутую фотку, я почувствовала себя самой счастливой мамой на свете!»

