Жидкое удобрение из крапивы своими руками

Полезную для рассадных культур и взрослых саженцев во всех отношения жидкую подкормку из крапивы может приготовить каждый растениевод. В народе этот состав называют «бродиловкой» или сброженным настоем травы.

По отзывам поклонников органического земледелия, это бесплатное удобрение, богатое азотными соединениями, калием, фосфором, магнием и другими макро- и микроэлементами, а также ценнейшими гуминовыми кислотами, обеспечит ваши сенцы полноценным питанием и избавит от необходимости использования синтетических минеральных составов.

Рецепт крапивного удобрения: пошаговая инструкция

Особенно важно внесение питательных растворов, богатых азотом, в виде корневых подкормок в первой половине вегетации овощей и цветов. Сброженный настой крапивы не только обогащает субстрат в посадочных емкостях и грунт на грядках питательными компонентами.Благодаря присутствию в нем полезных бактерий использование удобрения оказывает благотворное влияние на развитие полезной почвенной микрофлоры. А попадают в раствор эти бактерии вместе с землей на корнях кустов. Именно поэтому опытные огородники никогда не отряхивают грунт с корневых отростков растений, добавляя сырье в емкости для настаивания целиком.1. Возьмите большую пластиковую бутылку (объем от 6 л), заполните ее крапивой, собранной в саду или на ближайшем пустыре. Процедуру удобнее всего выполнять в одноразовых перчатках, чтобы избежать жжения и образования ожогов на коже. Заталкивайте кусты в широкое горлышко целиком, стараясь, чтобы в бутылку попала вся земля с корешков.2. Заполнив емкость почти доверху, и слегка утрамбовав зелень, залейте сырье чистой теплой водой (температура около 40°C). До края горловины должно остаться пространство, объемом около 0,5 литра. Это место в процессе брожения заполнится пеной.3. Неплотно прикрутите крышку и поставьте бутылку в самое теплое место, например, в солнечный уголок сада или теплицы. Если готовите удобрение на балконе, то постарайтесь, чтобы на емкость попадало солнце.4. Раз в сутки откручивайте крышку, выпуская скопившийся газ, и перемешивайте зелень длинной деревянной палкой. Готовность удобрения определяется по отсутствию пены на поверхности мутной грязно-зеленой жидкости, которая становится густой и зловонной.Обычно для сбраживания молодых побегов крапивы вместе с корнями требуется от 10 до 15 дней, в зависимости от температуры окружающей среды. Чем лучше прогревается раствор, тем быстрее разлагается вегетативная масса будущего удобрения.Особенности использования крапивного настояГотовый концентрат тщательно перемешивают и разводят чистой отстоянной водой 1:4. Рабочим раствором поливают все растения по влажной земле. Никогда не вносите жидкие удобрения перед поливом, чтобы не обжечь корни.На полив раствором зеленого удобрения одинаково хорошо реагирует и рассада, и взрослые кусты. Не менее полезно внесение сброженного крапивного настоя под плодово-ягодные кусты, деревья, корнеплоды, садовую землянику и клубнику.Многие владельцы теплиц готовят крапивную подкормку прямо в них. Не до конца разложившуюся гущу крапивы либо прикапывают на грядках, либо раскладывают под растениями в виде мульчи, либо отправляют в компост. Если вы собираетесь сразу готовить следующую порцию удобрения, то осадок из перегнившей наполовину зелени рекомендуется оставить прямо в емкости, как закваску. В его присутствие процессы разложения зелени будут проходить намного быстрее.Сбраживать биомассу крапивы и других сорняков, а также луговой или газонной травы можно в любых емкостях, имеющихся в распоряжении: бочки, ведра, выварки, кастрюли и т.д. Однако при настаивании травостоя в закрытых, хоть и не плотно, крышками пластиковых бутылках появление неприятного запаха в местах приготовления удобрения минимально.