Первые учителя знаменитых русских литераторов

Первые учителя играют, несомненно, важную роль в жизни каждого человека. Они не только закладывают основу знаний, но и оказывают влияние на становление личности. Сегодня с первым учителем ребёнок знакомится в школе, а XIX веке в знатные семьи приглашали гувернёров и учителей непосредственно домой. Именно домашние учителя готовили героев нашего сегодняшнего обзора к поступлению в гимназию, учили и воспитывали будущих классиков.
Александр Пушкин
Маленький Александр Пушкин. / Фото: www.pinimg.com В семью Пушкина обычно приглашали гувернёров, которые почему-то надолго не задерживались. Граф Монфор, благодаря своему общению с детьми на родном языке, позволил юному гению в совершенстве изучить французский язык. После него не только французский, но ещё латынь преподавал в семье учитель Русло, которого сменили Шендель и Лодж. Будущий поэт в детстве много читал. / Фото: www.malenkii-genii.ru Английский Александр вместе со своими братьями и сёстрами изучал с гувернанткой мисс Бейли. Математику и русский язык преподавал один из лучших педагогов того времени Александр Беликов, священник Мариинского института. При этом Александр Сергеевич много читал, и в Царскосельском лицее, куда он поступил, Пушкин удивлял своих товарищей широким кругозором и хорошей памятью.
Михаил Лермонтов
Михаил Лермонтов в детстве. / Фото: www.regnum.ru Бабушка Михаила Лермонтова, очень любившая внука и договорившаяся с его отцом о воспитании мальчика до 16-летия, сделала всё, чтобы будущий литератор получил хорошее образование. Для него в фамильном имении был оборудован отдельный класс, а основы знаний давали мальчику лучшие учителя того времени.ставший и первым читателем юного поэта. Словесность преподавал Лермонтову профессор Московского университета Алексей Мерзляков.
Впрочем, помимо этих педагогов, было ещё множество учителей, с которыми Михаил Лермонтов изучал историю и языки, математику и географию, рисование и музыку. Мальчик учился с интересом, а бабушка всячески поощряла тягу внука к знаниям и даже собрала ровесников Михаила Юрьевича, дабы вместе им было веселее осваивать науки. Всего на занятиях вместе с будущим поэтом присутствовало 10 мальчиков.
Лев Толстой
Лев Толстой в 1878 году. / Фото: www.biography.wikireading.ru Тётушки, воспитывавшие Льва Толстого, его братьев и сестру, желали дать детям хорошее образование, а потому наняли 11 учителей, посещавших племянников. Будущему писателю было всего пять, когда он стал заниматься вместе со своими братьями. К сожалению, учёба давалась Толстому нелегко, потому что старшие дети получали больше внимания.
Сергей, Лев, Татьяна и Илья Толстые. / Фото: www.biography.wikireading.ru Самым первым учителем Льва Николаевича стал француз Сен-Тома, очень строгий и требовательный. Он учил мальчиков французскому языку и латыни, но отчаянно не нравился будущему классику. Когда же Сен-Тома впервые наказал маленького Льва, заперев в чулане и пригрозив поркой, впечатлительный мальчик был просто в шоке. Куда больше Льву Николаевичу был симпатичен немец Фёдор Россель, добрый человек с непростой судьбой, переживший ужасы плена и побег из своей родной страны.
Фёдор Достоевский
Фёдор Достоевский в детстве. / Фото: www.infourok.ru Несмотря на то, что Фёдор Достоевский родился и рос в небогатой семье, родители постарались дать детям хорошее образование. Первыми учителями для детей они стали сами: учили грамоте, основам математики, чтению и языкам.
Фёдор Достоевский. / Фото: www.yandex.net Позже место учителей заняли братья Драшусовы: Николай учил французскому, Александр – математике, Владимир – словесности. Со Словом Божьим детей знакомил приглашённый дьякон, который мог пересказывать библейские сюжеты так, что даже мама Мария Фёдоровна забывала о своих делах и увлечённо слушала преподавателя, вдохновенно и эмоционально рассказывающего поучительные истории.
Иван Тургенев
Иван Тургенев в детстве. / Фото: www.multiurok.ru Воспитанием Ивана Сергеевича с раннего детства занимались гувернёры, немцы или же французы. Но главное влияние на маленького Ивана оказала его мама, женщина эмоциональная и далеко не всегда умевшая сдерживать свои эмоции. Малейшая провинность могла стать поводом для серьёзного наказания. При этом Варвара Тургенева была весьма образована, знала языки и с детьми общалась в основном на французском.
Иван Тургенев. / Фото: www.yandex.net После того, как Ивану исполнилось девять лет, Тургеневы вернулись из Европы, где жили, в Россию и наняли учителей по русскому, французскому и латыни, танцам, математике, истории, географии и рисованию. Но наибольший след в памяти и душе будущего писателя оставил Иван Клюшников, педагог Московского пансиона Вейденгаммера, который преподавал не только в учебном заведении, но ещё и приходил давать уроки домой к Тургеневым. Он знакомил Ивана Тургенева с русской историей и стал не только наставником, но и старшим товарищем для Ивана Сергеевича. Их общение продолжалось много лет.
