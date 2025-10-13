Первые учителя знаменитых русских литераторов

Первые учителя играют, несомненно, важную роль в жизни каждого человека. Они не только закладывают основу знаний, но и оказывают влияние на становление личности. Сегодня с первым учителем ребёнок знакомится в школе, а XIX веке в знатные семьи приглашали гувернёров и учителей непосредственно домой. Именно домашние учителя готовили героев нашего сегодняшнего обзора к поступлению в гимназию, учили и воспитывали будущих классиков.

Александр Пушкин

Михаил Лермонтов

Лев Толстой

Фёдор Достоевский

Иван Тургенев