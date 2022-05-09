Мобильная кухонная плита для пикников на природе, которая помещается в сумку

Мобильная полевая кухня Primus Campfire Range.
Весна – время пикников, а значит - пора позаботиться о комфорте и безопасности загородных вылазок. Чтобы приготовить на природе вкусный и сытный обед, разводить костёр совсем необязательно. Достаточно приобрести современную мобильную полевую кухню.
В приготовлении еды на костре, безусловно, есть дух романтики и авантюризма. Но сегодня это не безопасно, а к тому же требует дополнительных приготовлений – нужны дрова, специальная посуда и человек, который умеет правильно разводить костёр.
Двухкомфорочная плита Primus Campfire Range.
Превратить приготовление пищи на природе в комфортную процедуру позволит полевая мобильная кухня Primus Campfire Range. В этом небольшом наборе, который с легкостью помещается даже в багажник мотоцикла, есть все необходимо для оборудования функционального места для повара.
Набор посуды создан специально для Primus Campfire Range.
Primus Campfire Range является, по сути, плитой с двумя конфорками, которая питается от небольшого газового баллона, подключаемого при помощи небольшой трубки. На сборку и демонтаж всей этой конструкции необходимо буквально несколько минут. Да и к тому же плита удобна в транспортировке.
Primus Campfire Range на камбузе.
Корпус плиты выполнен таким образом, что в разобранном состоянии обеспечивается защита конфорок от ветра. Дубовая крышка плиты может быть использована в качестве разделочной доски.
Стационарный вариант Primus Campfire Range.
В комплект с плитой входят две сковороды, четыре кастрюли и набор ножей. Все эти предметы выполнены из нержавеющей стали.
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