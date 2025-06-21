Привычки россиян, которые популярны и за границей

Большинство россиян уверены, что где-то там в других развитых странах быт намного современнее и организован совсем по-другому. Однако это не всегда так! Повседневная жизнь у разных жителей нашей планеты практически одинаковая, поскольку нас объединяют одинаковые потребности, а значит, и поведение.
Вот несколько примеров, которые доказывают, что эти привычки популярны не только в России.
1. Сдаем пустую пластиковую и стеклянную тару
В нашей стране сдавать пустые бутылки начали во времена Советского Союза. Это было не прибыльное дело, но на молоко и хлеб заработать можно было. Сейчас видов пустой тары, которую можно сдать, намного больше. Это и стеклотара, алюминиевые банки, бутылки и прочие контейнеры из пластика, пластиковые крышки и баночки от детского пюре. Тара принимается в специальных пунктах, где за товар выдают деньги или купоны, которые можно обналичить в магазине. В европейских странах более популярны купоны или бумажные чеки. Ими можно расплачиваться прямо в магазине. К примеру, в Германии есть специальные автоматы по приему. За сдачу тары выдается залог Pfand, который вычитается из чека в крупных супермаркетах.
2. Покупаем вещи на распродаже
В нашей стране сложно встретить человека, который не покупал бы вещи на распродаже. Причем, некоторые жители специально ждут 90% скидок, а затем штурмуют магазины с одеждой и прочими товарами. Так поступать принято и в других странах. Ни один европеец не упустит возможности купить плоский телевизор по суперцене. Сезон распродаж в Европе начинается в середине зимы и лета. Но в некоторых странах скидки на товары первой необходимости могут начаться в конце ноября.
3. Забираем еду из кафе с собой
В нашей стране попросить официанта упаковать заказанные блюда, которые не смогли доесть в кафе, считается вполне нормальным явлением. Даже в мишленовском ресторане недоеденный ужин упакуют в красивую коробочку, чтобы его взять с собой. Такая простая привычка освобождает россиян от приготовления позднего ужина или завтрака на следующий день. Это удобно и разумно, поскольку за пищу заплачены деньги. В европейских странах тоже считается нормальной привычкой забирать пищу из заведений общественного питания. Посетитель кафе или ресторана после оплаты заказа распоряжается своей едой как хочет, в том числе может забирать с собой. В некоторых странах существует даже система поощрений сотруднику за клиента, который оставил пустые тарелки. Поскольку тогда сокращается объем пищевых отходов, и еда не пропадает. В конце концов пищу можно взять для своего питомца. В Европе даже есть специальный термин Doggy bags (пакет с едой для собаки).
4. Берем праздничную одежду напрокат
Для свадьбы, концерта, корпоратива или памятной фотосессии нужен праздничный наряд. Причем, покупает его не обязательно. Платье или костюм можно взять напрокат. Россияне, да и жители Европы, после посещения важного мероприятия или встречи возвращают брендовые вещи обратно. Обычно плата за прокат зависит от количества дней использования. Коме того, в нашей стране некоторые модницы умеют выходить из затруднительной ситуации с нарядом без оплаты. Они покупают платье накануне, прячут этикетку и ярлычок, а после мероприятия возвращают покупку, за которую возвращают деньги. Такая схема бесплатного «проката» существует уже давно. Иностранцы тоже ей пользуются.
5. Храним пакеты в пакетах
Сейчас пластиковые пакеты уже давно не роскошь. Их не нужно стирать, сушить и хранить годами, как это делали в СССР. Вот только одна привычка из Советского Союза все же дошла до наших дней — хранение использованных пакетов в одном большом пакете. На эту тему зародилась даже примета: «Если в общем пакете закончились пакеты — жди проблем с деньгами». В странах Европы у жителей пакетная «логика» такая же. Хозяйки тоже хранят пакеты в пакетах, чтобы снова ими воспользоваться. Эта привычки помогает экономить семейный бюджет и беречь природу.
6. Посещаем бесплатные мероприятия
В России практически каждый месяц проходят мероприятия, которые может посетить абсолютно любой желающий, поскольку они бесплатные. Это могут быть мастер-класс, концерты, конкурсы, квесты или дискотеки. Обычно на таких мероприятия всегда аншлаг, ведь за веселье не нужно платить. За границей жители тоже имеют привычку посещать бесплатные концерты, показы и выставки. Такая практика помогает сэкономить приличную сумму денег за год, и разнообразить серые будни.
7. Прихватываем из гостиницы тапочки и прочие вещи
Главный трофей любого российского туриста, который побывал в гостинице, — бесплатные тапочки, миниатюрные флакончики с шампунем, гелем или мылом. Причем, путешественники забирают их из гостиничного номера не потому, что им они так нужны. Они считают это подарком или приятным воспониманием о поездке. Так думают и большинство иностранных туристов. Они тоже любят прихватить с собой «подарки», которые для них приготовили сотрудники гостиницы.
Самым популярным «сувениром», который можно забрать с собой считаются одноразовые белые тапочки. Ведь каждый знает, что после использования они будут утилизированы. Поэтому выгоднее их забрать и в дальнейшем носить повторно.
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