Привычки россиян, которые популярны и за границей

Большинство россиян уверены, что где-то там в других развитых странах быт намного современнее и организован совсем по-другому. Однако это не всегда так! Повседневная жизнь у разных жителей нашей планеты практически одинаковая, поскольку нас объединяют одинаковые потребности, а значит, и поведение.







Вот несколько примеров, которые доказывают, что эти привычки популярны не только в России.

1. Сдаем пустую пластиковую и стеклянную тару

2. Покупаем вещи на распродаже

3. Забираем еду из кафе с собой

4. Берем праздничную одежду напрокат

5. Храним пакеты в пакетах

6. Посещаем бесплатные мероприятия

7. Прихватываем из гостиницы тапочки и прочие вещи

В нашей стране сдавать пустые бутылки начали во времена Советского Союза. Это было не прибыльное дело, но на молоко и хлеб заработать можно было. Сейчас видов пустой тары, которую можно сдать, намного больше. Это и стеклотара, алюминиевые банки, бутылки и прочие контейнеры из пластика, пластиковые крышки и баночки от детского пюре. Тара принимается в специальных пунктах, где за товар выдают деньги или купоны, которые можно обналичить в магазине. В европейских странах более популярны купоны или бумажные чеки. Ими можно расплачиваться прямо в магазине. К примеру, в Германии есть специальные автоматы по приему. За сдачу тары выдается залог Pfand, который вычитается из чека в крупных супермаркетах.В нашей стране сложно встретить человека, который не покупал бы вещи на распродаже. Причем, некоторые жители специально ждут 90% скидок, а затем штурмуют магазины с одеждой и прочими товарами. Так поступать принято и в других странах. Ни один европеец не упустит возможности купить плоский телевизор по суперцене. Сезон распродаж в Европе начинается в середине зимы и лета. Но в некоторых странах скидки на товары первой необходимости могут начаться в конце ноября.Россияне тоже знают, когда и в каком магазине начнется шоппинг. К примеру, в середине августа активно распродают летнюю одежду, а в начале марта — зимнюю обувь.В нашей стране попросить официанта упаковать заказанные блюда, которые не смогли доесть в кафе, считается вполне нормальным явлением. Даже в мишленовском ресторане недоеденный ужин упакуют в красивую коробочку, чтобы его взять с собой. Такая простая привычка освобождает россиян от приготовления позднего ужина или завтрака на следующий день. Это удобно и разумно, поскольку за пищу заплачены деньги. В европейских странах тоже считается нормальной привычкой забирать пищу из заведений общественного питания. Посетитель кафе или ресторана после оплаты заказа распоряжается своей едой как хочет, в том числе может забирать с собой. В некоторых странах существует даже система поощрений сотруднику за клиента, который оставил пустые тарелки. Поскольку тогда сокращается объем пищевых отходов, и еда не пропадает. В конце концов пищу можно взять для своего питомца. В Европе даже есть специальный термин Doggy bags (пакет с едой для собаки).Для свадьбы, концерта, корпоратива или памятной фотосессии нужен праздничный наряд. Причем, покупает его не обязательно. Платье или костюм можно взять напрокат. Россияне, да и жители Европы, после посещения важного мероприятия или встречи возвращают брендовые вещи обратно. Обычно плата за прокат зависит от количества дней использования. Коме того, в нашей стране некоторые модницы умеют выходить из затруднительной ситуации с нарядом без оплаты. Они покупают платье накануне, прячут этикетку и ярлычок, а после мероприятия возвращают покупку, за которую возвращают деньги. Такая схема бесплатного «проката» существует уже давно. Иностранцы тоже ей пользуются.Сейчас пластиковые пакеты уже давно не роскошь. Их не нужно стирать, сушить и хранить годами, как это делали в СССР. Вот только одна привычка из Советского Союза все же дошла до наших дней — хранение использованных пакетов в одном большом пакете. На эту тему зародилась даже примета: «Если в общем пакете закончились пакеты — жди проблем с деньгами». В странах Европы у жителей пакетная «логика» такая же. Хозяйки тоже хранят пакеты в пакетах, чтобы снова ими воспользоваться. Эта привычки помогает экономить семейный бюджет и беречь природу.В России практически каждый месяц проходят мероприятия, которые может посетить абсолютно любой желающий, поскольку они бесплатные. Это могут быть мастер-класс, концерты, конкурсы, квесты или дискотеки. Обычно на таких мероприятия всегда аншлаг, ведь за веселье не нужно платить. За границей жители тоже имеют привычку посещать бесплатные концерты, показы и выставки. Такая практика помогает сэкономить приличную сумму денег за год, и разнообразить серые будни.Главный трофей любого российского туриста, который побывал в гостинице, — бесплатные тапочки, миниатюрные флакончики с шампунем, гелем или мылом. Причем, путешественники забирают их из гостиничного номера не потому, что им они так нужны. Они считают это подарком или приятным воспониманием о поездке. Так думают и большинство иностранных туристов. Они тоже любят прихватить с собой «подарки», которые для них приготовили сотрудники гостиницы.Самым популярным «сувениром», который можно забрать с собой считаются одноразовые белые тапочки. Ведь каждый знает, что после использования они будут утилизированы. Поэтому выгоднее их забрать и в дальнейшем носить повторно.