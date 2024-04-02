Секреты весенней уборки, которые облегчат вам жизнь

Пора привыкнуть, что с наступлением весны всегда стандартная уборка по дому меняет свои правила — рассказываем, как быстро к ним адаптироваться, чтобы убираться реже.
Эксперты по уборке поделились собственными рекомендациями, которые помогут вам заканчивать прибираться в разы быстрее, а необходимость браться за швабру будет наступать значительно реже.
Попрощайтесь с пылью на плинтусах
Плинтуса в любом доме — самый настоящий магнит для пыли, до которого, к сожалению, во время даже генеральной уборки руки доходят далеко не у всех. Чтобы эта область притягивала к себе как можно меньше мусора, возьмите обыкновенную щетку и обтяните ее тканью из микрофибры. Такое нехитрое приспособление поможет вам полностью удалить грязь с плинтусов и пролезть в самые труднодоступные места, а пыль будет оседать на них ощутимо меньше.
Забудьте о пятнах
Пятна от пота
Справиться с такой неприятной, но знакомой каждому проблемой довольно просто, и вам даже не придется химичить с десятком моющих средств и кондиционеров. На самом деле, все гениальное просто — и это белый уксус. Распылите его на участки одежды, где видны пятна от пота, затем — отправьте в стиральную машинку, поставьте нужный в зависимости от ткани режим и залейте в секции привычный гель для стирки и кондиционер для смягчения белья. Готово.
Пятна от рвоты
Понимаем, звучит мрачновато, но иногда этого действительно нельзя избежать. Для избавления от таких пятен смешайте 1/2 чашки пищевой соды и несколько столовых ложек воды, чтобы получить пастообразную консистенцию. После — равномерно распределите кашицу с помощью ложки непосредственно на пятно от рвоты и запустите стирку в обычном режиме с добавлением повседневных моющих средств.
Пятна крови
Холодная вода в этом случае — настоящее спасение, которое прекрасно работает в одиночку. Поместите одежду, запятнанную кровью, в барабан стиральной машины на холодную стирку и по ее окончании наслаждайтесь результатом. Если вдруг кровавые пятна были хаотично разбросаны по ткани или оказались на момент стирки уже слишком засохшими, повторите процедуру, и последняя видимость пятен уйдет навсегда.
Наслаждайтесь блестящей посудой
Последний совет экспертов касается того, как можно получить максимальную отдачу от своей посудомоечной машины при помощи обыкновенной оловянной фольги, которая сегодня есть почти в каждом доме. В частности, прежде чем включать посудомоечную машину, положите зажатый кусок фольги в лоток для столовых приборов: это придаст им потрясающий блеск после полного мытья
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