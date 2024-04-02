Секреты весенней уборки, которые облегчат вам жизнь

Пора привыкнуть, что с наступлением весны всегда стандартная уборка по дому меняет свои правила — рассказываем, как быстро к ним адаптироваться, чтобы убираться реже.







Эксперты по уборке поделились собственными рекомендациями, которые помогут вам заканчивать прибираться в разы быстрее, а необходимость браться за швабру будет наступать значительно реже.



Попрощайтесь с пылью на плинтусах

Забудьте о пятнах

Пятна от пота

Пятна от рвоты

Пятна крови

Наслаждайтесь блестящей посудой

Плинтуса в любом доме — самый настоящий магнит для пыли, до которого, к сожалению, во время даже генеральной уборки руки доходят далеко не у всех. Чтобы эта область притягивала к себе как можно меньше мусора, возьмите обыкновенную щетку и обтяните ее тканью из микрофибры. Такое нехитрое приспособление поможет вам полностью удалить грязь с плинтусов и пролезть в самые труднодоступные места, а пыль будет оседать на них ощутимо меньше.Справиться с такой неприятной, но знакомой каждому проблемой довольно просто, и вам даже не придется химичить с десятком моющих средств и кондиционеров. На самом деле, все гениальное просто — и это белый уксус. Распылите его на участки одежды, где видны пятна от пота, затем — отправьте в стиральную машинку, поставьте нужный в зависимости от ткани режим и залейте в секции привычный гель для стирки и кондиционер для смягчения белья. Готово.Понимаем, звучит мрачновато, но иногда этого действительно нельзя избежать. Для избавления от таких пятен смешайте 1/2 чашки пищевой соды и несколько столовых ложек воды, чтобы получить пастообразную консистенцию. После — равномерно распределите кашицу с помощью ложки непосредственно на пятно от рвоты и запустите стирку в обычном режиме с добавлением повседневных моющих средств.Холодная вода в этом случае — настоящее спасение, которое прекрасно работает в одиночку. Поместите одежду, запятнанную кровью, в барабан стиральной машины на холодную стирку и по ее окончании наслаждайтесь результатом. Если вдруг кровавые пятна были хаотично разбросаны по ткани или оказались на момент стирки уже слишком засохшими, повторите процедуру, и последняя видимость пятен уйдет навсегда.Последний совет экспертов касается того, как можно получить максимальную отдачу от своей посудомоечной машины при помощи обыкновенной оловянной фольги, которая сегодня есть почти в каждом доме. В частности, прежде чем включать посудомоечную машину, положите зажатый кусок фольги в лоток для столовых приборов: это придаст им потрясающий блеск после полного мытья