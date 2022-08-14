Многим садоводам знаком способ выращивания чеснока воздушными бульбочками. Образуются воздушные бульбочки в том случае, если не убирать стрелки чеснока.



Но обычно садоводы разделяют бульбочки на отдельные зубцы и высаживают в почву. В этом случае велик риск того, что тонкие стрелки затеряются среди сорняков, кроме того, это довольно долгий и трудоемкий процесс. Сэкономить время и получить оздоровленный и устойчивый к болезням урожай поможет необычный способ размножения чеснока, при котором бульбочки целиком высаживаются в грунт.







Посадку бульбочек следует проводить примерно в то же время, что и посадку озимого чеснока. Через год бульбочки, посаженные целиком, не придется выкапывать, их можно будет оставить в земле еще на один год. В результате через два года вы получите однозубку второго года, которую будет необходимо выкопать в середине лета, а затем посадить осенью как полноценный посадочный материал, из которого в итоге вырастит крупная и здоровая головка чеснока.







Для высадки бульбочек подготовьте бороздки с хорошо перепревшим навозом. Для раскисления почвы можно использовать небольшое количество золы или доломитовой муки.

Сделайте небольшое углубление в бороздке и поместите в него соцветие.

Присыпьте бульбочку слоем земли высотой 3-5 см. Осуществлять посадку бульбочек следует на расстоянии 15 см друг от друга.Рекомендуем попробовать этот простой и эффективный способ размножения и оздоровления чеснока. Подробно о том, как размножать чеснок бульбочками смотрите в видео: